चंद्र देव की आरती, ऊं जय सोम देवा...

Chandra Dev ki Aarti: चंद्र देव मन के कारक हैं, जो मानसिक स्थितियां, भावनाएं, निर्णय क्षमता नियंत्रित करते हैं. यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो जिंदगी में कई मसले हो जाते हैं. इसके लिए चंद्र देव को अर्घ्‍य दें, पूजा-आरती करें. यहां पढ़ें चंद्र देव की आरती.

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 07, 2025, 11:48 AM IST
चंद्र देव की आरती, ऊं जय सोम देवा...

Om jai som deva Lyrics: चंद्रमा रात का राजा होता है, नवग्रह में भी चंद्रमा को विशेष स्‍थान प्राप्‍त है. चंद्रमा पर ग्रहण लगता है और इसका बड़ा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता है. हिंदू धर्म में चंद्रमा की पूजा की जाती है और कई खास व्रत-त्‍योहार तो चंद्र देव की पूजा के बिना अधूरे ही हैं. जैसे करवा चौथ, गणेश चतुर्थी आदि. बिना चांद को देखें यह व्रत खोले भी नहीं जाते हैं. इसके अलावा पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से चंद्रमा की पूजा की जाती है, चंद्रमा को अर्घ्‍य दिया जाता है, पूजा और आरती की जाती है. पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र देव की विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन वह 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं. यहां पढ़ें चंद्र देव की आरती और इससे जुड़े जरूरी नियम. 

चंद्र देव की आरती (Chandra Dev Ki Aarti Lyrics In Hindi) 

ॐ जय सोम देवा, स्वामी जय सोम देवा ।
दुःख हरता सुख करता, जय आनन्दकारी।

रजत सिंहासन राजत, ज्योति तेरी न्यारी ।
दीन दयाल दयानिधि, भव बन्धन हारी।

जो कोई आरती तेरी, प्रेम सहित गावे।
सकल मनोरथ दायक, निर्गुण सुखराशि।

योगीजन हृदय में, तेरा ध्यान धरें ।
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, सन्त करें सेवा।

वेद पुराण बखानत, भय पातक हारी।
प्रेमभाव से पूजें, सब जग के नारी।

शरणागत प्रतिपालक, भक्तन हितकारी।
धन सम्पत्ति और वैभव, सहजे सो पावे।

विश्व चराचर पालक, ईश्वर अविनाशी।
सब जग के नर नारी, पूजा पाठ करें।
ॐ जय सोम देवा, स्वामी जय सोम देवा।

चंद्र देव की आरती करने का तरीका और जरूरी नियम 

चंद्र देव को अर्घ्य देने और पूजा करने से मन को शांति मिलती है. कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है. चंद्र दोष से निजात मिलती है. अनिद्रा की समस्‍या, स्‍वप्‍नदोष से मुक्ति मिलती है. व्‍यक्ति की निर्णय क्षमता मजबूत होती है. जातक सकारात्‍मक और खुश रहता है. चंद्रमा मन के साथ-साथ माता का कारक भी होता है. चंद्रमा अच्‍छा हो तो मां से रिश्‍ता मजबूत रहता है. 

- सोमवार, पूर्णिमा और उन सभी व्रत-त्‍योहार पर चंद्र देव की आरती करें जिनमें चंद्र दर्शन का विशेष महत्‍व है. 
- चंद्र दर्शन के दिन रात को चंद्रमा को जल का अर्घ्‍य दें. फिर सफेद फूल, सफेद चंदन, चावल या खीर, दूध आदि चढ़ाएं. इस दौरान 'ॐ सोम सोमाय नमः' का जाप करें. इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर चंद्र देव की आरती करें. 
- चंद्र देव की आरती करने का सही समय आमतौर पर शाम को 7 बजकर 30 मिनट से 9 बजकर 30 मिनट के बीच होता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव.

Chandra dev aarti

