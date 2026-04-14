trendingNow13178033
द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम् के पाठ से पाएं शिव जी की कृपा, जन्म-जन्मातर के पापों से मिलेगी मुक्ति!

द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम् के पाठ से पाएं शिव जी की कृपा, जन्म-जन्मातर के पापों से मिलेगी मुक्ति!

Shiv dwadash jyotirling stotra: द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम् का पाठ करने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है. जन्म-जन्मातर के पापों से भक्त को मुक्ति मिलती है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 14, 2026, 10:05 AM IST
Dwadash jyotirling Stotra
Dwadash jyotirling Stotra

Dwadash jyotirling stotra Lyrics: श्री मच्छंकराचार्य द्वारा रचित द्वादश ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रं यानी द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र को भगवान शिव को समर्पित किया गया है जिसमें सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थानों के बारे में वर्णन मिलता है और उनकी महिमा के बारे में विस्तार से बताया गया है. द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र एक प्रामाणिक और चमत्कारिक स्तोत्र है जिसके जाप से जन्मों के पाप कट जाते हैं वैसे ही जैसे सभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन से भक्तों के जन्म-जन्मातर के सभी पाप समाप्त होने लगते हैं. आइए जानें द्वादश ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रं यानी द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ करने से क्या लाभ होते हैं. 

द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ करने के लाभ

  • द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ करने से भक्त को मृत्यु का भय नहीं सताता है.

  • द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ करने भक्त अकाल मृत्यु नहीं पाता.

  • द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ करने भक्त की आयु लंबी होती है और सुख प्राप्त होता है.

  • द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ करने से भक्त को जीवनभर भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है.

  • द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ करने से भक्त की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.

  • द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ करने से भक्त को कष्टों से सुरक्षा प्राप्त होता है.

  • द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ करने से भक्त को मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है.

  • द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ करने वाले भक्त को तीर्थ यात्रा का समान फल प्राप्त होता है.

  • द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है.

||द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम् ||

सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये
ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम्।
भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं
तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये।।1।।

श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे
तुलाद्रितुङ्गेऽपि मुदा वसन्तम्।
तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं
नमामि संसारसमुद्रसेतुम्।।2।।
 
अवन्तिकायां विहितावतारं
मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम्।
अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं
वन्दे महाकालमहासुरेशम्।।3।।

कावेरिकानर्मदयो: पवित्रे
समागमे सज्जनतारणाय।
सदैवमान्धातृपुरे वसन्त
मोङ्कारमीशं शिवमेकमीडे।।4।।
 
पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने
सदा वसन्तं गिरिजासमेतम्।
सुरासुराराधितपादपद्मं
श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि।।5।।
 
याम्ये सदङ्गे नगरेऽतिरम्ये
विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः।
सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं
श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये।।6।।
 
महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं
सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः।
सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यै:
केदारमीशं शिवमेकमीडे।।7।।
 
सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं
गोदावरीतीरपवित्रदेशे।
यद्दर्शनात् पातकमाशु नाशं
प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे।।8।।
 
सुताम्रपर्णीजलराशियोगे
निबध्य सेतुं विशिखैरसंख्यैः।
श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं
रामेश्वराख्यं नियतं नमामि।।9।।
 
यं डाकिनिशाकिनिकासमाजे
निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च।
सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं
तं शङ्करं भक्तहितं नमामि।।10।।

सानन्दमानन्दवने वसन्त-
मानन्दकन्दं हतपापवृन्दम्।
वाराणसीनाथमनाथनाथं
श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये।।11।।
 
इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन्
समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यम्।
वन्दे महोदारतरस्वभावं
घृष्णेश्वराख्यं शरणम् प्रपद्ये।।12।।
 
ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां
शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण।
स्तोत्रं पठित्वा मनुजोऽतिभक्त्या
फलं तदालोक्य निजं भजेच्च।।13।।
।।इति श्रीमच्छंकराचार्य विरचितं द्वादश ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रं संपूर्णम्।।

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

