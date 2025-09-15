हनुमान चालीसा पढ़ने के हैं कई फायदे, पर लाभ तभी होगा जब तरीका और समय सही होगा
हनुमान चालीसा पढ़ने के हैं कई फायदे, पर लाभ तभी होगा जब तरीका और समय सही होगा

Hanuman Chalisa : हनुमान चालीसा पढ़ने के कई फायदे हैं लेकिन इसे पढ़ने का पूरा लाभ तभी मिलता है जब पढ़ने का समय सही हो और विधि सही हो. यहां पढ़ें संपूर्ण हनुमान चालीसा पाठ और उससे जुड़ी जरूरी जानकारियां. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 15, 2025, 03:12 PM IST
हनुमान चालीसा पढ़ने के हैं कई फायदे, पर लाभ तभी होगा जब तरीका और समय सही होगा

Hanuman Chalisa Paath: हनुमान जी की कृपा पाने का सबसे अचूक तरीका है हनुमान चालीसा का पाठ करना. हनुमान चालीसा पढ़ने से बजरंगबली सारे कष्‍ट दूर करते हैं और अपार सुख-समृद्धि, आत्‍मबल देते हैं. व्‍यक्ति निडर और भयमुक्‍त हो जाता है, उसे संकट छू भी नहीं पाते हैं. लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ते समय कुछ बातों का ध्‍यान रखना जरूरी है, तभी उसे पढ़ने का पूरा लाभ मिलता है. 

हनुमान चालीसा से जुड़े FAQ's 

हनुमान चालीसा पढ़ने का सही समय क्‍या है? 
वैसे तो किसी भी समय हनुमान चालीसा पाठ किया जा सकता है. लेकिन रात के समय हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत शुभ फल देता है. मान्‍यता है कि हनुमानजी सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक प्रभु राम की सेवा में रहते हैं. रात 9 बजे के बाद हनुमान चालीसा पढ़ने से वे जल्‍दी पुकार सुनते हैं. 

हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका या विधि क्‍या है? 
घर पर या मंदिर में जहां भी हनुमान चालीसा पढ़ें, साफ स्‍थान पर बैठकर ही पाठ करें. हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले हनुमान और प्रभु राम का आह्वान करें. फिर सच्‍चे मन से हनुमान चालीसा पाठ करें. 

कितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए? 
हनुमान चालीसा कम से कम 3 बार, 5 बार या 7 बार पढ़ें. संभव हो तो 11 बार, 21 बार या 108 बार हनुमान चालीसा पाठ करें.  

श्री हनुमान चालीसा

दोहा :

श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि।
बरनऊं रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि।। 
बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार।
बल बुद्धि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस बिकार।। 
 
चौपाई :
 
जय हनुमान ज्ञान गुन सागर।
जय कपीस तिहुं लोक उजागर।।
 
रामदूत अतुलित बल धामा।
अंजनि-पुत्र पवनसुत नामा।।
 
महाबीर बिक्रम बजरंगी।
कुमति निवार सुमति के संगी।।
 
कंचन बरन बिराज सुबेसा।
कानन कुंडल कुंचित केसा।।
 
हाथ बज्र औ ध्वजा बिराजै।
कांधे मूंज जनेऊ साजै।
 
संकर सुवन केसरीनंदन।
तेज प्रताप महा जग बन्दन।।
 
विद्यावान गुनी अति चातुर।
राम काज करिबे को आतुर।।
 
प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया।
राम लखन सीता मन बसिया।।
 
सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा।
बिकट रूप धरि लंक जरावा।।
 
भीम रूप धरि असुर संहारे।
रामचंद्र के काज संवारे।।
 
लाय सजीवन लखन जियाये।
श्रीरघुबीर हरषि उर लाये।।
 
रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई।
तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई।।
 
सहस बदन तुम्हरो जस गावैं।
अस कहि श्रीपति कंठ लगावैं।।
 
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा।
नारद सारद सहित अहीसा।।
 
जम कुबेर दिगपाल जहां ते।
कबि कोबिद कहि सके कहां ते।।
 
तुम उपकार सुग्रीवहिं कीन्हा।
राम मिलाय राज पद दीन्हा।।
 
तुम्हरो मंत्र बिभीषन माना।
लंकेस्वर भए सब जग जाना।।
 
जुग सहस्र जोजन पर भानू।
लील्यो ताहि मधुर फल जानू।।
 
प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहीं।
जलधि लांघि गये अचरज नाहीं।।
 
दुर्गम काज जगत के जेते।
सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते।।
 
राम दुआरे तुम रखवारे।
होत न आज्ञा बिनु पैसारे।।
 
सब सुख लहै तुम्हारी सरना।
तुम रक्षक काहू को डर ना।।
 
आपन तेज सम्हारो आपै।
तीनों लोक हांक तें कांपै।।
 
भूत पिसाच निकट नहिं आवै।
महाबीर जब नाम सुनावै।।
 
नासै रोग हरै सब पीरा।
जपत निरंतर हनुमत बीरा।।
 
संकट तें हनुमान छुड़ावै।
मन क्रम बचन ध्यान जो लावै।।
 
सब पर राम तपस्वी राजा।
तिन के काज सकल तुम साजा।
 
और मनोरथ जो कोई लावै।
सोइ अमित जीवन फल पावै।।
 
चारों जुग परताप तुम्हारा।
है परसिद्ध जगत उजियारा।।
 
साधु-संत के तुम रखवारे।
असुर निकंदन राम दुलारे।।
 
अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता।
अस बर दीन जानकी माता।।
 
राम रसायन तुम्हरे पासा।
सदा रहो रघुपति के दासा।।
 
तुम्हरे भजन राम को पावै।
जनम-जनम के दुख बिसरावै।।
 
अन्तकाल रघुबर पुर जाई।
जहां जन्म हरि-भक्त कहाई।।
 
और देवता चित्त न धरई।
हनुमत सेइ सर्ब सुख करई।।
 
संकट कटै मिटै सब पीरा।
जो सुमिरै हनुमत बलबीरा।।
 
जै जै जै हनुमान गोसाईं।
कृपा करहु गुरुदेव की नाईं।।
 
जो सत बार पाठ कर कोई।
छूटहि बंदि महा सुख होई।।
 
जो यह पढ़ै हनुमान चालीसा।
होय सिद्धि साखी गौरीसा।।
 
तुलसीदास सदा हरि चेरा।
कीजै नाथ हृदय मंह डेरा।। 
 
दोहा :
 
पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप।
राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप।।

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...

Hanuman Chalisa

