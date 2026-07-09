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हर शुक्रवार देवी लक्ष्मी की अष्टोत्तर शतनामावली का करें पाठ, खुलेंगे दरिद्र से महाधनवान बनने के रास्ते

मां लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली: देवी लक्ष्मी की अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ करना अति शुभ फलदायी होता है. जो भी भक्त हर शुक्रवार माता लक्ष्मी के 108 नामों के मंत्रों का जाप करता है उसके जीवन से दरिद्रता का होने लगता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 09, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:01 PM IST
हर शुक्रवार देवी लक्ष्मी की अष्टोत्तर शतनामावली का करें पाठ, खुलेंगे दरिद्र से महाधनवान बनने के रास्ते
Image Credit: AI

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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