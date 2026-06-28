/Chandra Dev Names: मन होगा शांत और फैसले लेने में नहीं होगी दिक्कत, चंद्र देव के 108 नामों के जाप से होंगे बड़े-बड़े लाभ

Chandra Dev Names: सनातन धर्म में सोमवार का दिन अति शुभ माना जाता है. वहीं सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने व चंद्र देव की पूजा करने का विधान है. ध्यान दें ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के चंद्र देव की उपासना का विशेष महत्व है. भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा तो सोमवार के दिन करना ही चाहिए, लेकिन इस दिन जो भी जातक शाम के समय चंद्रोदय होने पर चंद्र देव की पूजा करते हैं उन्हें कई तरह के विशेष लाभ होते हैं. मन शांत होता है, धन हानि नहीं होती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.