Advertisement
trendingNow13222816
Hindi Newsआरतीबनते-बनते बिगड़ जाता है काम तो बुधवार को करें गणेश चालीसा का पाठ, विघ्न बाधाएं होंगी दूर!

बनते-बनते बिगड़ जाता है काम तो बुधवार को करें गणेश चालीसा का पाठ, विघ्न बाधाएं होंगी दूर!

Ganesh Chalisa Path: बनते-बनते बिगड़ जाता है तो बुधवार के दिन गणेश चालीसा का पाठ करें. इससे तमाम तरह की विघ्न बाधाएं दूर होंगी.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 19, 2026, 06:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ganesh Ji
Ganesh Ji

Ganesh Chalisa Lyrics: गणेश चालीसा पढ़ने से जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि का प्रवेश होता है. भक्त की बुद्धि और एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ाई में मन लगता है. सभी प्रकार की बाधाएं भी दूर होती है. इसे नियमित रूप से गणेश चालीसा का पाठ करने से करियर, शिक्षा और पारिवारिक जीवन में उन्नति के रास्ते खुलते हैं. आने वाले संकटों का निवारण होने लगता है और घर में सुख-समृद्धि आती है.

॥गणेश चालीसा॥
दोहा
जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल।
विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल॥
 
॥ चौपाई ॥
जय जय जय गणपति राजू।
मंगल भरण करण शुभ काजू॥

जय गजबदन सदन सुखदाता।
विश्व विनायक बुद्धि विधाता॥
 
वक्र तुण्ड शुचि शुण्ड सुहावन।
तिलक त्रिपुण्ड भाल मन भावन॥

Add Zee News as a Preferred Source

राजित मणि मुक्तन उर माला।
स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला॥
 
पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलं।
मोदक भोग सुगन्धित फूलं॥

सुन्दर पीताम्बर तन साजित।
चरण पादुका मुनि मन राजित॥
 
धनि शिवसुवन षडानन भ्राता।
गौरी ललन विश्व-विधाता॥

ऋद्धि सिद्धि तव चँवर डुलावे।
मूषक वाहन सोहत द्वारे॥
 
कहौ जन्म शुभ कथा तुम्हारी।
अति शुचि पावन मंगल कारी॥
 
एक समय गिरिराज कुमारी।
पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी॥
 
भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा।
तब पहुंच्यो तुम धरि द्विज रूपा।
 
अतिथि जानि कै गौरी सुखारी।
बहु विधि सेवा करी तुम्हारी॥
 
अति प्रसन्न ह्वै तुम वर दीन्हा।
मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा॥
 
मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला।
बिना गर्भ धारण यहि काला॥
 
गणनायक गुण ज्ञान निधाना।
पूजित प्रथम रूप भगवाना॥
 
अस कहि अन्तर्धान रूप ह्वै।
पलना पर बालक स्वरूप ह्वै॥
 
बनि शिशु रुदन जबहि तुम ठाना।
लखि मुख सुख नहिं गौरि समाना॥
 
सकल मगन सुख मंगल गावहिं।
नभ ते सुरन सुमन वर्षावहिं॥
 
शम्भु उमा बहुदान लुटावहिं।
सुर मुनि जन सुत देखन आवहिं॥
 
लखि अति आनन्द मंगल साजा।
देखन भी आए शनि राजा॥
 
निज अवगुण गुनि शनि मन माहीं।
बालक देखन चाहत नाहीं॥
 
गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो।
उत्सव मोर न शनि तुहि भायो॥
 
कहन लगे शनि मन सकुचाई।
का करिहौ शिशु मोहि दिखाई॥
 
नहिं विश्वास उमा कर भयऊ।
शनि सों बालक देखन कह्यऊ॥
 
पड़तहिं शनि दृग कोण प्रकाशा।
बालक शिर उड़ि गयो आकाशा॥
 
गिरजा गिरीं विकल ह्वै धरणी।
सो दुख दशा गयो नहिं वरणी॥
 
हाहाकार मच्यो कैलाशा।
शनि कीन्ह्यों लखि सुत को नाशा॥
 
तुरत गरुड़ चढ़ि विष्णु सिधाए।
काटि चक्र सो गज शिर लाए॥
 
बालक के धड़ ऊपर धारयो।
प्राण मन्त्र पढ़ शंकर डारयो॥
 
नाम गणेश शम्भु तब कीन्हे।
प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे॥
 
बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा।
पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीन्हा॥
 
चले षडानन भरमि भुलाई।
रची बैठ तुम बुद्धि उपाई॥
 
चरण मातु-पितु के धर लीन्हें।
तिनके सात प्रदक्षिण कीन्हें॥
 
धनि गणेश कहि शिव हिय हरषे।
नभ ते सुरन सुमन बहु बरसे॥
 
तुम्हरी महिमा बुद्धि बड़ाई।
शेष सहस मुख सकै न गाई॥
 
मैं मति हीन मलीन दुखारी।
करहुँ कौन बिधि विनय तुम्हारी॥
 
भजत रामसुन्दर प्रभुदासा।
लख प्रयाग ककरा दुर्वासा॥
 
अब प्रभु दया दीन पर कीजै।
अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजै॥
 
दोहा
श्री गणेश यह चालीसा पाठ करें धर ध्यान।
नित नव मंगल गृह बसै लहे जगत सन्मान॥

सम्वत् अपन सहस्र दश ऋषि पंचमी दिनेश।
पूरण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश॥

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Aarti

Trending news

खुद स्वीकार किया इस्लाम या हुआ धर्मांतरण, यूपी का विशाला कश्मीर में कैसे बना 'हमजा'?
jammu kashmir news
खुद स्वीकार किया इस्लाम या हुआ धर्मांतरण, यूपी का विशाला कश्मीर में कैसे बना 'हमजा'?
विजय का तमिल राष्ट्रवाद और कांग्रेस की कश्मकश! प्रभाकरन का 'जिन्न' फिर क्यों जागा?
Vijay Thalapathy
विजय का तमिल राष्ट्रवाद और कांग्रेस की कश्मकश! प्रभाकरन का 'जिन्न' फिर क्यों जागा?
फाल्टा से मैदान छोड़कर क्यों गए जहांगीर? यूं ही नहीं पीछे खींचे कदम; Inside Story
West Bengal
फाल्टा से मैदान छोड़कर क्यों गए जहांगीर? यूं ही नहीं पीछे खींचे कदम; Inside Story
वो देश, जहां बनती है 3000 से ज्यादा ब्रेड वैरायटी, कहते हैं दुनिया की Bread Capital
India popular dish
वो देश, जहां बनती है 3000 से ज्यादा ब्रेड वैरायटी, कहते हैं दुनिया की Bread Capital
खतरे में मॉनसून! मंडरा रहा है 'सुपर अल नीनो' का साया, जानें इसका पुराना इतिहास
al nino effect
खतरे में मॉनसून! मंडरा रहा है 'सुपर अल नीनो' का साया, जानें इसका पुराना इतिहास
कभी 'सफेद सोना' उगाकर हो रहे थे मालामाल, अब 'गुलाबी आफत' ने किया बर्बाद!
cotton farmers
कभी 'सफेद सोना' उगाकर हो रहे थे मालामाल, अब 'गुलाबी आफत' ने किया बर्बाद!
कहां है 'Vegetarian City of World', जहां नॉन-वेज खाना है 'अपराध'; दिलचस्प है कहानी
Veg City
कहां है 'Vegetarian City of World', जहां नॉन-वेज खाना है 'अपराध'; दिलचस्प है कहानी
भारत का वो इलाका, जहां पैदा है देश का चौथाई केला, लोग कहते दुनिया का ‘बनाना कैपिटल’
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो इलाका, जहां पैदा है देश का चौथाई केला, लोग कहते दुनिया का ‘बनाना कैपिटल’
12 दिन सड़कों पर रहे लोग, टस से मस नहीं हुईं गाड़ियां, ऐसा था दुनिया का लंबा ट्रैफिक
world
12 दिन सड़कों पर रहे लोग, टस से मस नहीं हुईं गाड़ियां, ऐसा था दुनिया का लंबा ट्रैफिक
TMC को बड़ा झटका! जहांगीर खान ने फाल्टा पुनर्मतदान से अचानक वापस लिया नाम
TMC
TMC को बड़ा झटका! जहांगीर खान ने फाल्टा पुनर्मतदान से अचानक वापस लिया नाम