गुरुवार को करें गुरु स्तोत्र का सच्चे मन से पाठ, चमक जाएगा भाग्य!

Guru Stotram Lyircs: मान्यता के अनुसार अगर देव गुरु बृहस्पति की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है तो व्यक्ति को भाग्य का पूरा साथ मिलता है. ऐसे में गुरु ग्रह को मजबूत करने के उपाय करने चाहिए.

Jan 07, 2026, 02:40 PM IST
Guru Stotram

Guru Stotram: सनातन धर्म में सप्ताह हर दिन किसी न किसी देवी देवता या किसी न किसी ग्रह से संबंधित होता है. इसी तरह गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति से शुरू होता है जो ज्ञान के कारक ग्रह हैं और देवताओं के गुरु हैं. कुंडली में जब गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है तो जीवन में कोई भी संकट या नकारात्मकता नहीं रह जाती है. इसके साथ ही व्यक्ति को भाग्य का पूरा साथ मिलता है. ऐसे में जरूरी है कि गुरु बृहस्पति की कुंडली में स्थिति मजबूत रहे इसके लिए कुछ उपाय करें. पहला उपाय तो यही है कि गुरुवार के दिन व्रत का संकल्प करें और गुरुवार दिन के स्वामी भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करें व देव गुरु बृहस्पति की उपासना करें. इससे गुरु ग्रह मजबूत होने लगेगा. इसके साथ ही गाली न दें, बिना वजह या बिना मांगे किसी को ज्ञान न दें. इसके अलावा गुरुवार के दिन पूजा के समय अगर गुरु बृहस्पति को समर्पित गुरु स्तोत्र का पाठ करें तो भी गुरु की स्थिति मजबूत हो जाएगी. आइए गुरु कवच स्तोत्र का पाठ करें. 

॥गुरु स्तोत्रम्॥
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः।

गुरुस्साक्षात्परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॥

अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया।

चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः॥

अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं।

तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ॥

अनेकजन्मसंप्राप्तकर्मबन्धविदाहिने ।

आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः ॥

मन्नाथः श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः।

ममात्मासर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः ॥

बर्ह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम्,

द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्।

एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं,

भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ॥

गुरु बृहस्पति का यह मंत्र है शक्तिशाली
ॐ बृहस्पते अति यदर्यो अर्हाद् द्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु ।
यद्दीदयच्दवस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्।।

ये मंत्र भी हैं शक्तिशाली
ॐ देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन संन्निभम्।
बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्।।

इन मंत्रों का करें जाप
ॐ ऐं श्रीं बृहस्पतये नम:॥
ॐ गुं गुरवे नम:॥
ॐ क्लीं बृहस्पतये नम:॥

यह मंत्र भी प्रभावशाली है- ॐ अंगिरो जाताय विद्महे वाचस्पतये धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्।।

इस मंत्र का जाप करने से शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं-
ॐ भूरिदा भूरि देहिनो, मा दभ्रं भूर्या भर। भूरि घेदिन्द्र दित्ससि।
ॐ भूरिदा त्यसि श्रुत: पुरूत्रा शूर वृत्रहन्। आ नो भजस्व राधसि।

इस मंत्र का प्रभाव गहरा होता है-
ध्याये न्नृसिंहं तरुणार्कनेत्रं सिताम्बुजातं ज्वलिताग्रिवक्त्रम्।
अनादिमध्यान्तमजं पुराणं परात्परेशं जगतां निधानम्।।

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव.

Guru Stotram

