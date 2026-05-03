Advertisement
trendingNow13202411
Hindi Newsआरतीश्री हनुमान वडवानल स्तोत्र देगा शत्रु, तंत्र, नकारात्‍मक शक्तियों से निजात, ये है पाठ करने की विधि

श्री हनुमान वडवानल स्तोत्र देगा शत्रु, तंत्र, नकारात्‍मक शक्तियों से निजात, ये है पाठ करने की विधि

Hanuman Ji: संकटमोचक हनुमान जी की आराधना करने के लिए विभीषण ने एक स्‍तुति की रचना की थी. जिसे 'हनुमान वडवानल स्तोत्र' कहते हैं. इस स्‍तोत्र को पढ़ने के कई फायदे हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 03, 2026, 09:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

श्री हनुमान वडवानल स्तोत्र देगा शत्रु, तंत्र, नकारात्‍मक शक्तियों से निजात, ये है पाठ करने की विधि

Hanuman Vadvanal Stotra in Sanskrit: भगवान हनुमान की आराधना के लिए विभीषण ने स्‍तुति की रचना की थी. कहा जाता है कि इंद्रादि देवताओं के बाद धरती पर सबसे पहले विभीषण ने ही हनुमान जी की स्‍तुति की थी. इसके लिए उन्‍होंने अचकू स्‍तोत्र हनुमान वडवानल स्तोत्र की रचना की. 

हनुमान वडवानल स्तोत्र का पाठ करने से शत्रुओं का नाश होता है, तंत्र बाधाएं दूर होती हैं और नकारात्‍मक शक्तियां दूर रहती हैं. 

हनुमान वडवानल स्तोत्र पढ़ने की सही विधि 

हनुमान वडवानल स्तोत्र का पाठ 41 दिनों तक लगातार ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किया जाए तो बड़े से बड़ा काम सिद्ध हो सकता है. इसके लिए सुबह या शाम का समय चुनें. फिर स्‍नान करके पूर्व या पश्चिक दिशा की ओर मुंह करके बैठें. सामने हनुमान जी की मूर्ति या फोटो स्‍थापित करें. सरसों के तेल का दीपक जाएं. फिर दाएं हाथ में जल लेकर अपनी मनोकामना बताएं और फिर श्री हनुमान वडवानल स्तोत्र का पाठ करें. 

Add Zee News as a Preferred Source

श्री हनुमान वडवानल स्तोत्र (Hanuman Vadvanal Stotra in Sanskrit)

विनियोग
 
ॐ अस्य श्री हनुमान् वडवानल-स्तोत्र-मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः,
श्रीहनुमान् वडवानल देवता, ह्रां बीजम्, ह्रीं शक्तिं, सौं कीलकं,
मम समस्त विघ्न-दोष-निवारणार्थे, सर्व-शत्रुक्षयार्थे
सकल-राज-कुल-संमोहनार्थे, मम समस्त-रोग-प्रशमनार्थम्
आयुरारोग्यैश्वर्याऽभिवृद्धयर्थं समस्त-पाप-क्षयार्थं
श्रीसीतारामचन्द्र-प्रीत्यर्थं च हनुमद् वडवानल-स्तोत्र जपमहं करिष्ये।
 
ध्यान
मनोजवं मारुत-तुल्य-वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं।
वातात्मजं वानर-यूथ-मुख्यं श्रीरामदूतम् शरणं प्रपद्ये।।
 
ॐ ह्रां ह्रीं ॐ नमो भगवते श्रीमहा-हनुमते प्रकट-पराक्रम
सकल-दिङ्मण्डल-यशोवितान-धवलीकृत-जगत-त्रितय
वज्र-देह रुद्रावतार लंकापुरीदहय उमा-अर्गल-मंत्र
उदधि-बंधन दशशिरः कृतान्तक सीताश्वसन वायु-पुत्र
अञ्जनी-गर्भ-सम्भूत श्रीराम-लक्ष्मणानन्दकर कपि-सैन्य-प्राकार
सुग्रीव-साह्यकरण पर्वतोत्पाटन कुमार-ब्रह्मचारिन् गंभीरनाद
सर्व-पाप-ग्रह-वारण-सर्व-ज्वरोच्चाटन डाकिनी-शाकिनी-विध्वंसन
 
ॐ ह्रां ह्रीं ॐ नमो भगवते महावीर-वीराय सर्व-दुःख निवारणाय 
ग्रह-मण्डल सर्व-भूत-मण्डल सर्व-पिशाच-मण्डलोच्चाटन
भूत-ज्वर-एकाहिक-ज्वर, द्वयाहिक-ज्वर, त्र्याहिक-ज्वर
चातुर्थिक-ज्वर, संताप-ज्वर, विषम-ज्वर, ताप-ज्वर,
माहेश्वर-वैष्णव-ज्वरान् छिन्दि-छिन्दि यक्ष ब्रह्म-राक्षस
भूत-प्रेत-पिशाचान् उच्चाटय-उच्चाटय स्वाहा।
 
ॐ ह्रां ह्रीं ॐ नमो भगवते श्रीमहा-हनुमते
ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः आं हां हां हां हां
ॐ सौं एहि एहि ॐ हं ॐ हं ॐ हं ॐ हं
 
ॐ नमो भगवते श्रीमहा-हनुमते श्रवण-चक्षुर्भूतानां
शाकिनी डाकिनीनां विषम-दुष्टानां सर्व-विषं हर हर
आकाश-भुवनं भेदय भेदय छेदय छेदय मारय मारय
शोषय शोषय मोहय मोहय ज्वालय ज्वालय
प्रहारय प्रहारय शकल-मायां भेदय भेदय स्वाहा।
 
ॐ ह्रां ह्रीं ॐ नमो भगवते महा-हनुमते सर्व-ग्रहोच्चाटन
परबलं क्षोभय क्षोभय सकल-बंधन मोक्षणं कुर-कुरु
शिरः-शूल गुल्म-शूल सर्व-शूलान्निर्मूलय निर्मूलय
नागपाशानन्त-वासुकि-तक्षक-कर्कोटकालियान्
यक्ष-कुल-जगत-रात्रिञ्चर-दिवाचर-सर्पान्निर्विषं कुरु-कुरु स्वाहा।
 
ॐ ह्रां ह्रीं ॐ नमो भगवते महा-हनुमते
राजभय चोरभय पर-मन्त्र-पर-यन्त्र-पर-तन्त्र
पर-विद्याश्छेदय छेदय सर्व-शत्रून्नासय
नाशय असाध्यं साधय साधय हुं फट् स्वाहा।
 
।। इति विभीषणकृतं हनुमद् वडवानल स्तोत्रं ।।

About the Author
author img
Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

TAGS

hanuman vadvanal stotra

Trending news

बालकनी के रास्ते 20 लोगों को बचाया... दिल्ली AC ब्लास्ट के चश्मदीद ने क्या देखा?
Delhi
बालकनी के रास्ते 20 लोगों को बचाया... दिल्ली AC ब्लास्ट के चश्मदीद ने क्या देखा?
खून और पानी साथ नहीं! चेनाब पर भारत का एक्शन, पाकिस्तान में फिर होगी पानी की किल्लत
Pakistan
खून और पानी साथ नहीं! चेनाब पर भारत का एक्शन, पाकिस्तान में फिर होगी पानी की किल्लत
दिल्ली में आधी रात मौत का तांडव: AC ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग में लगी आग, 9 की मौत
Vivek Vihar AC blast
दिल्ली में आधी रात मौत का तांडव: AC ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग में लगी आग, 9 की मौत
बंगाल में EVM पर बवाल! स्ट्रॉन्ग रूम बने ‘वार जोन’, 24 घंटे से महिलाओं का प्रदर्शन
West Bengal
बंगाल में EVM पर बवाल! स्ट्रॉन्ग रूम बने ‘वार जोन’, 24 घंटे से महिलाओं का प्रदर्शन
Bengal: रिजल्ट से पहले री-पोल धमाका! फाल्टा के 285 बूथों पर फिर वोटिंग क्यों?
West Bengal Election 2026
Bengal: रिजल्ट से पहले री-पोल धमाका! फाल्टा के 285 बूथों पर फिर वोटिंग क्यों?
वोट आपका, मुनाफा किसी और का! अब नेता, जनता और उनके मुद्दों तक सीमित नहीं रहे चुनाव
Election
वोट आपका, मुनाफा किसी और का! अब नेता, जनता और उनके मुद्दों तक सीमित नहीं रहे चुनाव
4 मई से पहले ही बंगाल में हो गया 'खेला'! बिधाननगर में रणक्षेत्र बना कॉलेज
West Bengal Election 2026
4 मई से पहले ही बंगाल में हो गया 'खेला'! बिधाननगर में रणक्षेत्र बना कॉलेज
क्या BJP की मंदिर पॉलिटिक्स ढहा पाएगी CM ममता का ‘दुर्ग’? भक्ति मोड में कई दिग्गज
West Bengal Election 2026
क्या BJP की मंदिर पॉलिटिक्स ढहा पाएगी CM ममता का ‘दुर्ग’? भक्ति मोड में कई दिग्गज
मौसम मार चुका है पलटी, अगले 48 घंटे आंधी-बारिश का खतरा; IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
मौसम मार चुका है पलटी, अगले 48 घंटे आंधी-बारिश का खतरा; IMD ने जारी किया अलर्ट
ममता का 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा, किन 5 कारणों से लग रहा 'दूर की कौड़ी'?
Assembly Elections 2026
ममता का 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा, किन 5 कारणों से लग रहा 'दूर की कौड़ी'?