आज कामदा एकादशी व्रत की पूजा में करें एकादशी माता की आरती, साथ ही गाएं ओम जय जगदीश हरे आरती...

Om jai jagdish hare aarti: आज 29 मार्च 2026, रविवार को कामदा एकादशी है. एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्‍णु और एकादशी माता की पूजा करने का विधान है. मान्‍यता है कि भगवान विष्‍णु से ही एकादशी माता की उत्‍पत्ति हुई है. आज एकादशी की पूजा में एकादशी माता की आरती और भगवान विष्‍णु की आरती जरूर करें.

एकादशी माता की आरती

ॐ जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता ।

विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता ।। ॐ।।



तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी ।

गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी ।।ॐ।।



मार्गशीर्ष के कृष्णपक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारनी जन्मी।

शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई।। ॐ।।



पौष के कृष्णपक्ष की, सफला नामक है,

शुक्लपक्ष में होय पुत्रदा, आनन्द अधिक रहै ।। ॐ ।।



नाम षटतिला माघ मास में, कृष्णपक्ष आवै।

शुक्लपक्ष में जया, कहावै, विजय सदा पावै ।। ॐ ।।



विजया फागुन कृष्णपक्ष में शुक्ला आमलकी,

पापमोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबलि की ।। ॐ ।।



चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली,

नाम बरुथिनी कृष्णपक्ष में, वैसाख माह वाली ।। ॐ ।।



शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्णपक्षी,

नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्लपक्ष रखी।। ॐ ।।



योगिनी नाम आषाढ में जानों, कृष्णपक्ष करनी।

देवशयनी नाम कहायो, शुक्लपक्ष धरनी ।। ॐ ।।



कामिका श्रावण मास में आवै, कृष्णपक्ष कहिए।

श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनन्द से रहिए।। ॐ ।।



अजा भाद्रपद कृष्णपक्ष की, परिवर्तिनी शुक्ला।

इन्द्रा आश्चिन कृष्णपक्ष में, व्रत से भवसागर निकला।। ॐ ।।



पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी।

रमा मास कार्तिक में आवै, सुखदायक भारी ।। ॐ ।।



देवोत्थानी शुक्लपक्ष की, दुखनाशक मैया।

पावन मास में करूं विनती पार करो नैया ।। ॐ ।।



परमा कृष्णपक्ष में होती, जन मंगल करनी।।

शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी ।। ॐ ।।



जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावै।

जन गुरदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावै।। ॐ ।।

विष्‍णु जी की आरती

ओम जय जगदीश हरे , स्वामी जय जगदीश हरे।

भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे।ओम जय जगदीश हरे।

जो ध्यावे फल पावे, दुःख विनसे मन का।

स्वामी दुःख विनसे मन का।

सुख सम्पत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का॥

ओम जय जगदीश हरे।

Add Zee News as a Preferred Source

मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी,

स्वामी शरण गहूं मैं किसकी।

तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी,

ओम जय जगदीश हरे।

तुम पूरण परमात्मा, तुम अन्तर्यामी,

स्वामी तुम अन्तर्यामी।

पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी,

ओम जय जगदीश हरे।

तुम करुणा के सागर, तुम पालन-कर्ता,

स्वामी तुम पालन-कर्ता।

मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता।

ओम जय जगदीश हरे।

तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति,

स्वामी सबके प्राणपति।

किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति।

ओम जय जगदीश हरे।

दीनबन्धु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे,

स्वामी तुम ठाकुर मेरे।

अपने हाथ उठा‌ओ, द्वार पड़ा तेरे।

ओम जय जगदीश हरे।

विषय-विकार मिटा‌ओ, पाप हरो देवा,

स्वमी पाप हरो देवा।

श्रद्धा-भक्ति बढ़ा‌ओ, संतन की सेवा।

ओम जय जगदीश हरे।

श्री जगदीशजी की आरती, जो कोई नर गावे,

स्वामी जो कोई नर गावे।

कहत शिवानन्द स्वामी, सुख संपत्ति पावे।

ओम जय जगदीश हरे।

भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय...