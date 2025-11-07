Kaal Bhairav Aarti : भगवान काल भैरव की आरती, जय भैरव देवा, प्रभु जय भैरव देवा...

Kaal Bhairav Ki Aarti : भगवान शिव के रौद्र अवतार बाबा काल भैरव का जन्‍म मार्गशीर्ष कृष्‍ण अष्‍टमी का माना जाता है. इस साल 12 नवंबर 2025, बुधवार को काल भैरव जयंती है. इस दिन भैरव बाबा के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, जलेबी का भोग लगाएं. काल भैरवकाष्‍टम पढ़ें, बाबा काल भैरव के ताकतवर मंत्रों का जाप करें. आखिर में काल भैरव की आरती करें. ऐसा करने से जीवन की सारी बाधाएं, डर-भय, नकारात्‍मकता दूर होगी.

काल भैरव आरती

जय भैरव देवा, प्रभु जय भैंरव देवा।

जय काली और गौरा देवी कृत सेवा।।



तुम्हीं पाप उद्धारक दुख सिंधु तारक।

भक्तों के सुख कारक भीषण वपु धारक।।



वाहन शवन विराजत कर त्रिशूल धारी।

महिमा अमिट तुम्हारी जय जय भयकारी।।

तुम बिन देवा सेवा सफल नहीं होंवे।

चौमुख दीपक दर्शन दुख सगरे खोंवे।।

तेल चटकि दधि मिश्रित भाषावलि तेरी।

कृपा करिए भैरव करिए नहीं देरी।।



पांव घुंघरू बाजत अरु डमरू डमकावत।।

बटुकनाथ बन बालक जन मन हर्षावत।।



बटुकनाथ जी की आरती जो कोई नर गावें।

कहें धरणीधर नर मनवांछित फल पावें।।

काल भैरव के मंत्र

1. 'ॐ कालभैरवाय नमः' - यह बाबा काल भैरव का सबसे आसान मंत्र है. इसका जाप करने से मानसिक स्पष्टता आती है, साथ ही आत्मविश्वास भी बढ़ता है.

2. 'ॐ भ्रां कालभैरवाय फट्' - काल भैरव के इस मंत्र का जाप करने शत्रुओं का नाश होता है. साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में यह मंत्र बेहद मददगार है.

3. 'ॐ क्रीं क्रीं कालभैरवाय फट्' - काल भैरव का यह मंत्र नकारात्‍मक शक्तियों, विपत्तियों और शत्रुओं से रक्षा करता है.

4. 'ॐ हं षं नं गं कं सं खं महाकाल भैरवाय नमः' - यह शक्तिशाली महाकाल भैरव मंत्र है, जिसका जाप करने से तमामा बाधाएं दूर होती हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)