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Chandra Dev Names: मन होगा शांत और फैसले लेने में नहीं होगी दिक्कत, चंद्र देव के 108 नामों के जाप से होंगे बड़े-बड़े लाभ

Chandra Dev Names: सोमवार का दिन चंद्र देव से शुरू होता है. इस दिन शाम के समय चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव की पूजा करने का विधान है. चंद्रमा के 108 नामों के जाप से लाभ हो सकता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 28, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:44 PM IST
Chandra Dev Names: मन होगा शांत और फैसले लेने में नहीं होगी दिक्कत, चंद्र देव के 108 नामों के जाप से होंगे बड़े-बड़े लाभ
Image Credit: AI (Chandrama)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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