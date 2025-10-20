आज काली पूजा पर आधी रात को करें मां काली की आरती, सफल होगी पूजा और मिलेगी अपार शक्ति!

Maa Kali Ki Arti on Kali Pooja: मां काली का आराधना करने से जीवन के सभी शत्रुओं का नाश होता है और मन और तन से नकारात्मक उर्जा दूर होती है. आइए काली मां की पूजा के समय कौन सी आरती गाएं जान लें.
Maa Kali Ki Arti Lyrics In Hindi: हिंदू धर्म में काली मां को शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है. वहीं कार्तिक अमावस्या तिथि पर मां काली को समर्पित पर्व काली पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस पर्व पर आधी रात को माता की आराधना ती जाती है. जिसके घर में माता काली की पूजा कर उनकी आरती गाई जाती है उस घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति या किसी भी तरह की बुराई नहीं टिकती है. भक्तों के सभी भय दूर होते हैं और आंतरिक शक्ति की प्राप्ति होती है. ऐसे घर के एक एक सदस्य के सभी शत्रुओं का नाश होता है और आरोग्य शरीर की प्राप्ति होती है. ऐसे में आइए काली मां की आरती गाई जाए.
||मां काली की आरती||
अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली,
तेरे ही गुन गाए भारती, हे मैया, हम सब उतारे तेरी आरती |
तेरे भक्त जनो पार माता भये पड़ी है भारी |
दानव दल पार तोतो माड़ा करके सिंह सांवरी |
सोउ सौ सिंघों से बालशाली, है अष्ट भुजाओ वली,
दुशटन को तू ही ललकारती |
हे मैया, हम सब उतारे तेरी आरती |
माँ बेटी का है इस जग जग बाड़ा हाय निर्मल नाता |
पूत कपूत सुने है पर ना माता सुनी कुमाता |
सब पे करुणा दर्शन वालि, अमृत बरसाने वाली,
दुखीं के दुक्खदे निवर्तती |
हे मैया, हम सब उतारे तेरी आरती |
नहि मँगते धन धन दौलत ना चण्डी न सोना |
हम तो मांगे तेरे तेरे मन में एक छोटा सा कोना |
सब की बिगड़ी बान वाली, लाज बचाने वाली,
सतियो के सत को संवरती |
हे मैया, हम सब उतारे तेरी आरती |
चरन शरण में खडे तुमहारी ले पूजा की थाली |
वरद हस् स सर प रख दो म सकत हरन वली |
माँ भार दो भक्ति रस प्याली, अष्ट भुजाओ वली,
भक्तो के करेज तू ही सरती |
हे मैया, हम सब उतारे तेरी आरती |
अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली |
तेरे ही गुन गाए भारती, हे मैया, हम सब उतारे तेरी आरती |