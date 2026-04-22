Hindi NewsआरतीGanga Aarti Paath: गंगा सप्‍तमी पर गंगा स्‍तोत्रम् का करें पाठ और गंगा आरती, घर बैठे मिलेगा पूरा पुण्‍य, धुल जाएंगे सारे पाप

Ganga Aarti Paath: गंगा सप्‍तमी पर गंगा स्‍तोत्रम् का करें पाठ और गंगा आरती, घर बैठे मिलेगा पूरा पुण्‍य, धुल जाएंगे सारे पाप

Ganga Stotram Paath: गंगा स्‍तोत्रम् का पाठ और गंगा आरती करना बहुत पुण्‍य देता है. यदि गंगा सप्‍तमी पर आप किसी कारणवश स्‍नान न कर पाएं तो भी घर बैठे गंगा स्‍तोत्रम् का पाठ और आरती करके पूरा पुण्‍य पा सकते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 22, 2026, 10:20 AM IST
Ganga Aarti Paath: गंगा सप्‍तमी पर गंगा स्‍तोत्रम् का करें पाठ और गंगा आरती, घर बैठे मिलेगा पूरा पुण्‍य, धुल जाएंगे सारे पाप

Ganga Aarti and Ganga Stotram Lyrics: गंगा सप्तमी का दिन हिंदू धर्म में विशेष है, इसी दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुईं थीं. इस साल 23 अप्रैल 2026, गुरुवार को गंगा सप्‍तमी है. इस दिन गंगा में स्‍नान करने और गंगा पूजन करने का विधान है. यदि गंगा स्‍नान न कर पाएं तो निराश न हों. घर में ही नहाने के पानी में कुछ बूंदें गंगाजल मिलाकर स्‍नान करें. साफ कपड़े पहनें. फिर पूजा करें, मां गंगा की फोटो की पूजा करें और गंगा स्‍तोत्र का पाठ करें. इससे सारे पाप धुल जाएंगे और पुण्‍य लाभ मिलेगा. गंगा स्‍तोत्रम् का पाठ करना कई गुना ज्‍यादा फल देता है. साथ ही गंगा आरती भी करें. 

गंगा स्तोत्रम् पाठ 

देवि सुरेश्वरि भगति गंगे त्रिभुवनतारिणि तरलतरंगे ।
शंकरमौलिविहारिणि विमले मम मतिरास्तां तव पदकमले ।।1।।
 
भागीरथि सुखदायिनि मातस्तव जलमहिमा निगमे ख्यात: ।
नाहं जाने तव महिमानं पाहि कृपामयि मामज्ञानम ।।2।।
 
हरिपदपाद्यतरंगिणि गंगे हिमविधुमुक्ताधवलतरंगे ।
दूरीकुरू मम दुष्कृतिभारं कुरु कृपया भवसागरपारम ।।3।।
 
तव जलममलं येन निपीतं परमपदं खलु तेन गृहीतम ।
मातर्गंगे त्वयि यो भक्त: किल तं द्रष्टुं न यम: शक्त: ।।4।।
 
पतितोद्धारिणि जाह्रवि गंगे खण्डितगिरिवरमण्डितभंगे ।
भीष्मजननि हेमुनिवरकन्ये पतितनिवारिणि त्रिभुवनधन्ये ।।5।।
 
कल्पलतामिव फलदां लोके प्रणमति यस्त्वां न पतति शोके ।
पारावारविहारिणि गंगे विमुखयुवतिकृततरलापांगे ।।6।।
 
तव चेन्मात: स्रोत: स्नात: पुनरपि जठरे सोsपि न जात: ।
नरकनिवारिणि जाह्रवि गंगे कलुषविनाशिनि महिमोत्तुंगे ।।7।।
 
पुनरसदड़्गे पुण्यतरंगे जय जय जाह्रवि करूणापाड़्गे ।
इन्द्रमुकुट मणिराजितचरणे सुखदे शुभदे भृत्यशरण्ये ।।8।।
 
रोगं शोकं तापं पापं हर मे भगवति कुमतिकलापम ।
त्रिभुवनसारे वसुधाहारे त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे ।।9।।
 
अलकानन्दे परमानन्दे कुरु करुणामयि कातरवन्द्ये ।
तव तटनिकटे यस्य निवास: खलु वैकुण्ठे तस्य निवास: ।।10।।
 
वरमिह: नीरे कमठो मीन: कि वा तीरे शरट: क्षीण: ।
अथवा श्वपचो मलिनो दीनस्तव न हि दूरे नृपतिकुलीन: ।।11।।
 
भो भुवनेश्वरि पुण्ये धन्ये देवि द्रवमयि मुनिवरकन्ये ।
गंगास्तवमिमममलं नित्यं पठति नरो य: सजयति सत्यम ।।12।।
 
येषां ह्रदये गंगाभक्तिस्तेषां भवति सदा सुख मुक्ति: ।
मधुराकान्तापंझटिकाभि: परमानन्द कलितललिताभि:
 
गंगास्तोत्रमिदं भवसारं वांछितफलदं विमलं सारम ।
शंकरसेवकशंकरचितं पठति सुखी स्तव इति च समाप्त: ।।

गंगा मैय्या की आरती (Ganga Mata Ki Aarti Lyrics)

ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता ।
जो नर तुमको ध्याता, मनवांछित फल पाता ॥

चंद्र सी जोत तुम्हारी, जल निर्मल आता ।
शरण पडें जो तेरी, सो नर तर जाता ॥

॥ ओम जय गंगे माता..॥पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता ।
कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता ॥
॥ ओम जय गंगे माता..॥

एक ही बार जो तेरी, शारणागति आता ।
यम की त्रास मिटा कर, परमगति पाता ॥
॥ ओम जय गंगे माता..॥

आरती मात तुम्हारी, जो जन नित्य गाता ।
दास वही सहज में, मुक्त्ति को पाता ॥
॥ ओम जय गंगे माता..॥

ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता ।
जो नर तुमको ध्याता, मनवांछित फल पाता ॥
ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता ।

 

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं.

