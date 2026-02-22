Advertisement
Hindi Newsआरतीमिलेगी मानसिक शांति और भय होगा दूर, भक्ति भाव से करें श्री कार्तिकेय चालीसा का पाठ, जय जय श्री कार्तिकेय स्वामी…

मिलेगी मानसिक शांति और भय होगा दूर, भक्ति भाव से करें श्री कार्तिकेय चालीसा का पाठ, जय जय श्री कार्तिकेय स्वामी…

Kartikeya Chalisa in Hindi: देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय की पूजा उपासना करने व श्री कार्तिकेय चालीसा के पाठ से जीवन की अनेक परेशानियों से मुक्ति मिलती है. आइए जानें श्री कार्तिकेय चालीसा के पाठ क्या लाभ होता है.

Feb 22, 2026, 09:17 AM IST
Kartikeya Bhagwan Ki Chalisa
Kartikeya Bhagwan Ki Chalisa

Kartikeya Chalisa Lyrics In Hindi: सनातन धर्म में देवी-देवता की पूजा के समय चालीसा पाठ करने या आरती गाने का विधान है. ऐसा कर भक्त भगवान को अपनी भक्ति समर्पित करते हैं. इसी तरह से भगवान कार्तिकेय की आराधना की जाती है जो महादेव और माता पार्वती के पुत्र हैं. बलशाली योद्धा कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति हैं जिसकी पूजा करने से शत्रु का भय दूर होता है और मन शांत होता है. धार्मिक मान्यता है कि कार्तिकेय जी की पूजा करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है. जिस घर में कार्तिकेय भगवान की पूजा करते हुए  श्री कार्तिकेय चालीसा का पाठ किया जाता है उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

श्री कार्तिकेय चालीसा के पाठ से क्या लाभ होता है?
कार्तिकेय चालीसा के पाठ से मानसिक शांति मिलती है और मन की उलझनें दूर होती हैं.
कार्तिकेय चालीसा के पाठ से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है.
कार्तिकेय चालीसा के पाठ से भय दूर होता है और मन के संदेह से मुक्ति मिलती है.
कार्तिकेय चालीसा के पाठ से आध्यात्मिक उन्नति होती है और तरक्की के रास्ते खुलते हैं.
कार्तिकेय चालीसा के पाठ से बड़े से बड़े शत्रु से सुरक्षा होती है.

श्री कार्तिकेय चालीसा
॥ दोहा ॥
जय जय जय कार्तिकेय, शंकर-सुवन कृपाल।
शिवदत्तं सुत तेहि, तात मेटहु सब विकार॥

॥ चौपाई ॥
जय जय श्री कार्तिकेय स्वामी। 
जय शिवसुत, भक्त सुखधामी॥

महिमा अपार आपकी गाई। 
संतन को शक्ति प्रभु पाई॥

शिव शिवा तनय बालक प्यारे। 
कार्तिकेय सुखधाम हमारे॥

ध्वजा धारण कर दुर्जन मारो। 
भक्तों का दुख हरन निवारो॥

गजमुख दैत संहारक तुम्ह हो। 
तारकासुर विदारक तुम्ह हो॥

मोदक प्रिय, मन भायो भोजन। 
कुमुद पाठ प्रिय, भव रंजन॥

सिंह वाहिनी, ध्वजा तुम धारी। 
दुष्टों का दल करहो संहारी॥

शिव के सुत तुम, शक्ति के धामा। 
जय कार्तिकेय, जय जय नामा॥

सुमुख नंदन, तारक भ्राता। 
शिव समान सदा सुजाता॥

मातु पार्वती तव नाम पुकारो। 
पुत्र सखा सबहि उबारो॥

शक्ति रूप हो, विनायक भ्राता। 
शिव-शिवा के, कुल के गाता॥

पार्वती के पुत्र प्यारे। 
तारकासुर विदारक न्यारे॥

भक्तों के तुम विपत्ति हरो। 
जय जय जय कार्तिकेय करो॥

गणपति के प्रिय, तारक नंदन। 
शिव शिवा के लाड़ले बंदन॥

तारकासुर का संहारक तुम हो। 
दुःखों का दल हारक तुम हो॥

करहु कृपा हम पर प्रभु प्यारे। 
सकल दुखों को हरणवारे॥

जय जय श्री कार्तिकेय भगवान। 
सदा सुखधाम, सब दुख निधान॥

॥ दोहा ॥
शरणागत जन नाथ तुहि, सेवक सेवक दासा।
करुणा करि रक्षा करो, श्री कार्तिकेय त्रिनाथ॥

