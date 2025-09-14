Jitiya Parv: जितिया व्रत की पूजा में करें यह आरती, भगवान जीमूतवाहन देंगे भरपूर आशीर्वाद, सुखी रहेगी संतान
Jitiya Vrat Aarti: संतान की लंबी उम्र के लिए रखे जाने वाले जितिया व्रत में भगवान जीमूतवाहन की पूजा की जाती है. निर्जला रखे जाने वाले इस व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है. जितिया व्रत की पूजा में यह आरती जरूर करें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 14, 2025, 07:16 AM IST
Jitiya Vrat Aarti: साल 2025 का जितिया व्रत 13 सितंबर से प्रारंभ हो गया है. 13 सितंबर को नहाय खाय के बाद 14 सितंबर को माताएं कठिन जितिया व्रत रख रही हैं और फिर अगले दिन 15 सितंबर को जितिया व्रत का पारण किया जाएगा. मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान जीवूतवाहन प्रसन्न होकर सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं. 

पूजा में जरूर पढ़ें यह आरती 

धार्मिक मान्‍यता है कि जितिया व्रत के पुण्य प्रताप से ही पांडवों के पुत्र परीक्षित को मृत्यु के बाद पुनर्जीवित किया गया था. जितिया व्रत के दिन महिलाएं सूर्यास्त के बाद शुभ मुहूर्त में पूजा करती हैं और पूजा में भगवान जीमूतवाहन की आरती करती हैं. बिना यह आरती किए व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है. यहां पढ़ें जितिया व्रत की आरती- 

जितिया व्रत की आरती

ओम जय कश्यप नन्दन, प्रभु जय अदिति नन्दन.
त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय चन्दन॥ ओम जय कश्यप

सप्त अश्वरथ राजित, एक चक्रधारी.

दु:खहारी, सुखकारी, मानस मलहारी॥ ओम जय कश्यप.

सुर मुनि भूसुर वन्दित, विमल विभवशाली.

अघ-दल-दलन दिवाकर, दिव्य किरण माली॥ ओम जय कश्यप

सकल सुकर्म प्रसविता, सविता शुभकारी.

विश्व विलोचन मोचन, भव-बंधन भारी॥ ओम जय कश्यप

कमल समूह विकासक, नाशक त्रय तापा.

सेवत सहज हरत अति, मनसिज संतापा॥ ओम जय कश्यप

नेत्र व्याधि हर सुरवर, भू-पीड़ा हारी.

वृष्टि विमोचन संतत, परहित व्रतधारी॥ ओम जय कश्यप

सूर्यदेव करुणाकर, अब करुणा कीजै.

हर अज्ञान मोह सब, तत्वज्ञान दीजै॥ ओम जय कश्यप

ओम जय कश्यप नन्दन, प्रभु जय अदिति नन्दन.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

jitiya vrat aarti

