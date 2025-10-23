छठी मैया की आरती, जय छठी मैया ऊ जे केरवा...

Jai Chhath Maiya Lyrics in Hindi: छठी मैया और सूर्य देव की आराधना का पर्व छठ कार्तिक शुक्‍ल चतुर्थी से शुरू होता है. इस साल छठ महापर्व 25 अक्‍टूबर से शुरू होकर 28 अक्‍टूबर को समाप्‍त होता है. छठ पर्व में अस्‍ताचलगामी और उदयामान सूर्य को अर्घ्‍य दिया जाता है. साथ ही छठी मैया की आरती की जाती है. छठी मैया सूर्यदेव की बहन हैं और संतान की रक्षा करने वाली देवी हैं. छठी मैया की पूजा में उनकी यह प्राचीन आरती जरूर गाएं, इससे छठ पूजा का पूरा फल प्राप्‍त होगा.



छठ मैया की प्राचीन आरती



जय छठी मैया ऊ जे केरवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मंडराए।

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए॥जय॥



ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।

ऊ जे नारियर जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मंडराए॥जय॥



मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय॥जय॥



अमरुदवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मंडराए।

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए॥जय॥



ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।

शरीफवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मंडराए॥जय॥



मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय॥जय॥



ऊ जे सेववा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए।

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए॥जय॥



ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।

सभे फलवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मंडराए॥जय॥

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय॥जय॥