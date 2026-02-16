फाल्गुन अमावस्या पर चाहिए पितरों का आशीर्वाद? तो पितृ स्तोत्रम् का पाठ कर सभी दोषों से हो जाएं मुक्त!

Falgun Amavasya 2026 Par Pitru Stotra Ka Path: पितृदेव को समर्पित पितृ स्तोत्रम् एक बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय स्तुतियों में से एक है जिसका सच्चे मन से पाठ करने से जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है. पितृ स्तोत्रम् के बारे में गरुड़ पुराण में भी विस्तार से बताया गया है. गरुड़ पुराण में इस स्तोत्र को पितृदेव को समर्पित बताया गया है. पितृ दोष को दूर करने और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए पितृ स्तोत्रम् का पाठ करें. पितृगणों को प्रसन्न करने का यह सबसे अच्छा उपाय है. पितृ पक्ष और श्राद्ध के अलावा अमावस्या तिथि पर पितृ स्तोत्र का पाठ करने से इसके शुभ परिणाम प्राप्त हो सकता है. पितृ स्तोत्रम् को पितृ स्तुति के रूप में भी जाना जाता है.

पितृ स्तोत्र का पाठ करने से क्या लाभ होता है

पितृ स्तोत्र का पाठ करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है.

पितृ स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति की कुंडली से बुरे प्रभाव कम होते हैं.

पितृ स्तोत्र का पाठ करने से पूर्वजों की आत्मा शांत होती है.

श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पितृ स्तोत्र का पाठ करने से पितर परिवार की रक्षा करते हैं.

पितृ स्तोत्र का पाठ करने से संतान के जीवन में सुख और सकारात्मकता बढ़ती है.

पितृ स्तोत्र का पाठ करने से जीवन की बाधाों का अंत होता है.

पितृ स्तोत्र का पाठ करने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती है.

पितृ स्तोत्र का पाठ करने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती है.

॥अथ श्री पितृ स्तोत्रम्॥

रुचिरुवाच

अर्चितानाममूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसाम्।

नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम्॥1॥

इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा।

सप्तर्षोणां तथान्येषां तान्नमस्यामि कामदान्॥2॥

मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा।

तान्नमस्याम्यहं सर्वान्पितॄनप्युदधावपि॥3॥

नक्षत्राणां ग्रहाणां च वाय्वग्न्योर्नभसस्तथा।

द्यावापृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः॥4॥

प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च।

योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः॥5॥

नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु।

स्वायम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे॥6॥

सोमाधारान्पितृगणान्योगमूर्तिधरांस्तथा।

नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम्॥7॥

अग्निरूपांस्तथैवान्यान्नमस्यामि पितॄनहम्।

अग्निसोममयं विश्वं यत एतदशेषतः॥8॥

ये च तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः।

जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः॥9॥

तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः।

नमोनमो नमस्तेऽस्तु प्रसीदन्तु स्वधाभुजः॥10॥

॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे पूर्वखण्डे प्रथमांशाख्ये आचारकाण्डे

रुचिकृतपितृस्तोत्रं नामैकोननवतितमोऽध्यायान्तर्गतम् ॥