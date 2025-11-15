Advertisement
दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् का पाठ कर मां दुर्गा को करें प्रसन्न, मिलेगी अपार शक्ति!

Durga Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics: श्रीदुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् का पाठ करने से मां दुर्गा अति प्रसन्न होती है और भक्त व उसके पूरे परिवार पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखती है. आइए जानें श्रीदुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् पाठ.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 15, 2025, 02:34 PM IST
Durga Ashtottara Shatanama Stotram
Durga Ashtottara Shatanama Stotram

108 Names of Goddess Durga: श्रीदुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् का पाठ करने से शत्रुओं का नाश होता है और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है. श्रीदुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् में देवी दुर्गा के 108 नाम है. यह शक्तिशाली स्तोत्र दुर्गा सप्तशती का ही एक छोटा सा भाग है जिसका पाठ करने से देवी दुर्गा शक्ति का वरदान देती है और भक्त के जीवन से सभी कष्टों दुखों और संतापों को दूर करती हैं.श्रीदुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् का पाठ देवी के विभिन्न रूपों और गुणों कों बताता है जिसके पाठ से भक्त को धन, धान्य, पुत्र, शक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है.  

॥ श्रीदुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ॥
ईश्वर उवाच
शतनाम प्रवक्ष्यामि श्रृणुष्व कमलानने।

यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती॥1॥

ॐ सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी।

आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी॥2॥

पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपाः।

मनो बुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिता चितिः॥3॥

सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी।

अनन्ता भाविनी भाव्या भव्याभव्या सदागतिः॥4॥

शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा।

सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी॥5॥

अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती।

पट्टाम्बरपरीधाना कलमञ्जीररञ्जिनी॥6॥

अमेयविक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी।

वनदुर्गा च मातङ्गी मतङ्गमुनिपूजिता॥7॥

ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा।

चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः॥8॥

विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा।

बहुला बहुलप्रेमा सर्ववाहनवाहना॥9॥

निशुम्भशुम्भहननी महिषासुरमर्दिनी।

मधुकैटभहन्त्री च चण्डमुण्डविनाशिनी॥10॥

सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी।

सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा॥11॥

अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी।

कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवती यतिः॥12॥

अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा।

महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला॥13॥

अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी।

नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी॥14॥

शिवदूती कराली च अनन्ता परमेश्वरी।

कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी॥15॥

य इदं प्रपठेन्नित्यं दुर्गानामशताष्टकम्।

नासाध्यं विद्यते देवि त्रिषु लोकेषु पार्वति॥16॥

धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च।

चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीम्॥17॥

कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीम्।

पूजयेत् परया भक्त्या पठेन्नामशताष्टकम्॥18॥

तस्य सिद्धिर्भवेद् देवि सर्वैः सुरवरैरपि।

राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात्॥19॥

गोरोचनालक्तककुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण।

विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारिः॥20॥

भौमावास्यानिशामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते।

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं.

Durga Ashtottara Shatanama Stotram

