कुबेर देव की आरती, ऊं जय यक्ष कुबेर हरे...

Aarti shri kuber ji ki: धन के देवता कुबेर देव की दीपावली पर्व पर विशेष पूजा की जाती है. कुबेर देव संसार के सभी धन धान्य के देवता हैं. जो भी साधक सच्चे मन से कोषाध्यक्ष और यक्षों के राजा कुबेर देव की आराधना करता है उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है और भौतिक सुखों की बढ़ोतरी होती है. दीपावाली के शुभ अवसर पर कुबेरदेव की पूजा कर अगर उनकी आरती गाई जाए तो ऐसे घर में कभी भी पैसा की तंगी नहीं होती है और साधक के घर में हमेशा आय के कई माध्यम खुले रहते हैं. वहीं नियमित रूप से जिस घर में कुबेदेव की पूजा आरती गाकर संपन्न की जाती उस घर का सौभाग्य बढ़ता है और धन की कमी नहीं होती है. आइए कुबेर देव की आरती साथ ही कुछ कुबेर मंत्र जानें.

॥ आरती श्री कुबेर जी की ॥



ऊं जय यक्ष कुबेर हरे,स्वामी जय यक्ष जय यक्ष कुबेर हरे।

शरण पड़े भगतों के,भण्डार कुबेर भरे॥

ऊं जय यक्ष कुबेर हरे...॥

शिव भक्तों में भक्त कुबेर बड़े,स्वामी भक्त कुबेर बड़े।

दैत्य दानव मानव से,कई-कई युद्ध लड़े॥

ऊं जय यक्ष कुबेर हरे...॥



स्वर्ण सिंहासन बैठे,सिर पर छत्र फिरे, स्वामी सिर पर छत्र फिरे।

योगिनी मंगल गावैं,सब जय जय कार करैं॥

ऊं जय यक्ष कुबेर हरे...॥



गदा त्रिशूल हाथ में,शस्त्र बहुत धरे, स्वामी शस्त्र बहुत धरे।

दुख भय संकट मोचन,धनुष टंकार करें॥

ऊं जय यक्ष कुबेर हरे...॥



भाँति भाँति के व्यंजन बहुत बने,स्वामी व्यंजन बहुत बने।

मोहन भोग लगावैं,साथ में उड़द चने॥

ऊं जय यक्ष कुबेर हरे...॥

Add Zee News as a Preferred Source

बल बुद्धि विद्या दाता,हम तेरी शरण पड़े, स्वामी हम तेरी शरण पड़े

अपने भक्त जनों के,सारे काम संवारे॥

ऊं जय यक्ष कुबेर हरे...॥

मुकुट मणी की शोभा,मोतियन हार गले, स्वामी मोतियन हार गले।

अगर कपूर की बाती,घी की जोत जले॥

ऊं जय यक्ष कुबेर हरे...॥

यक्ष कुबेर जी की आरती,जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे।

कहत प्रेमपाल स्वामी,मनवांछित फल पावे॥

ऊं जय यक्ष कुबेर हरे...॥

॥ इति श्री कुबेर आरती ॥

ये हैं शक्तिशाली कुबेर मंत्र

इस कुबेर मंत्र का जाप कर पाए धन धान्य- "ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये, धनधान्यसमृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा॥"

इस कुबेर मंत्र के जाप से मां लक्ष्मी और कुबेर देव दोनों प्रसन्न होंगे- ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्ट-लक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः॥"

यह कुबेर मंत्र भी अति शक्तिशाली है- "ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः॥"

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Shadashtak Yog 2025: शनि-बुध षडाष्टक योग इन 3 राशिवालों को घोर पैसों की तंगी से उबारेगा, बनेंगे सारे रुके काम और बरसेगा धन!

और पढ़ें- Sharad Purnima: खनखनाकर बरसाएंगी मां लक्ष्मी आप पर धन, शरद पूर्णिमा की रात को चुपचाप कर लें ये 4 उपाय!