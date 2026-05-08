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Hindi Newsआरतीसोलह कला संपन्न भगवान कृष्ण को इस स्तुति का पाठ कर प्रसन्न करें, खुलेगा मोक्ष का रास्ता

सोलह कला संपन्न भगवान कृष्ण को इस स्तुति का पाठ कर प्रसन्न करें, खुलेगा मोक्ष का रास्ता

Gopal Stuti On Masik Janmashtami: भगवान कृष्ण सोलह कला संपन्न विष्णु जी के पूर्णावतार हैं. शास्त्रों में वर्णित गोपाल स्तुति का पाठ करने से श्री कृष्ण जी प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 08, 2026, 02:16 PM IST
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Krishna Ji
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Gopal Stuti on Janmashtami: भगवान कृष्ण सोलह कला संपन्न हैं जो भगवान विष्णु के पूर्णावतार के रूप में पूजे जाते हैं. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया था. भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं से मानवओं का उद्धार किया और जीवन जीने का सही मार्ग दिखाया. परमावतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित मासिक जन्माष्टमी पर्व मई महीने में 9 मई को मनाई जाएगी. इस दिन भगवान कृष्ण का पूजन करने का विधान है. सभी सिद्धियों और मनोकानाओं की पूर्ति के लिए शास्त्रों में वर्णित गोपाल स्तुति का पाठ करें तो उनकी कृपा पाई जा सकती है. श्री कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग लगाया जाता है. दूध से कृष्ण जी का अभिषेक किया जाता है. ऐसा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.

गोपाल स्तुति पाठ के लाभ

  • गोपाल स्तुति के पाठ से संतान सुख की प्राप्ति होती है.

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  • गोपाल स्तुति के पाठ से गर्भ की सुरक्षा होती है और प्रसव पीड़ा कम होती है.

  • गोपाल स्तुति के पाठ से असाध्य रोगों व कष्टों से मुक्ति मिलती है. 

  • गोपाल स्तुति के पाठ से धन और समृद्धि बढ़ती है व घर में लक्ष्मी का वास होता है.

  • गोपाल स्तुति के पाठ से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और हर ओर से सफलता प्राप्त होती है.

॥गोपाल स्तुति॥

नमो विश्वस्वरूपाय विश्वस्थित्यन्तहेतवे।

विश्वेश्वराय विश्वाय गोविन्दाय नमो नमः॥1॥

नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे।

कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः॥2॥

नमः कमलनेत्राय नमः कमलमालिने।

नमः कमलनाभाय कमलापतये नमः॥3॥

बर्हापीडाभिरामाय रामायाकुण्ठमेधसे।

रमामानसहंसाय गोविन्दाय नमो नमः॥4॥

कंसवशविनाशाय केशिचाणूरघातिने।

कालिन्दीकूललीलाय लोलकुण्डलधारिणे॥5॥

वृषभध्वज-वन्द्याय पार्थसारथये नमः।

वेणुवादनशीलाय गोपालायाहिमर्दिने॥6॥

बल्लवीवदनाम्भोजमालिने नृत्यशालिने।

नमः प्रणतपालाय श्रीकृष्णाय नमो नमः॥7॥

नमः पापप्रणाशाय गोवर्धनधराय च।

पूतनाजीवितान्ताय तृणावर्तासुहारिणे॥8॥

निष्कलाय विमोहाय शुद्धायाशुद्धवैरिणे।

अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णाय नमो नमः॥9॥

प्रसीद परमानन्द प्रसीद परमेश्वर।

आधि-व्याधि-भुजंगेन दष्ट मामुद्धर प्रभो॥10॥

श्रीकृष्ण रुक्मिणीकान्त गोपीजनमनोहर।

संसारसागरे मग्नं मामुद्धर जगद्गुरो॥11॥

केशव क्लेशहरण नारायण जनार्दन।

गोविन्द परमानन्द मां समुद्धर माधव॥12॥

कृष्ण जी के मंत्रों का करें जाप
संकटों से मुक्ति पाने के लिए इस मंत्र का करें जाप- 
'ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने ।
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।।'

आकस्मिक संकट का सामना करने की हिम्मत चाहिए तो इस मंत्र का करें जाप-
'ॐ नमः भगवते वासुदेवाय कृष्णाय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।'

मोक्ष प्राप्ति का मार्ग पुष्ट करने के लिए इस मंत्र का जाप करें-
'हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण-कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम-राम हरे हरे।'

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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