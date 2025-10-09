Advertisement
आरती

करवा चौथ की आरती, ओम जय करवा मैया..., पूजा की सही विधि भी जानें

Karwa Chauth Ki Aarti: करवा चौथ व्रत की पूजा करवा माता की आरती के बिना अधूरी है. 10 अक्‍टूबर को करवा चौथ की पूजा में यह आरती जरूर गाएं. साथ ही अखंड सौभाग्‍य पाने की प्रार्थना करें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 09, 2025, 08:55 AM IST
करवा चौथ की आरती, ओम जय करवा मैया..., पूजा की सही विधि भी जानें

Karwa Mata Aarti Lyrics: करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्‍नान करें और सूर्योदय से पहले सरगी का सेवन करें. फिर देवी-देवताओं को प्रणाम करके करवा चौथ व्रत रखने का संकल्प लें. वहीं शाम को शुभ मुहूर्त में करवा चौथ की पूजा करें. इसके लिए पूजा स्‍थान पर गेरू का लेप करके फलक बनाएं. फिर चावल के आटे से फलक पर करवा का चित्र बनाएं. यदि ऐसा करना संभव ना हो तो आजकल बाजार में मिल रहे इस चित्र के प्रिंटेड कैलेंडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. फिर गणेश जी को प्रणाम करके पूजा प्रारंभ करें. चौक पर भगवान शिव और मां पार्वती के गोद में बैठे प्रभु गणेश के चित्र की स्थापना करें. मिट्टी के करवा में जल भर कर पूजा स्थान पर रखें. वायना (भेंट) देने के लिए मिट्टी का टोंटीदार करवा लें. करवा में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दें. उसके ऊपर दक्षिणा रखें. करवा पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं.

यह भी पढ़ें: करवा चौथ से शुरू होगा 5 राशि वालों का अच्‍छा टाइम, शुक्र-शनि व चंद्रमा देंगे अथाह प्‍यार और पैसा!

इसके बाद भगवान श्री गणेश, मां गौरी, भगवान शिव और चंद्र देव का ध्यान कर जलाभिषेक करें. उन्‍हें धूप, चंदन, अक्षत, पुष्प, दूर्वा, दीपक से पूजा करें. मां पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें. फिर करवा चौथ व्रत की कथा सुनें या कहें इसके बाद 'नमः शिवायै शर्वाण्यै सौभाग्यं संतति शुभाम्‌। प्रयच्छ भक्तियुक्तानां नारीणां हरवल्लभे॥' मंत्र का जाप करें. आखिर में जय करवा मैया...आरती करें. रात को चांद निकलने पर पूजा करके अर्घ्‍य दें. छलनी की ओट से चंद्रमा को देखें और उसके बाद अपने पति का चेहरा देखें. फिर पति के हाथ से पानी पीकर व्रत का पारण करें. फिर घर के बड़ों का आशीर्वाद लें. 

यह भी पढ़ें: करवा चौथ पर किस शहर में कब दिखेगा चांद? इन जगहों पर करना पड़ेगा लंबा इंतजार

करवा चौथ आरती

ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया.
जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नइया.. ओम जय करवा मैया.
सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी.
यश तुम्हारा गावत, जग के सब प्राणी..
कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती.
दीर्घायु पति होवे , दुख सारे हरती..
ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया.
जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नइया..
होए सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे.
गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे..
ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया.
जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नइया..
करवा मैया की आरती, व्रत कर जो गावे.
व्रत हो जाता पूरन, सब विधि सुख पावे..
ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया.
जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नइया..

