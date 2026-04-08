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Hindi NewsआरतीDashrath Krit Shani Stotra : दशरथ कृत शनि स्‍तोत्र पढ़ने के हैं कई फायदे, करियर-व्‍यवसाय में आ रही बाधाएं भी होंगी दूर

Dashrath Krit Shani Stotra : दशरथ कृत शनि स्‍तोत्र पढ़ने के हैं कई फायदे, करियर-व्‍यवसाय में आ रही बाधाएं भी होंगी दूर

Shani Stotra : शनि की साढ़ेसाती और शनि की ढैय्या बहुत कष्‍ट देती है. इससे राहत पाने के लिए राजा दशरथ कृत शनि स्‍तोत्र का पाठ करना बहुत लाभ देता है. इससे साढ़ेसाती और ढैय्या के कारण नौकरी-व्‍यापार में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, दरिद्रता, बीमारियां भी दूर होती हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 08, 2026, 09:16 AM IST
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Dashrath Krit Shani Stotra : दशरथ कृत शनि स्‍तोत्र पढ़ने के हैं कई फायदे, करियर-व्‍यवसाय में आ रही बाधाएं भी होंगी दूर

शनि देव की आराधना प्राचीन काल में देवताओं और राजाओं ने भी की है. पद्म पुराण में वर्णन है कि जब ज्योतिषियों ने राजा दशरथ को बताया कि शनिदेव कृत्तिका नक्षत्र से रोहिणी नक्षत्र की ओर बढ़ रहे हैं और इसका भेदन करने पर 12 वर्षों तक अकाल पड़ सकता है, तब राजा प्रजा की भलाई के लिए शनिदेव की आराधना करने पहुंचे. इसके बाद उन्‍होंने शनि स्‍तोत्र की भी रचना की, जिसे दशरथ कृत शनि स्‍तोत्र कहते हैं. 

दशरथ कृत शनि स्‍तोत्र का पाठ करने के फायदे 

साढ़ेसाती और ढैय्या: शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या और महादशा के दुष्‍प्रभावों से राहत मिलती है. शनि देव की कृपा प्राप्‍त होती है. 
कष्ट निवारण: शनि के कारण जीवन में जो दुःख हों वे दूर होते हैं. 
गरीबी से निजात: शनि नाराज हों तो गरीबी और बीमारियां घेर लेती हैं. यह शनि स्‍तोत्र का पाठ करने से दरिद्रता और बीमारियां दूर होती हैं. 
बाधाएं होंगी दूर : करियर और व्यवसाय में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है. 

(यह भी पढ़ें: कष्ट नहीं, वरदान है शनि की साढ़ेसाती! साढ़े 7 साल बाद मिलती है अपार सफलता, पैसा, जानें इसके पीछे का असली राज

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दशरथ कृत शनि स्तोत्र (हिंदी अर्थ सहित)

नमः कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठनिभाय च।
नमः कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नमः॥
अर्थ: गहरे नीले और ठंडी गर्दन (शिव) के समान चमकने वाले, काल की अग्नि के समान और यमराज (कृतांत) स्वरूप शनिदेव को नमस्कार है_ 

नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च।
नमो विशालनेत्राय शुष्कोदर भयाकृते॥

अर्थ: मांसहीन (कंकाल) शरीर, लंबी दाढ़ी-मूंछ और जटा वाले, विशाल नेत्रों वाले और सूखे पेट वाले भयानक रूपधारी शनिदेव को नमस्कार है. 

नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोम्णेऽथ वै नमः।
नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट्र नमोऽस्तु ते॥

अर्थ: विशाल शरीर, मोटे रोएं, लंबे और सूखे शरीर वाले, काल की दाढ़ों के समान दांतों वाले शनिदेव को नमस्कार है. 

नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्ष्याय वै नमः।
नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने॥
अर्थ: गुफा के समान गहरी आंखों वाले, जिन्हें देखना अत्यंत कठिन है, ऐसे घोर, रौद्र, भीषण और कपाल धारण करने वाले को नमस्कार है.

नमस्ते सर्वभक्षाय बलीमुखाय नमोऽस्तु ते।
सूर्यपुत्र नमस्तेऽस्तु भास्करेऽभयदाय च॥

अर्थ: सब कुछ भक्षण करने वाले, बालीमुख (बंदर जैसे मुख वाले), सूर्यपुत्र और भास्कर (सूर्य) के भय को दूर करने वाले आपको नमस्कार है. 

अधोदृष्टेः नमस्तेऽस्तु संवर्तक नमोऽस्तु ते।
नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमोऽस्तुते॥
अर्थ: नीचे की ओर देखने वाले, प्रलय (संवर्तक) के समान, मंद गति से चलने वाले और निर्दयी (कठोर) शनिदेव को नमस्कार है. 

तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च।
नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः॥
अर्थ: तपस्या से तपे हुए शरीर वाले, नित्य योग में मग्न रहने वाले, सदा भूख से व्याकुल और अतृप्त रहने वाले आपको नमस्कार है. 

ज्ञानचक्षुर्नमस्तेऽस्तु कश्यपात्मजसूनवे।
तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्॥
अर्थ: ज्ञान चक्षु वाले, कश्यप के पौत्र (सूर्य के पुत्र) को नमस्कार है। आप प्रसन्न होने पर राज्य प्रदान करते हैं और रुष्ट होने पर उसे क्षण में नष्ट कर देते हैं. 

देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः।
त्वया विलोकिताः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः॥
अर्थ: देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, जो भी आपकी दृष्टि में आते हैं, वे समूल नष्ट हो जाते हैं. 

प्रसादं कुरु मे सौरे ! वारदो भव भास्करे।
एवं स्तुतस्तदा सौरिर्ग्रहराजो महाबलः॥ ८॥
अर्थ: हे सौरि (सूर्यपुत्र शनि), मुझ पर प्रसन्न हों और वरदान देने वाले बनें. इस प्रकार स्तुति करने पर, ग्रहों के राजा महाबली शनिदेव प्रकट हुए.  
॥ इति दशरथकृतं शनिस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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