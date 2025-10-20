Advertisement
Lakshmi Ganesh Ki Aarti: दिवाली पूजा में लक्ष्मी-गणेश जी की आरती का करें गान, पूजा का सफल होना पक्का!

Lakshmi Ganesh Aarti: दिवाली के दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करने से व पूजा को आरती के साथ संपन्न करने से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है और धन व बुद्धि की वृद्धि होती है. आइए माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की आरती गाएं.

Oct 20, 2025
Lakshmi Ganesh Aarti: दिवाली के दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की भव्य पूजा की जाती है. इस दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की आरती करने से धन और बुद्धि का आशीर्वाद एक साथ मिल जाता है. आरती गाने से सुख और धन की देवी मां लक्ष्मी व बुद्धि के देवता गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं. दिवाली की रात को शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना करे और माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की आरती गाकर पूजा संपन्न करें. इससे पूजा पूर्ण होगी और पूजा के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे. आइए माता लक्ष्मी, भगवान गणेश की आरती गाएं.

लक्ष्मी जी की आरती
ॐ जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता
तुमको निशदिन सेवत, मैया जी को निशदिन * सेवत हरि विष्णु विधाता
ॐ जय लक्ष्मी माता-2 

उमा, रमा, ब्रह्माणी, तुम ही जग-माता
सूर्य-चन्द्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता
ॐ जय लक्ष्मी माता-2

दुर्गा रूप निरंजनी, सुख सम्पत्ति दाता
जो कोई तुमको ध्यावत, ऋद्धि-सिद्धि धन पाता
ॐ जय लक्ष्मी माता-2
तुम पाताल-निवासिनि, तुम ही शुभदाता
कर्म-प्रभाव-प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता

ॐ जय लक्ष्मी माता-2

जिस घर में तुम रहतीं, सब सद्गुण आता
सब सम्भव हो जाता, मन नहीं घबराता
ॐ जय लक्ष्मी माता-2

तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता
खान-पान का वैभव, सब तुमसे आता
ॐ जय लक्ष्मी माता-2

शुभ-गुण मन्दिर सुन्दर, क्षीरोदधि-जाता
रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता

भगवान गणेश जी की आरती

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा ।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा ॥

एक दंत दयावंत,चार भुजा धारी ।

माथे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी ॥

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा ।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा ॥

पान चढ़े फल चढ़े, और चढ़े मेवा ।

लड्डुअन का भोग लगे, संत करें सेवा ॥

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा ।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा ॥

अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया ।

बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया ॥

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा ।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा ॥

‘सूर’ श्याम शरण आए, सफल कीजे सेवा ।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा ॥

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा ।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा ॥

दीनन की लाज रखो, शंभु सुतकारी ।

कामना को पूर्ण करो, जाऊं बलिहारी ॥

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा ।

माता जाकी पार्वती,पिता महादेवा ॥

