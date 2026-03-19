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Hindi Newsआरतीचैत्र नवरात्र के दूसरे दिन करें मां ब्रह्मचारिणी की आरती और मंत्र जाप, आत्म-अनुशासन और ज्ञान का मिलेगा आशीर्वाद!

चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन करें मां ब्रह्मचारिणी की आरती और मंत्र जाप, आत्म-अनुशासन और ज्ञान का मिलेगा आशीर्वाद!

Chaitra Navratri 2026 Maa Brahmacharini: चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आरती करें और मंत्र जाप करें. आत्म-अनुशासन और ज्ञान की प्राप्ति होगी.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 19, 2026, 06:00 PM IST
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Maa Brahmacharini Aarti
Maa Brahmacharini Aarti

Maa Brahmacharini Ki Aarti in Hindi: चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे रूप यानी मां ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से पूजा की जाती है. मां की पूजा करने के दौरान मंत्र जाप करें और फिर पूजा का समापन मां ब्रह्मचारिणी की आरती के साथ करें. चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह और शाम में मां ब्रह्मचारिणी की आरती करें और मंत्र जाप करें.

मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप
मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अति शांत, सौम्य और तेज से भरा है. माता श्वेत वस्त्र धारण करती है और तपस्या करती हैं. माता ब्रह्मचारिणी त्याग की प्रतीक हैं और अपने दाएं हाथ में जपमाला लिए हुए हैं. माता के बाएं हाथ में कमंडल है और संयम, ज्ञान, नियम और दृढ़ संकल्प को माता प्रदर्शित करती हैं जो भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन हैं.

||मां ब्रह्मचारिणी की आरती||
जय अंबे ब्रह्माचारिणी माता।

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जय चतुरानन प्रिय सुख दाता।

ब्रह्मा जी के मन भाती हो।

ज्ञान सभी को सिखलाती हो।

ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा।

जिसको जपे सकल संसारा।

जय गायत्री वेद की माता।

जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता।

कमी कोई रहने न पाए।

कोई भी दुख सहने न पाए।

उसकी विरति रहे ठिकाने।

जो तेरी महिमा को जाने।

रुद्राक्ष की माला ले कर।

जपे जो मंत्र श्रद्धा दे कर।

आलस छोड़ करे गुणगाना।

मां तुम उसको सुख पहुंचाना।

ब्रह्माचारिणी तेरो नाम।

पूर्ण करो सब मेरे काम।

भक्त तेरे चरणों का पुजारी।

रखना लाज मेरी महतारी।

मां ब्रह्मचारिणी के मंत्र

ध्यान मंत्र
'वन्दे वांछित लाभायचन्द्रार्घकृतशेखराम्।'
'जपमालाकमण्डलु धराब्रह्मचारिणी शुभाम्॥'
 
'गौरवर्णा स्वाधिष्ठानस्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम।'
'धवल परिधाना ब्रह्मरूपा पुष्पालंकार भूषिताम्॥'
 
'परम वंदना पल्लवराधरां कांत कपोला पीन।'
'पयोधराम् कमनीया लावणयं स्मेरमुखी निम्ननाभि नितम्बनीम्॥'

इस मंत्र का करें जाप
या देवी सर्वभू‍तेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:।।
 
इस मंत्र का करें जाप
दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमण्डलू।
देवी प्रसीदतु मई ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा।।

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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