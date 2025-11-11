Advertisement
Hindi Newsआरती

Kaal Bhairav Ashtakam : काल भैरव अष्‍टमकम् है बेहद ताकतवर, कालाष्‍टमी पर जरूर कर लें यह पाठ

Kaal Bhairav Ashtakam Lyrics : बाबा काल भैरव की पूजा करने के लिए कालाष्‍टमी का दिन शुभ होता है. वहीं काल भैरव जयंती का दिन तो बाबा का आर्शीवाद पाने के लिए अतिउत्‍तम है. इस दिन काल भैरवाष्‍टकम् का पाठ जरूर करना चाहिए.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 11, 2025, 11:33 AM IST
Kaal Bhairav Ashtakam in Hindi : बाबा काल भैरव की पूजा करने और कालभैरवाष्‍टक स्‍त्रोत पढ़ने के कई फायदे हैं. काल भैरव अष्‍टकम स्‍त्रोत का पाठ करना पापों का नाश करता है. नकारात्‍मक शक्तियों, बुरे कामों, कष्‍टों से बचाता है. काल भैरव अष्‍टकम बेहद ताकतवर माना गया है और यह तमाम बाधाओं-समस्‍याओं का दूर कर सकता है. मुकदमों में जीत और शत्रु को हराने के लिए भी इसका सच्‍चे मन से किया गया पाठ मनोरथ पूरा करता है. भगवान शिव के रौद्र अवतार काल भैरव की आराधना के लिए कालभैरवाष्टकम् स्तोत्र का पाठ करने से कभी भी धन-संपत्ति की कमी नहीं होती है. यहां पढ़ें काल भैरव अष्टकम्. 

काल भैरव अष्टकम्

देवराजसेव्यमानपावनांघ्रिपङ्कजं
व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम्।
नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगंबरं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे॥॥

भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं
नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनम्।
कालकालमंबुजाक्षमक्षशूलमक्षरं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे॥॥

शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं
श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम्।
भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे॥॥

भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं
भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहम्।
विनिक्वणन्मनोज्ञहेमकिङ्किणीलसत्कटिं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे॥॥

धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं
कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुम्।
स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे॥॥

रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं
नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरंजनम्।
मृत्युदर्पनाशनं करालदंष्ट्रमोक्षणं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे॥॥

अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसंततिं
दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम्।
अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे॥॥

भूतसंघनायकं विशालकीर्तिदायकं
काशिवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुम्।
नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे॥॥

काल भैरव पूजा विधि

भगवान काल भैरव की पूजा घर पर भी कर सकते हैं और काल भैरव मंदिर जाकर भी कर सकते हैं. पूजा के लिए बाबा काल भैरव के सामने मिट्टी का दीपक जलाएं. दीपक जलाने के लिए सरसों के तेल का इस्‍तेमाल करें. बाबा काल भैरव का चंदन से तिलक करें. फूल अर्पित करें. बाबा काल भैरव को प्रिय जलेबी का भोग लगाएं. काल भैरव को काली उड़द के लड्डुओं का भोग लगाने से शनि और राहु-केतु दोष से मुक्ति मिलती है. काल भैरव के मंत्रों का जाप करें. काल भैरव अष्‍टकम् का पाठ करें. आखिर में काल भैरव की आरती करें.  

 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

