/Chandra Dev Names: मन होगा शांत और फैसले लेने में नहीं होगी दिक्कत, चंद्र देव के 108 नामों के जाप से होंगे बड़े-बड़े लाभ

Chandra Dev Names: सनातन धर्म में सोमवार का दिन अति शुभ माना जाता है. वहीं सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने व चंद्र देव की पूजा करने का विधान है. ध्यान दें ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के चंद्र देव की उपासना का विशेष महत्व है. भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा तो सोमवार के दिन करना ही चाहिए, लेकिन इस दिन जो भी जातक शाम के समय चंद्रोदय होने पर चंद्र देव की पूजा करते हैं उन्हें कई तरह के विशेष लाभ होते हैं. मन शांत होता है, धन हानि नहीं होती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.
सोमवार के दिन व्रत रखें और शिवलिंग पर जलाभिषेक करें. ऐसा करने से सुखों की प्राप्ति और दुखों का नाश होता है. भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होती है. शिव जी की पूजा करने के बाद शाम के समय मन और माता के कारक चंद्र देव की पूजा करने से मन शांत होता है. कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है.
1. ॐ द्युतिलकाय नमः।
2. ॐ द्विजराजाय नमः।
3. ॐ ग्रहाधिपाय नमः।
4. ॐ ग्रसितार्काय नमः।
5. ॐ ग्रहमंडलमध्यस्थाय नमः।
6. ॐ मेरुगोत्रप्रदक्षिणाय नमः।
7. ॐ दांताय नमः।
8. ॐ महेश्वरप्रियाय नमः।
9. ॐ वसुसमृद्धिदाय नमः।
10. ॐ विवस्वन्मंडलाग्नेयवासाय नमः।
11. ॐ दिव्यवाहनाय नमः।
12. ॐ चतुराय नमः।
13. ॐ चतुरश्रासनारूढाय नमः।
14. ॐ अव्ययाय नमः।
15. ॐ कर्कटप्रभुवे नमः।
16. ॐ करुणारससंपूर्णाय नमः।
17. ॐ प्रियदायकाय नमः।
18. ॐ अत्यंतविनयाय नमः।
19. ॐ आत्रेयगोत्रजाय नमः।
20. ॐ नयनाब्जसमुद्भवाय नमः।
21. ॐ कुंदपुष्पोज्वलाकाराय नमः।
22. ॐ धनुर्धराय नमः।
23. ॐ दंडपाणये नमः।
24. ॐ दशाश्वरथसंरूढाय नमः।
25. ॐ श्वॆतगंधानुलेपनाय नमः।
26. ॐ श्वेतमाल्यांबरधराय नमः।
27. ॐ सितभूषणाय नमः।
28. ॐ सितांगाय नमः।
29. ॐ सितच्छत्रध्वजोपेताय नमः।
30. ॐ सनकादिमुनिस्तुताय नमः।
31. ॐ सर्वज्ञाय नमः।
32. ॐ सर्वागमज्ञाय नमः।
33. ॐ साधुवंदिताय नमः।
34. ॐ स्ॐयजनकाय नमः।
35. ॐ सकलार्तिहराय नमः।
36. ॐ भुवनप्रतिपालकाय नमः।
37. ॐ भव्याय नमः
38. ॐ भूच्छायाच्छादिताय नमः।
39. ॐ निरामयाय नमः।
40. ॐ निर्विकाराय नमः।
41. ॐ निराहाराय नमः।
42. ॐ निस्सपत्नाय नमः।
43. ॐ जगदानंदकारणाय नमः।
44. ॐ जगत्प्रकाशकिरणाय नमः।
45. ॐ भवबंधविमोचनाय नमः।
46. ॐ भक्तिगम्याय नमः।
47. ॐ भायांतकृते नमः।
48. ॐ सागरोद्भवाय नमः।
49. ॐ सर्वरक्षकाय नमः।
50. ॐ सामगानप्रियाय नमः।
51. ॐ भक्तदारिद्र्यभंजनाय नमः।
52. ॐ भद्राय नमः।
53. ॐ मुक्तिदाय नमः।
54. ॐ भुक्तिदाय नमः।
55. ॐ मुक्तिदाय नमः।
56. ॐ भक्तानामिष्टदायकाय नमः।
57. ॐ सुरस्वामिने नमः।
58. ॐ सुधामयाय नमः।
59. ॐ जयफलप्रदाय नमः
60. ॐ जयिने नमः।
61. ॐ शुभ्राय नमः।
62. ॐ शुचये नमः।
63. ॐ क्षयवृद्धिसमन्विताय नमः।
64. ॐ क्षीणपापाय नमः।
65. ॐ क्षपाकराय नमः।
66. ॐ नित्यानुष्ठानदाय नमः।
67. ॐ अमर्त्याय नमः।
68. ॐ मृत्युसंहारकाय नमः।
69. ॐ कामदायकाय नमः।
70. ॐ कामकृताय नमः।
71. ॐ कालहेतवे नमः।
72. ॐ कळाधराय नमः।
73. ॐ देवभोजनाय नमः।
74. ॐ द्युचराय नमः।
75. ॐ प्राकाशात्मने नमः।
76. ॐ स्वप्राकाशाय नमः।
77. ॐ अष्टदारुकुठारकाय नमः।
78. ॐ अनंताय नमः।
79. ॐ अष्टमूर्तिप्रियाय नमः।
80. ॐ शिष्टपालकाय नमः।
81. ॐ पुष्टिमते नमः।
82. ॐ दुष्टदूराय नमः।
83. ॐ दोषाकराय नमः।
84. ॐ विदुषांपतये नमः।
85. ॐ विश्वेशाय नमः।
86. ॐ वीराय नमः।
87. ॐ विकर्तनानुजाय नमः।
88. ॐ ज्योतिश्चक्रप्रवर्तकाय नमः।
89. ॐ जयोद्योगाय नमः।
90. ॐ जितेंद्रियाय नमः।
91. ॐ साधुपूजिताय नमः।
92. ॐ सत्पतये नमः।
93. ॐ सदाराध्याय नमः।
94. ॐ सुधानिधये नमः।
95. ॐ निशाकराय नमः।
96. ॐ ताराधीशाय नमः।
97. ॐ चंद्राय नमः।
98. ॐ शशिधराय नमः।
99. ॐ श्रीमते नमः।
100. ॐ द्विभुजाय नमः।
101. ॐ औदुंबरनागवासाय नमः।
102. ॐ उदाराय नमः।
103. ॐ रोहिणीपतये नमः।
104. ॐ नित्योदयाय नमः।
105. ॐ मुनिस्तुत्याय नमः।
106. ॐ नित्यानंदफलप्रदाय नमः।
107. ॐ सकलाह्लादनकराय नमः।
108. ॐ पलाशसमिधप्रियाय नमः।