एकादशी व्रत पर इस स्तोत्र का पाठ कर श्रीहरि को करें प्रसन्न, आर्थिक तंगी होगी दूर और खुलेंगे मोक्ष के मार्ग!

Dashavtar Stotram Benefits: एकादशी व्रत पर श्रीहरि विष्णु जी के एक स्तोत्र का पाठ करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और मोक्ष के मार्ग खुलने लगते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 12, 2026, 11:01 AM IST
Dashavtar Stotram Full Lyrics: वैदिक ज्योतिष अनुसार हर माह की एकादशी तिथि और सप्ताह का गुरुवार दिन भगवान विष्णु को समर्पित है. ऐसे में इस तिथि और दिन पर अगर भगवान विष्णु की विशेष पूजा आराधना करें, इसके अलावा व्रत का संकल्प करें तो भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी विशेष कृपा भक्तों पर बनाए रखते हैं. इस दिन श्री दशावतार स्तोत्र का पाठ करने से सुख-समृद्धि बनी रहती है और श्रीहरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है. आइए जानते हैं दशावतार स्त्रोत और उसके पाठ की विधि. 

दशावतार स्त्रोत का पाठ कैसे करें? 
दशावतार स्त्रोत का पाठ विष्णु जी को समर्पित दिन या तिथि पर कर कर सकते हैं. जैसे गुरुवार का दिन या एकादशी तिथि इस स्त्रोत के पाठ के लिए अति शुभ और पवित्र दिन है. 

  • गुरुवार या एकादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठें. 

  • स्नान आदि करें और साफ व पीले वस्त्र धारण करें.

  • अब पूजा की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और विष्णु जी को स्थापित करेंय

  • विष्णु जी का आह्वान करें और धूप-दीप दिखाएं.

  • पीले मिठाई का भोग अर्पित करें. 

  • अब श्रीहरि का ध्यान कर दशावतार स्त्रोत का पाठ करें. 

  • अब विष्णु जी की आरती गा कर पूजा संपन्न करें.

॥ श्री विष्णु दशावतार स्तोत्रम् ॥
प्रलयपयोधिजले धृतवानसि वेदम्।

विहितवहित्रचरित्रमखेदम्॥

केशव धृतमीनशरीर जय जगदीश हरे॥1॥

क्षितिरतिविपुलतरे तव तिष्ठति पृष्ठे।

धरणिधरणकिणचक्रगरिष्ठे॥

केशव धृतकच्छपरूप जय जगदीश हरे॥2॥

वसति दशनशिखरे धरणी तव लग्ना।

शशिनि कलङ्ककलेव निमग्ना॥

केशव धृतसूकररूप जय जगदीश हरे॥3॥

तव करकमलवरे नखमद्भुतश‍ृङ्गं।

दलितहिरण्यकशिपुतनुभृङ्गम्॥

केशव धृतनरहरिरूप जय जगदीश हरे॥4॥

छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुतवामन।

पदनखनीरजनितजनपावन॥

केशव धृतवामनरूप जय जगदीश हरे॥5॥

क्षत्रियरुधिरमये जगदपगतपापम्।

स्नपयसि पयसि शमितभवतापम्॥

केशव धृतभृगुपतिरूप जय जगदीश हरे॥6॥

वितरसि दिक्षु रणे दिक्पतिकमनीयम्।

दशमुखमौलिबलिं रमणीयम्॥

केशव धृतरघुपतिवेष जय जगदीश हरे॥7॥

वहसि वपुषि विशदे वसनं जलदाभम्।

हलहतिभीतिमिलितयमुनाभम्॥

केशव धृतहलधररूप जय जगदीश हरे॥8॥

निन्दसि यज्ञविधेरहह श्रुतिजातम्।

सदयहृदयदर्शितपशुघातम्॥

केशव धृतबुद्धशरीर जय जगदीश हरे॥9॥

म्लेच्छनिवहनिधने कलयसि करवालम्।

धूमकेतुमिव किमपि करालम्॥

केशव धृतकल्किशरीर जय जगदीश हर॥10॥

श्रीजयदेवकवेरिदमुदितमुदारम्।

श‍ृणु सुखदं शुभदं भवसारम्॥

केशव धृतदशविधरूप जय जगदीश हरे॥11॥

॥ इति श्रीजयदेवविरचितं श्रीदशावतारस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॥

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

