Shiv Ji Ki Aarti: भगवान शिव की आरती, जय शिव ओंकारा...

Mahadev ki Aarti: सोमवार का दिन, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि... ये ऐसे दिन होते हैं, जिनमें शिव जी की पूजा करना विशेष फलदायी होता है. शिव पूजा में तिथि के अनुसार कथा पढ़ना, अभिषेक-पूजन करना, शिव जी की प्रिय चीजें जैसे- बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, शहद आदि अर्पित करने के साथ शिव जी की आरती जरूर करें. शिव पूजा के आखिर में आरती करने से ही पूजा पूर्ण होती है. यहां पढ़ें शिव जी की आरती 'ऊं शिव ओंकारा...' साथ ही शिव जी के प्रमुख ताकतवर मंत्र भी पढ़ें और उनका जाप करें.

शिव जी की आरती

जय शिव ओंकारा ॐ जय शिव ओंकारा ।

ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्द्धांगी धारा ॥ ॐ जय शिव…॥

एकानन चतुरानन पंचानन राजे ।

हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ॥ ॐ जय शिव…॥

दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे।

त्रिगुण रूपनिरखता त्रिभुवन जन मोहे ॥ ॐ जय शिव…॥

अक्षमाला बनमाला रुण्डमाला धारी ।

चंदन मृगमद सोहै भाले शशिधारी ॥ ॐ जय शिव…॥

श्वेताम्बर पीताम्बर बाघम्बर अंगे ।

सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे ॥ ॐ जय शिव…॥

कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धर्ता ।

जगकर्ता जगभर्ता जगसंहारकर्ता ॥ ॐ जय शिव…॥

ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका ।

प्रणवाक्षर मध्ये ये तीनों एका ॥ ॐ जय शिव…॥

काशी में विश्वनाथ विराजत नन्दी ब्रह्मचारी ।

नित उठि भोग लगावत महिमा अति भारी ॥ ॐ जय शिव…॥

त्रिगुण शिवजीकी आरती जो कोई नर गावे ।

कहत शिवानन्द स्वामी मनवांछित फल पावे ॥ ॐ जय शिव…॥

ओम जय शिव ओंकारा॥ स्वामी ओम जय शिव ओंकारा॥

शिव के शक्तिशाली मंत्र

1. महामृत्युंजय मंत्र - शिव का शक्तिशाली रक्षा मंत्र जो नकारात्मकता दूर करता है, साथ ही लंबी आयु देता है. संकट के समय इसका जाप चमत्‍कारिक फल देता है.

"ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।

उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥"

2. शिव गायत्री मंत्र - शिव गायत्री मंत्र का जाप करना सुख-समृद्धि देता है. आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो ईमानदारी से अपना काम करने के साथ-साथ नियमपूर्वक सच्‍चे मन से शिव गायत्री मंत्र का जाप दें. जल्‍द आर्थिक उन्‍नति होने लगेगी.

"ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।"

3. "ॐ नमः शिवाय" - भगवान शिव का सबसे आसान और शक्तिशाली मंत्र है जो मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है. सकारात्‍मक बनाता है. मनोकामनाएं पूरी करता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)