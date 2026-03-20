नवरात्र के तीसरे दिन गाएं मां चंद्रघण्टा की आरती और इन मंत्रों का करें जाप, सभी मनोकामनाओं की होगी शीघ्र पूर्ति!

Maa Chandraghanta Puja Mantra And Aarti: चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है. माता शेर की सवारी करती हैं. मां चंद्रघंटा की उपासना चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप की पूजा कर उनकी आरती करने व मंत्र जाप करने से मां चंद्रघंटा अति प्रसन्न होती हैं.

मां चंद्रघंटा का स्वरूप

मां चंद्रघंटा देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप हैं. मां चंद्रघंटा परम शांतिदायक और कल्याणकारी हैं जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजते हैं. मां चंद्रघंटा का शरीर स्वर्ण की तरह चमकता है और माता की 10 भुजाएं हैं जो शेर की सवारी करती हैं. माता खड्ग, त्रिशूल, गदा और धनुष-बाण और कमंडल धारण करती हैं. माता राक्षसों का संहार कर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं.

||मां चंद्रघण्टा की आरती||

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जय मां चंद्रघंटा सुख धाम।

पूर्ण कीजो मेरे सभी काम।

चंद्र समान तुम शीतल दाती।

चंद्र तेज किरणों में समाती।

क्रोध को शांत करने वाली।

मीठे बोल सिखाने वाली।

मन की मालक मन भाती हो।

चंद्र घंटा तुम वरदाती हो।

सुंदर भाव को लाने वाली।

हर संकट मे बचाने वाली।

हर बुधवार जो तुझे ध्याये।

श्रद्धा सहित जो विनय सुनाएं।

मूर्ति चंद्र आकार बनाएं।

सन्मुख घी की ज्योति जलाएं।

शीश झुका कहे मन की बाता।

पूर्ण आस करो जगदाता।

कांचीपुर स्थान तुम्हारा।

करनाटिका में मान तुम्हारा।

नाम तेरा रटूं महारानी।

भक्त की रक्षा करो भवानी।

मां चंद्रघण्टा के मंत्र

इस मंत्र का करें जाप

'ऊं देवी चन्द्रघण्टायै नमः॥'

इस मंत्र का करें जाप

'आह्लादकरिनी चन्द्रभूषणा हस्ते पद्मधारिणी।'

'घण्टा शूल हलानी देवी दुष्ट भाव विनाशिनी।।'

मां चंद्रघण्टा का स्तुति मंत्र

'या देवी सर्वभू‍तेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता।'

'नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥'

मां चन्द्रघण्टा बीज मंत्र

'ऐं श्रीं शक्तयै नम:।'