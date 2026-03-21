चैत्र नवरात्र के चौथे दिन करें मां कूष्मांडा की आरती और मंत्र जाप, माता से पाएं आयु बल और आरोग्य का आशीर्वाद

Maa Kushmanda Devi Ki Aarti Lyrics in Hindi: चैत्र नवरात्र के चौथे दिन यानी चैत्र शुक्ल चतुर्थी तिथि पर माता कूष्मांडा की पूजा आरती की जाती है. देवी कूष्मांडा को समर्पित उनकी आरती गाने और माता के मंत्रों का जाप करें तो जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर होती है. माता प्रसन्न होकर आयु बल और आरोग्य शरीर का आशीर्वाद देती हैं. मां कूष्मांडा को ब्रह्मांड की निर्माता के रूप में जाना जाता है. मान्यता है कि माता ने अपनी दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की.

मां कूष्मांडा का स्वरूप

मां कूष्मांडा उपासना नवरात्र के चौथे दिन की जाती है. मान्यता है कि मां कूष्मांडा मंद मुस्कान लिए हुए हैं और आठ भुजाओं वाली हैं. माता शेर की सवारी करती हैं और हाथों में कमंडल, कमल, अमृत कलश, धनुष, बाण, चक्र, गदा व जप माला धारण करती हैं.

॥मां कूष्मांडा की आरती॥

कूष्मांडा जय जग सुखदानी।

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मुझ पर दया करो महारानी॥

पिगंला ज्वालामुखी निराली।

शाकंबरी माँ भोली भाली॥

लाखों नाम निराले तेरे ।

भक्त कई मतवाले तेरे॥

भीमा पर्वत पर है डेरा।

स्वीकारो प्रणाम ये मेरा॥

सबकी सुनती हो जगदंबे।

सुख पहुँचती हो माँ अंबे॥

तेरे दर्शन का मैं प्यासा।

पूर्ण कर दो मेरी आशा॥

माँ के मन में ममता भारी।

क्यों ना सुनेगी अरज हमारी॥

तेरे दर पर किया है डेरा।

दूर करो माँ संकट मेरा॥

मेरे कारज पूरे कर दो।

मेरे तुम भंडारे भर दो॥

तेरा दास तुझे ही ध्याए।

भक्त तेरे दर शीश झुकाए॥

माता कूष्मांडा के मंत्र

सरलतम मंत्र का जाप करें.

'ॐ कूष्माण्डायै नम:।।'

देवी कूष्मांडा की स्वयं सिद्धि बीज मंत्र

मां कूष्मांडा के स्वयं सिद्ध बीज मंत्र का विशेष महत्त्व बताया गया है. देवी कूष्मांडा के बीज मंत्र का जाप करने से भक्त को सुख, समृद्धि और उन्नति प्राप्त हो सकती है.

कूष्मांडा: ऐं ह्री देव्यै नम:

इस मंत्र का करें जाप

चतुर्थी तिथि पर मां कूष्मांडा को मालपुए का नैवेद्य अर्पित करें और फिर उस प्रसाद को ब्राह्मण को खिलाएं. इस दिन पूजा करते हुए मंत्र का जाप करें.

या देवि सर्वभूतेषू सृष्टि रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:॥

इस मंत्र का करें जाप

वन्दे वांछित कामार्थे चन्द्रार्धकृतशेखराम्।

सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कूष्माण्डा यशस्विनीम्॥

मां कूष्मांडा का पूजन मंत्र

मंत्र: सुरासम्पूर्णकलशं, रुधिराप्लुतमेव च।

दधाना हस्तपद्माभ्यां, कूष्मांडा शुभदास्तु मे॥

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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