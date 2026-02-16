Advertisement
trendingNow13111375
Hindi Newsआरतीफाल्गुन अमावस्या पर चाहिए पितरों का आशीर्वाद? तो पितृ स्तोत्रम् का पाठ कर सभी दोषों से हो जाएं मुक्त!

फाल्गुन अमावस्या पर चाहिए पितरों का आशीर्वाद? तो पितृ स्तोत्रम् का पाठ कर सभी दोषों से हो जाएं मुक्त!

Pitru Stotra: फाल्गुन अमावस्या पर पितरों का आशीर्वाद चाहिए तो पितृ स्तोत्रम् का पाठ करें. इससे सभी दोषों से मुक्ति मिल सकती है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 16, 2026, 01:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pitru Stotra
Pitru Stotra

Falgun Amavasya 2026 Par Pitru Stotra Ka Path: पितृदेव को समर्पित पितृ स्तोत्रम् एक बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय स्तुतियों में से एक है जिसका सच्चे मन से पाठ करने से जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है. पितृ स्तोत्रम् के बारे में गरुड़ पुराण में भी विस्तार से बताया गया है. गरुड़ पुराण में इस स्तोत्र को पितृदेव को समर्पित बताया गया है. पितृ दोष को दूर करने और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए पितृ स्तोत्रम् का पाठ करें. पितृगणों को प्रसन्न करने का यह सबसे अच्छा उपाय है. पितृ पक्ष और श्राद्ध के अलावा अमावस्या तिथि पर पितृ स्तोत्र का पाठ करने से इसके शुभ परिणाम प्राप्त हो सकता है. पितृ स्तोत्रम् को पितृ स्तुति के रूप में भी जाना जाता है.

पितृ स्तोत्र का पाठ करने से क्या लाभ होता है

  • पितृ स्तोत्र का पाठ करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है.

    Add Zee News as a Preferred Source

  • पितृ स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति की कुंडली से बुरे प्रभाव कम होते हैं.

  • पितृ स्तोत्र का पाठ करने से पूर्वजों की आत्मा शांत होती है.

  • श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पितृ स्तोत्र का पाठ करने से पितर परिवार की रक्षा करते हैं.

  • पितृ स्तोत्र का पाठ करने से संतान के जीवन में सुख और सकारात्मकता बढ़ती है.

  • पितृ स्तोत्र का पाठ करने से जीवन की बाधाों का अंत होता है.

  • पितृ स्तोत्र का पाठ करने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती है.

  • पितृ स्तोत्र का पाठ करने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती है.

॥अथ श्री पितृ स्तोत्रम्॥
रुचिरुवाच
अर्चितानाममूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसाम्।

नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम्॥1॥

इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा।

सप्तर्षोणां तथान्येषां तान्नमस्यामि कामदान्॥2॥

मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा।

तान्नमस्याम्यहं सर्वान्पितॄनप्युदधावपि॥3॥

नक्षत्राणां ग्रहाणां च वाय्वग्न्योर्नभसस्तथा।

द्यावापृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः॥4॥

प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च।

योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः॥5॥

नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु।

स्वायम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे॥6॥

सोमाधारान्पितृगणान्योगमूर्तिधरांस्तथा।

नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम्॥7॥

अग्निरूपांस्तथैवान्यान्नमस्यामि पितॄनहम्।

अग्निसोममयं विश्वं यत एतदशेषतः॥8॥

ये च तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः।

जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः॥9॥

तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः।

नमोनमो नमस्तेऽस्तु प्रसीदन्तु स्वधाभुजः॥10॥

॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे पूर्वखण्डे प्रथमांशाख्ये आचारकाण्डे
रुचिकृतपितृस्तोत्रं नामैकोननवतितमोऽध्यायान्तर्गतम् ॥

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Falgun Amavasya 2026

Trending news

कांग्रेस को झटका! भूपेन बोराह ने छोड़ी पार्टी; BJP में शामिल होने की अटकलें तेज
Bhupen Kumar Borah Resigns
कांग्रेस को झटका! भूपेन बोराह ने छोड़ी पार्टी; BJP में शामिल होने की अटकलें तेज
छत पर शख्स बना रहा था बम… अचानक हुआ धमाका, विस्फोट में गई मां-बेटे की जान
bomb blast
छत पर शख्स बना रहा था बम… अचानक हुआ धमाका, विस्फोट में गई मां-बेटे की जान
हिंदी थोपने का मामला...मोदी-शाह की राजनीति नहीं चलेगी, इस डिप्‍टी सीएम ने दी चुनौती
Udhayanidhi Stalin
हिंदी थोपने का मामला...मोदी-शाह की राजनीति नहीं चलेगी, इस डिप्‍टी सीएम ने दी चुनौती
मुझे पाकिस्तान की हार से दुख हुआ... सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने क्यों कहा ऐसा?
Indian Pakistan match
मुझे पाकिस्तान की हार से दुख हुआ... सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने क्यों कहा ऐसा?
2.7KG सोना लॉकर से गायब! बेंगलुरु के बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के गहनों पर लगाया सट्टा
bengaluru bank deputy manager
2.7KG सोना लॉकर से गायब! बेंगलुरु के बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के गहनों पर लगाया सट्टा
शिवाजी बनाम टीपू पर छिड़ा सम्मान का संग्राम, उद्धव ने कांग्रेस पर साधा निशाना
Tipu Sultan-Shivaji Comparison
शिवाजी बनाम टीपू पर छिड़ा सम्मान का संग्राम, उद्धव ने कांग्रेस पर साधा निशाना
नशे के सौदागर अब नहीं बनेंगे नेता! हिमाचल में तस्करों के चुनाव लड़ने पर लगाई गई रोक
drug traffickers
नशे के सौदागर अब नहीं बनेंगे नेता! हिमाचल में तस्करों के चुनाव लड़ने पर लगाई गई रोक
कांग्रेस नेताओं पर अफसोस है... विधानसभा चुनाव से पहले अब क्या बोल गए मणिशंकर अय्यर?
Kerala News
कांग्रेस नेताओं पर अफसोस है... विधानसभा चुनाव से पहले अब क्या बोल गए मणिशंकर अय्यर?
ECI का बड़ा एक्शन, ड्यूटी में लापरवाही करने वाले बंगाल के 7 अधिकारी सस्पेंड
bengal elections
ECI का बड़ा एक्शन, ड्यूटी में लापरवाही करने वाले बंगाल के 7 अधिकारी सस्पेंड
शत्रु के अंत का ठोस प्रमाण...मैच खत्म, अब सुनिए रोंगटे खड़े करने वाली बिग बी की आवाज
Indian Army news
शत्रु के अंत का ठोस प्रमाण...मैच खत्म, अब सुनिए रोंगटे खड़े करने वाली बिग बी की आवाज