गणेश जी की आरती, जय गणेश जय गणेश देवा...

गणेश जी की आरती

जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

एकदन्त, दयावन्त, चार भुजा धारी।

माथे पर तिलक सोहे, मूषक की सवारी॥

जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया।

बाँझन को पुत्र देत, निर्धन को माया॥

जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा।

लड्डूवन का भोग लगे, संत करें सेवा॥

जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

दीनन की लाज रखो, शम्भु सुतवारी।

कामना को पूरा करो, जाऊं बलिहारी॥

जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

गणेश जी की आरती से जुड़े कुछ FAQ's

गणेश जी की आरती कब करनी चाहिए?

गणेश जी की आरती सुबह करना अच्‍छा रहेगा. वहीं गणेश चतुर्थी के दिन दोनों समय आरती करनी चाहिए.

गणेश जी की आरती का महत्व क्या है?

गणेश जी की आरती करने से जीवन में सुख-समृद्धि और सकारात्‍मकता आती है. मनोबल बढ़ता है. शुभता का संचार होता है.

गणेश चालीसा और आरती अलग-अलग है?

हां, गणेश चालीसा और गणेश जी की आरती अलग-अलग है.

गणेश जी की प्रसिद्ध आरती कौन सी है?

गणेश जी की सबसे प्रसिद्ध आरती जय गणेश जय गणेश देवा... है. इसके अलावा शेंदूर लाल चढ़ायो... भी है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)