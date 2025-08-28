गणेश जी की आरती, जय गणेश जय गणेश देवा...

गणेश जी की आरती: प्रथमपूज्य भगवान गणेश की हर मौके पर सबसे पहले पूजा की जाती है. इसके अलावा बुधवार का दिन और चतुर्थी तिथि गणेश जी की पूजा करने और उनकी कृपा पाने के लिए विशेष होती हैं. यहां पढ़ें विघ्नहर्ता भगवान गणेश की आरती, जय गणेश जय गणेश देवा...
गणेश जी की आरती
जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥
जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥
एकदन्त, दयावन्त, चार भुजा धारी।
माथे पर तिलक सोहे, मूषक की सवारी॥
जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥
अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया।
बाँझन को पुत्र देत, निर्धन को माया॥
जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥
हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा।
लड्डूवन का भोग लगे, संत करें सेवा॥
जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥
दीनन की लाज रखो, शम्भु सुतवारी।
कामना को पूरा करो, जाऊं बलिहारी॥
जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥
गणेश जी की आरती से जुड़े कुछ FAQ's
गणेश जी की आरती कब करनी चाहिए?
गणेश जी की आरती सुबह करना अच्छा रहेगा. वहीं गणेश चतुर्थी के दिन दोनों समय आरती करनी चाहिए.
गणेश जी की आरती का महत्व क्या है?
गणेश जी की आरती करने से जीवन में सुख-समृद्धि और सकारात्मकता आती है. मनोबल बढ़ता है. शुभता का संचार होता है.
गणेश चालीसा और आरती अलग-अलग है?
हां, गणेश चालीसा और गणेश जी की आरती अलग-अलग है.
गणेश जी की प्रसिद्ध आरती कौन सी है?
गणेश जी की सबसे प्रसिद्ध आरती जय गणेश जय गणेश देवा... है. इसके अलावा शेंदूर लाल चढ़ायो... भी है.
