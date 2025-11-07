Kaal Bhairav Aarti : भगवान काल भैरव की आरती, जय भैरव देवा, प्रभु जय भैरव देवा...

Advertisement
Kaal Bhairav Aarti : काल भैरव भगवान की पूजा सारे डर और बाधाएं खत्‍म कर देती है. साथ ही नकारात्‍मक शक्तियों से बचाती है. बाबा काल भैरव की पूजा में उनकी आरती जरूर पढ़ें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 07, 2025, 02:31 PM IST
Kaal Bhairav Ki Aarti : भगवान शिव के रौद्र अवतार बाबा काल भैरव का जन्‍म मार्गशीर्ष कृष्‍ण अष्‍टमी का माना जाता है. इस साल 12 नवंबर 2025, बुधवार को काल भैरव जयंती है. इस दिन भैरव बाबा के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, जलेबी का भोग लगाएं. काल भैरवकाष्‍टम पढ़ें, बाबा काल भैरव के ताकतवर मंत्रों का जाप करें. आखिर में काल भैरव की आरती करें. ऐसा करने से जीवन की सारी बाधाएं, डर-भय, नकारात्‍मकता दूर होगी. 

काल भैरव आरती

जय भैरव देवा, प्रभु जय भैंरव देवा।
जय काली और गौरा देवी कृत सेवा।।
 
तुम्हीं पाप उद्धारक दुख सिंधु तारक।
भक्तों के सुख कारक भीषण वपु धारक।।
 
वाहन शवन विराजत कर त्रिशूल धारी।
महिमा अमिट तुम्हारी जय जय भयकारी।।

तुम बिन देवा सेवा सफल नहीं होंवे।
चौमुख दीपक दर्शन दुख सगरे खोंवे।।

तेल चटकि दधि मिश्रित भाषावलि तेरी।
कृपा करिए भैरव करिए नहीं देरी।।
 
पांव घुंघरू बाजत अरु डमरू डमकावत।।
बटुकनाथ बन बालक जन मन हर्षावत।।
 
बटुकनाथ जी की आरती जो कोई नर गावें।
कहें धरणीधर नर मनवांछित फल पावें।।

काल भैरव के मंत्र

1. 'ॐ कालभैरवाय नमः' - यह बाबा काल भैरव का सबसे आसान मंत्र है. इसका जाप करने से मानसिक स्पष्टता आती है, साथ ही आत्मविश्वास भी बढ़ता है. 

2. 'ॐ भ्रां कालभैरवाय फट्' - काल भैरव के इस मंत्र का जाप करने शत्रुओं का नाश होता है. साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में यह मंत्र बेहद मददगार है. 

3. 'ॐ क्रीं क्रीं कालभैरवाय फट्' - काल भैरव का यह मंत्र नकारात्‍मक शक्तियों, विपत्तियों और शत्रुओं से रक्षा करता है. 

4. 'ॐ हं षं नं गं कं सं खं महाकाल भैरवाय नमः' - यह शक्तिशाली महाकाल भैरव मंत्र है, जिसका जाप करने से तमामा बाधाएं दूर होती हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

