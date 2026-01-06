Advertisement
Hanuman Ji ki Aarti : मंगलवार को हनुमान चालीसा के साथ पढ़ें बजरंगबली की यह आरती, मिलेगा दोगुना फल

Hanuman Ji ki Aarti : मंगलवार को हनुमान चालीसा के साथ पढ़ें बजरंगबली की यह आरती, मिलेगा दोगुना फल

Hanuman Aarti : हनुमान जी संकटमोचक हैं, उनकी पूजा करने से सारे संकट, दुख-दर्द दूर हो जाते हैं. मंगलवार के दिन विशेष तौर पर हनुमान जी की पूजा-अर्चना की जाती है. इस दिन हनुमान चालीसा पढ़ने के साथ हनुमान जी की आरती जरूर करें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 06, 2026, 11:03 AM IST
Hanuman Ji ki Aarti : मंगलवार को हनुमान चालीसा के साथ पढ़ें बजरंगबली की यह आरती, मिलेगा दोगुना फल

Hanuman Ji Ki Aarti : 'आरती कीजै हनुमान लला की...' ये वो आरती है जिसके बिना हनुमान जी की पूजा पूरी नहीं होती है. आमतौर पर लोग हर मंगलवार-शनिवार को या रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं. लेकिन हनुमान जी की पूजा बिना उनकी आरती गाए पूरी नहीं होती है. लिहाजा जब भी हनुमान जी की पूजा-आराधना करें तो उन्‍हें सिंदूर चढ़ाएं, दीपक जलाएं और हनुमान जी की आरती करें. 

हनुमान जी की आरती 

आरती कीजै हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।।
जाके बल से गिरिवर कांपे। रोग दोष जाके निकट न झांके।।
 
अंजनि पुत्र महाबलदायी। संतान के प्रभु सदा सहाई।
दे बीरा रघुनाथ पठाए। लंका जारी सिया सुध लाए।
 
लंका सो कोट समुद्र सी खाई। जात पवनसुत बार न लाई।
लंका जारी असुर संहारे। सियारामजी के काज संवारे।
 
लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आणि संजीवन प्राण उबारे।
पैठी पताल तोरि जमकारे। अहिरावण की भुजा उखाड़े।
 
बाएं भुजा असुर दल मारे। दाहिने भुजा संतजन तारे।
सुर-नर-मुनि जन आरती उतारे। जै जै जै हनुमान उचारे।
 
कंचन थार कपूर लौ छाई। आरती करत अंजना माई।
लंकविध्वंस कीन्ह रघुराई। तुलसीदास प्रभु कीरति गाई।
 
जो हनुमानजी की आरती गावै। बसी बैकुंठ परमपद पावै।
आरती कीजै हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

hanuman ji ki aarti

