हनुमान जी की स्तुति पाठ से जीवन के सारे कष्ट होंगे दूर, जय बजरंगी जय हनुमाना...

Hanuman ji Ke Mantra Ka Jaap: राम भक्त हनुमान जी संकट मोचन हैं. जिस भक्त से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं उनके कष्टों को दूर करते हैं और उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है. मंगलवार और शनिवार के दिन पूजा-अर्चना कर हनुमान जी की स्तुति गान करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होने लगती है. कष्ट दूर होता है और काम में आ रही सभी बाधाएं दूर होती है. शनिवार के दिन हनुमान स्तुति पाठ करने से शनिदेव की क्रूर दृष्टि का प्रभाव कम होता है. आइए हनुमानजी की स्तुति पढ़ें.

॥हनुमानजी की स्तुति॥

जय बजरंगी जय हनुमाना,

रुद्र रूप जय जय बलवाना,

पवनसुत जय राम दुलारे,

संकट मोचन सिय मातु के प्यारे ॥

जय वज्रकाय जय राम केरू दासा,

हृदय करतु सियाराम निवासा,

न जानहु नाथ तोहे कस गोहराई,

राम भक्त तोहे राम दुहाई ॥

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विनती सुनहु लाज रखहु हमारी,

काज कौन जो तुम पर भारी,

अष्टसिद्धि नवनिधि केरू भूपा,

बखानहु कस विशाल अति रूपा ॥

धर्म रक्षक जय भक्त हितकारी,

सुन लीजे अब अरज हमारी,

भूत प्रेत हरहु नाथ बाधा,

सन्तापहि अब लाघहु साधा ॥

मान मोर अब हाथ तुम्हारे,

करहु कृपा अंजनी के प्यारे,

बन्दतु सौरभ दास सुनहु पुकारी,

मंगल करहु हे मंगलकारी ॥

हनुमान जी के मंत्र

रोगों के नाश के लिए मंत्र का जाप करें-

ॐ नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा।

शत्रु नाश के लिए मंत्र का जाप करें-

ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकायं हुं फट्।

सफलता और तरक्की के लिए मंत्र का जाप करें-

'ॐ हं हनुमते नम:।'

मनचाहे फल की प्राप्ति के लिए मंत्र का जाप करें-

'ॐ नमो भगवते हनुमते नम:।'

हनुमान मूल मंत्र का जाप करें-

'ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः॥'

रुद्र हनुमान मंत्र का जाप करें-

'ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय।

सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा॥'

हनुमान गायत्री मंत्र का करें जाप करें-

'ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि।

तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्॥'