श्री गणेश स्तुति मंत्र का जाप काम में आ रही बाधाओं को करेगा दूर, बप्पा कदम-कदम पर होंगे साथ!

Ganesha Stuti Mantra Benefits: क्या आपके काम में बार-बार रुकावटें आ रही हैं? बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लग पा रही है? जीवन को बाधाओं ने घेर रखा है? तो ये इन सभी समस्याओं का समाधान गणेश जी की स्तुति मंत्र में है. हिंदू धर्म में भगवान गणेश विघ्नहर्ता के रूप में पूजे जाते हैं. माना जाता है कि गणेश जी के विशेष स्तुति मंत्र के पाठ से इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि हर काम बिना रुकावट के पूर्ण होने लगता है. यह मंत्र बिगड़े काम को भी बना सकता है. भक्त बुधवार के दिन या संकष्टी व्रत के दिन अगर गणेश जी की पूजा उपासना करे और फिर गणेश स्तुति मंत्र का जाप करे तो ऐसे व्यक्ति को हर ओर से सफलता प्राप्त होती है. व्यक्ति व्यापार, नौकरी, पढ़ाई से लेकर विवाह संबंधी बाधाओं से भी पार पाने लगता है. आइए गणेश स्तुति पाठ लाभ जानें और इसका पाठ भी करें.

गणेश स्तुति पाठ के लाभ

गणेश स्तुति पाठ से गणेश जी काम में आ रहे विघ्न को दूर करते हैं. कष्ट, संकट और कार्य-बाधा दूर होती है. Add Zee News as a Preferred Source

गणेश स्तुति पाठ से सुख-समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है.

गणेश स्तुति पाठ से व्यक्ति को मानसिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है.

गणेश स्तुति पाठ से सफलता के रास्ते खुलते हैं और गणेश जी कृपा करते हैं.

गणेश स्तुति पाठ से नकारात्मकता का अंत होता है और सोच सकारात्मक होती है.

भगवान श्री गणेश स्तुति मंत्र:

विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय,

लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय!

नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय,

गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते!!

भक्तार्तिनाशनपराय गनेशाश्वराय,

सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय!

विद्याधराय विकटाय च वामनाय ,

भक्त प्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते!!

नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नम:!

नमस्ते रुद्राय्रुपाय करिरुपाय ते नम:!!

विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारणे!

भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक!!

लम्बोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय!

निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा!!

त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति ,

भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति!

विद्याप्रत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति,

तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव!!

गणेशपूजने कर्म यन्न्यूनमधिकं कृतम !

तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोSस्तु सदा मम !!

ये हैं गणेश जी के प्रभावशाली मंत्र