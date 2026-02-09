शारीरिक दुख-दर्द से निजात दिलाता है हनुमान बाहुक का पाठ

Hanuman Bahuk Lyrics : हनुमान जी को प्रसन्‍न करके कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ अधिकांश लोग करते हैं. इसी तरह हनुमान बाहुक का पाठ भी बेहद अहम है. हनुमान बाहुक का पाठ करने से शारीरिक पीड़ा, वात रोग, जोड़ों के दर्द और असाध्य बीमारियों से मुक्ति मिलती है. गोस्वामी तुलसीदासजी द्वारा रचित यह स्तोत्र हनुमान जी की कृपा से नकारात्मकता को दूर करने, संकटों के निवारण और मानसिक शांति पाने के लिए चमत्कारिक माना जाता है. यहां पढ़ें संपूर्ण हनुमान बाहुक पाठ.

श्री हनुमान बाहुक पाठ ( Shri Hanuman Bahuk Path )

श्री गणेशाय नमः

श्रीजानकीवल्लभो विजयते

श्रीमद्‌-गोस्वामी-तुलसीदास-कृत

छप्पय

सिंधु-तरन, सिय-सोच-हरन, रबि-बाल-बरन तनु ।

भुज बिसाल, मूरति कराल कालहुको काल जनु ॥

गहन-दहन-निरदहन लंक निःसंक, बंक-भुव ।

जातुधान-बलवान-मान-मद-दवन पवनसुव ।।

कह तुलसिदास सेवत सुलभ सेवक हित सन्तत निकट ।

गुन-गनत, नमत, सुमिरत, जपत समन सकल-संकट-विकट ।१।।

स्वर्न-सैल-संकास कोटि-रबि-तरुन-तेज-घन ।

उर बिसाल भुज-दंड चंड नख-बज बज्र-तन ॥।

पिग नयन, भृकुटी कराल रसना दसनानन ।

कपिस केस, करकस लंगूर, खल-दल बल भानन ॥।

कह तुलसिदास बस जासु उर मारुतसुत मूरति बिकट ।

संताप पाप तेहि पुरुष पहिं सपनेहुं नहिं आवत निकट ।॥२॥।

झूलना

पंचमुख-छमुख-भृगु मुख्य भट असुर सुर,

सर्व-सरि-समर समरत्थ सूरो ।

बकुरो बीर बिरुदैत बिरुदावली,

बेद बंदी बदत पैजपूरो ।।

जासु गुनगाथ रघुनाथ कह, जासुबल,

बिपुल-जल-भरित जग-जलधि झूरो ।

दुवन-दल-दमनको कौन तुलसीस है,

पवन को पूत रजपूत रुरो ।।३॥।

घनाक्षरी

भानुसों पढ़न हनुमान गये भानु मन-

अनुमानि सिसु-केलि कियो फेरफार सो ।

पाछिले पगनि गम गगन मगन-मन,

क्रम को न भ्रम, कपि बालक बिहार सो ।।

कौतुक बिलोकि लोकपाल हरि हर बिधि,

लोचननि चकाचौंधी चित्तनि खभार सो।

बल कैंधौं बीर-रस धीरज कै, साहस कै,

तुलसी सरीर धरे सबनि को सार सो ।।४।।

.

भारत में पारथ के रथ केथू कपिराज,

गाज्यो सुनि कुरुराज दल हल बल भो ।

कल्यो द्रोन भीषम समीर सुत महाबीर,

बीर-रस-बारि-निधि जाको बल जल भो ॥।

बानर सुभाय बाल केलि भूमि भानु लागि,

फलंग फलांग हते घाटि नभतल भो ।

नाई-नाई माथ जोरि-जोरि हाथ जोधा जोहैं,

हनुमान देखे जगजीवन को फल भो ॥५॥

.

गो-पद पयोधि करि होलिका ज्यों लाई लंक,

निपट निसंक परपुर गलबल भो ।

द्रोन-सो पहार लियो ख्याल ही उखारि कर,

कंदुक-ज्यों कपि खेल बेल कैसो फल भो ।।

.

संकट समाज असमंजस भो रामराज,

काज जुग पूगनि को करतल पल भो ।

साहसी समत्थ तुलसी को नाह जाकी बांह,

.

लोकपाल पालन को फिर थिर थल भो ॥।६

कमठ की पीठि जाके गोडनि की गाड मानो,

नाप के भाजन भरि जल निधि जल भो ।

जातुधान-दावन परावन को दुर्ग भयो,

महामीन बास तिमि तोमनि को थल भो ॥

कुम्भकरन-रावन पयोद-नाद-ईधन को,

तुलसी प्रताप जाको प्रबल अनल भो ।

भीषम कहत मेरे अनुमान हनुमान,

सारिखो त्रिकाल न त्रिलोक महाबल भो ।।७

.

दूत रामराय को, सपूत पूत पौनको,

तू अंजनी को नन्दन प्रताप भूरि भानु सो ।

सीय-सोच-समन, दुरित दोष दमन,

सरन आये अवन, लखन प्रिय प्रान सो ।।

दसमुख दुसह दरिद्र दरिबे को भयो,

प्रकट तिलोक ओक तुलसी निधान सो ।

ज्ञान गुनवान बलवान सेवा सावधान,

साहेब सुजान उर आनु हनुमान सो ।८|

.

दवन-दुवन-दल भुवन-बिदित बल,

बेद जस गावत बिबुध बंदीछोर को ।

पाप-ताप-तिमिर तुहिन-विघटन-पटु,

सेवक-सरोरुह सुखद भानु भोर को ।।

लोक-परलोक तें बिसोक सपने न सोक,

तुलसी के हिये है भरोसो एक ओर को ।

राम को दुलारो दास बामदेव को निवास,

.

नाम कलि-कामतरु केसरी-किसोर को ।।९॥।

महाबल-सीम महाभीम महाबान इत,

महाबीर बिदित बरायो रघुबीर को ।

कुलिस-कठोर तनु जोरपरै रोर रन,

करुना-कलित मन धारमिक धीर को ।।

दुर्जन को कालसो कराल पाल सज्जन को,

सुमिरे हरनहार तुलसी की पीर को ।

सीय-सुख-दायक दुलारो रघुनायक को,

सेवक सहायक है साहसी समीर को ।।१०।।

.

रचिबे को बिधि जैसे, पालिबे को हरि,

हर मीच मारिबे को, ज्याईबे को सुधापान भो ।

धरिबे को धरनि, तरनि तम दलिबे को,

सोखिबे कृसानु, पोषिबे को हिम-भानु भो ।।

खल~दुःख दोषिबे को, जन-परितोषिबे को,

मांगिबो मलीनता को मोदक सुदान भो ।

आरत की आरति निवारिबे को तिहूं पुर,

तुलसी को साहेब हठीलो हनुमान भो ॥११॥।

.

सेवक स्योकाई जानि जानकीस मानै कानि,

सानुकरूल सूलपानि नवै नाथ नांक को ।

देवी देव दानव दयावने ह्वै जोर हाथ,

बापुरे बराक कहा और राजा रांक को ।।

जागत सोवत बैठे बागत बिनोद मोद,

ताके जो अनर्थ सो समर्थ एक आंक को ।

सब दिन रुरो पर पूरो जहां-तहां ताहि,

जाके है भरोसो हिये हनुमान हांक को ॥१२॥।

.

सानुग सगौरि सानुकरूल सूलपानि ताहि,

लोकपाल सकल लखन राम जानकी ।

लोक परलोक को बिसोक सो तिलोक ताहि,

तुलसी तमाइ कहा काहू बीर आनकी ॥।

केसरी किसोर बन्दीछोर के नेवाजे सब,

कीरति बिमल कपि करुनानिधान की ।

बालक-ज्यों पालिहैं कृपालु मुनि सिद्ध ताको,

जाके हिये हुलसति हांक हनुमान की ।।१३।।

.

करुनानिधान, बलबुद्धि के निधान मोद-

महिमा निधान, गुन-ज्ञान के निधान हौ ।

बामदेव-रुप भूप राम के सनेही,

नाम लेत-देत अर्थ धर्म काम निरबान हौ ।

आपने प्रभाव सीताराम के सुभाव सील,

लोक-बेद-बिधि के बिदूष हनुमान हौ ।

मन की बचन की करम की तिहूं प्रकार,

तुलसी तिहारो तुम साहेब सुजान हौ ।॥१४।।

.

मन को अगम, तन सुगम किये कपीस,

काज महाराज के समाज साज साजे हैं ।

देव-बंदी छोर रनरोर केसरी किसोर,

जुग जुग जग तेरे बिरद बिराजे हैं ।

बीर बरजोर, घटि जोर तुलसी की ओर,

सुनि सकुचाने साधु खल गन गाजे हैं ।

बिगरी संवार अंजनी कुमार कीजे मोहि,

जैसे होत आये हनुमान के निवाजे हैं ।॥१५।।

