आरती

देवउठनी एकादशी की कथा, जब भोजन करने स्‍वयं भगवान विष्‍णु आए...

Dev Uthani Ekadashi ki Katha: देवउठनी एकादशी का बड़ा महत्‍व है, इसी दिन भगवान श्रीहरि विष्‍णु 4 महीने की योगनिद्रा से जागते हैं. हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी व्रत रखा जाता है. यहां पढ़ें देवउठनी एकादशी की व्रत कथा. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 26, 2025, 12:10 PM IST
देवउठनी एकादशी की कथा, जब भोजन करने स्‍वयं भगवान विष्‍णु आए...

Dev Uthani Ekadashi Story: देवउठनी एकादशी का व्रत रखने और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत आराधना करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं. जीवन में सुख-समृद्धि आती है. इसी दिन भगवान विष्‍णु 4 महीने की योगनिद्रा से जागते हैं और इसी के साथ चातुर्मास समाप्‍त हो जाता है. अगले दिन तुलसी विवाह होता है और एक बार फिर से शुभ-मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं. इस साल 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है. यहां पढ़ें देवउठनी एकादशी की व्रत कथा. 

देवउठनी एकादशी व्रत कथा

पौराणिक कथाओं के अनुसार, ''एक राज्य में सभी लोग देवउठनी एकादशी का व्रत रखते थे. प्रजा तथा नौकर-चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था. एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला महाराज! कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें. तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं. किन्तु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा. उस व्यक्ति ने उस समय 'हां' कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा- महाराज! इससे मेरा पेट नहीं भरेगा. मैं भूखा ही मर जाऊंगा. मुझे अन्न दे दो.

राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ, तब राजा ने उसे आटा-दाल-चावल आदि दिए. वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा. जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा- आओ भगवान! भोजन तैयार है. उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे. भोजन करके भगवान अंतर्धान हो गए और वह अपने काम पर चला गया.

15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगुना सामान दीजिए. उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया. राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं. इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता. यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ. वह बोला मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं. मैं तो इतना व्रत रखता हूं, पूजा करता हूं, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए.

राजा की बात सुनकर वह बोला महाराज! यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें. राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया. उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए. अंत में उसने कहा- हे भगवान! यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा.

भगवान नहीं आए, तब वह प्राण त्यागने के लिए नदी की तरफ आगे बढ़ा. प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे. खा-पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए. यह देख राजा ने सोचा कि व्रत-उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता, जब तक मन शुद्ध न हो. इससे राजा को ज्ञान मिला. वह भी मन से व्रत-उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ.'' 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

dev uthani ekadashi

