आरती

छठी मैया की आरती, जय छठी मैया ऊ जे केरवा...

Chhathi Mata ki Aarti: छठ महापर्व 25 अक्‍टूबर से शुरू हो रहा है. 4 दिन के छठ महापर्व में छठी माता की पूजा की जाती है. छठी मैया की पूजा में उनकी प्राचीन आरती जरूर गाएं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 23, 2025, 10:40 AM IST
Jai Chhath Maiya Lyrics in Hindi: छठी मैया और सूर्य देव की आराधना का पर्व छठ कार्तिक शुक्‍ल चतुर्थी से शुरू होता है. इस साल छठ महापर्व 25 अक्‍टूबर से शुरू होकर 28 अक्‍टूबर को समाप्‍त होता है. छठ पर्व में अस्‍ताचलगामी और उदयामान सूर्य को अर्घ्‍य दिया जाता है. साथ ही छठी मैया की आरती की जाती है. छठी मैया सूर्यदेव की बहन हैं और संतान की रक्षा करने वाली देवी हैं. छठी मैया की पूजा में उनकी यह प्राचीन आरती जरूर गाएं, इससे छठ पूजा का पूरा फल प्राप्‍त होगा. 
 
यह भी पढ़ें: Chhath Katha: छठी मैया कौन हैं, छठ महापर्व पर क्‍यों करते हैं इनकी पूजा? जानें वजह

छठ मैया की प्राचीन आरती 
 
जय छठी मैया ऊ जे केरवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मंडराए।
मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए॥जय॥
 
ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।
ऊ जे नारियर जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मंडराए॥जय॥
 
मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।
ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय॥जय॥
 
अमरुदवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मंडराए।
मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए॥जय॥
 
ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।
शरीफवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मंडराए॥जय॥
 
मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।
ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय॥जय॥
 
ऊ जे सेववा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए।
मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए॥जय॥
 
ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।
सभे फलवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मंडराए॥जय॥

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।
ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय॥जय॥

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी

chhathi mata ki aarti

