Maa Lakshmi Stuti: शुक्रवार के दिन करें इस स्तुति का पाठ, होगी नौकरी में पदोन्नति और धन की प्राप्ति

Maa Lakshmi Stuti: हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है. लक्ष्मी जी की इस दिन व्रत और पूजन किया जाता है. मां की पूजा करने से जीवन की सभी आर्थिक परेशानियों को दूर किया जा सकता है. मान्यता है कि शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से धन-धान्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है. गुलाबी रंग के आसन पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें, इत्र और सुंगध चढ़ाएं और गुलाब का फूल अर्पित करें. मां लक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीया जलाकर उनका ध्यान करें और लक्ष्मी जी की स्तुति पाठ करें. मां लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न हो जाएंगी और दुखों को दूर करेंगी.

मां लक्ष्मी स्तुति के पाठ के लाभ क्या है

मां लक्ष्मी स्तुति के पाठ से घर में धन और आर्थिक समृद्धि आती है. Add Zee News as a Preferred Source

मां लक्ष्मी स्तुति के पाठ से आय के स्रोत बढ़ते हैं और तिजोरी भरने लगती है.

मां लक्ष्मी स्तुति के पाठ से भारी कर्ज से मुक्ति मिलती है.

मां लक्ष्मी स्तुति के पाठ से करियर में सफलता मिलती है.

मां लक्ष्मी स्तुति के पाठ से सुख-सौभाग्य और शांति की प्राप्ति हो सकती है.

मां लक्ष्मी स्तुति के पाठ से बाधाओं का नाश होता है.

मां लक्ष्मी स्तुति के पाठ से मन को शांति और एकाग्रता प्राप्त होती है.

।।महालक्ष्मी स्तुति।।

आदि लक्ष्मि नमस्तेऽस्तु परब्रह्म स्वरूपिणि। यशो देहि धनं देहि सर्व कामांश्च देहि मे।।1।।

सन्तान लक्ष्मि नमस्तेऽस्तु पुत्र-पौत्र प्रदायिनि। पुत्रां देहि धनं देहि सर्व कामांश्च देहि मे।।2।।

विद्या लक्ष्मि नमस्तेऽस्तु ब्रह्म विद्यास्वरूपिणि। विद्यां देहि कलां देहि सर्व कामांश्च देहि मे।।3।।

धन लक्ष्मि नमस्तेऽस्तु सर्व दारिद्र्य नाशिनि। धनं देहि श्रियं देहि सर्व कामांश्च देहि मे।।4।।

धान्य लक्ष्मि नमस्तेऽस्तु सर्वाभरण भूषिते। धान्यं देहि धनं देहि सर्व कामांश्च देहि मे।।5।।

मेधा लक्ष्मि नमस्तेऽस्तु कलि कल्मष नाशिनि। प्रज्ञां देहि श्रियं देहि सर्व कामांश्च देहि मे।।6।।

गज लक्ष्मि नमस्तेऽस्तु सर्वदेव स्वरूपिणि। अश्वांश गोकुलं देहि सर्व कामांश्च देहि मे।।7।।

धीर लक्ष्मि नमस्तेऽस्तु पराशक्ति स्वरूपिणि। वीर्यं देहि बलं देहि सर्व कामांश्च देहि मे।।8।।

जय लक्ष्मि नमस्तेऽस्तु सर्व कार्य जयप्रदे। जयं देहि शुभं देहि सर्व कामांश्च देहि मे।।9।।

भाग्य लक्ष्मि नमस्तेऽस्तु सौमाङ्गल्य विवर्धिनि। भाग्यं देहि श्रियं देहि सर्व कामांश्च देहि मे।।10।।

कीर्ति लक्ष्मि नमस्तेऽस्तु विष्णुवक्ष स्थल स्थिते। कीर्तिं देहि श्रियं देहि सर्व कामांश्च देहि मे।।11।।

आरोग्य लक्ष्मि नमस्तेऽस्तु सर्व रोग निवारणि। आयुर्देहि श्रियं देहि सर्व कामांश्च देहि मे।।12।।

सिद्ध लक्ष्मि नमस्तेऽस्तु सर्व सिद्धि प्रदायिनि। सिद्धिं देहि श्रियं देहि सर्व कामांश्च देहि मे।।13।।

सौन्दर्य लक्ष्मि नमस्तेऽस्तु सर्वालङ्कार शोभिते। रूपं देहि श्रियं देहि सर्व कामांश्च देहि मे।।14।।

साम्राज्य लक्ष्मि नमस्तेऽस्तु भुक्ति मुक्ति प्रदायिनि। मोक्षं देहि श्रियं देहि सर्व कामांश्च देहि मे।।15।।

मङ्गले मङ्गलाधारे माङ्गल्ये मङ्गल प्रदे। मङ्गलार्थं मङ्गलेशि माङ्गल्यं देहि मे सदा।।16।।

सर्व मङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके।शरण्ये त्रयम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तुते।।17।।