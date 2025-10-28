गौ माता की आरती... ॐ जय जय गौमाता, मैया जय जय गौमाता

Gau Mata Aarti Lyrics in Hindi: गौ माता की आरती जिस घर में गयी जाती है वहां गरीबी नहीं आती है और मां लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती है. ऐसे घर के लोगों को जीवन में सुख और सफलता की प्राप्ति होती है.
Gau Mata Aarti Lyrics: शास्त्रों के अनुसार गौ माता के शरीर में 33 कोटी देवी देवताओं का वास होता है. ऐसे में जिस घर में गाय की उपासना की जाती है उस घर के लोग सफल होते हैं, पैसों की तंगी उन्हें नहीं घेरती है और सुख की प्राप्ति होती है. गोपाष्टमी पर्व पर विधि विधान से गाय माता की पूजा करने से व पूजा के दौरान आरती गाने से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है. ऐसे व्यक्ति से एक साथ 33 कोटि देवी-देवताओं प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं. गाय मां की पूजा कर उनकी आरती करने से मानसिक शांति, पुण्य और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है. इसके अलावा गौ माता की आरती जिस घर में हर दिन होती है वहां पर धन-धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है और आर्थिक मजबूत होती है. ऐसे में आइए गौ माता की आरती जानें.
||गौ माता की आरती||
ॐ जय गौ माता,मैया जय धेनु माता।
मुकुन्द विधाता उमापति,सीतापति ध्याता।।
ॐ जय धेनु माता........
सागर मंथन उपजी, कामधेनु माता ।
नमन किए सब देवता, अति पावन नाता।।
तनुजा जो तुझसे जन्मी, नंदिनी नाम रचे।
ऋषि वशिष्ठ की शक्ति, राजा दिलीप भजे ।।
पाप विनाशिनी मैया, सुखद भंडार भरे।
तैंतीस कोटि दैवत, अंग निवास करे।।
पंचगव्य है पावन, औषध गुणकारी।
रोग दोष मिटाए, मॉ तुम उपकारी ।।
जिस घर अंगना धेनु, मॉं की हो सेवा।
वैतरणी तरते वो नर, पाते शुभ मेवा।।
शुभ मति शुभ फल दायक, है संकट त्राता ।
जो जन करते सेवा, मोक्ष सुफल पाता ।।
आरती वंदना धेनु की, जो नर हैं गाते।
कहते हैं श्रीकृष्णा, वे मनु तर जाते।।
गौ माता के मंत्र
सर्वकामदुधे देवी सर्वतीर्तिभिषेचिनि ||
पवित्रे सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमोस्तुते ||
सर्वकामदुधे देवी सर्वतीर्थभिषेचिनि|
पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमोस्तुते ||
लक्ष्मीर्या लोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता।
घृतं वहति यज्ञार्थ मम पापं व्यपोहतु।।