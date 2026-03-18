नवरात्र के पहले दिन करें मां शैलपुत्री की आरती और मंत्र जाप, मिलेगी माता की विशेष कृपा

Maa Shailputri Aarti Mantra And Katha: आज नवरात्र के पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा उपासना करने का विधान है. आज घटस्थापना के साथ नवरात्र पूजा की शुरुआत होती है और मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है. आइए इस कड़ी में मां शैलपुत्री की आरती, मंत्र और कथा जानें.

||मां शैलपुत्री की आरती||

शैलपुत्री मां बैल असवार।

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करें देवता जय जयकार।।

शिव शंकर की प्रिय भवानी।

तेरी महिमा किसी ने ना जानी।।

पार्वती तू उमा कहलावे।

जो तुझे सिमरे सो सुख पावे।।

ऋद्धि-सिद्धि परवान करे तू।

दया करे धनवान करे तू।।

सोमवार को शिव संग प्यारी।

आरती तेरी जिसने उतारी।।

उसकी सगरी आस पुजा दो।

सगरे दुख तकलीफ मिला दो।।

घी का सुंदर दीप जला के।

गोला गरी का भोग लगा के।।

श्रद्धा भाव से मंत्र गाएं।

प्रेम सहित फिर शीश झुकाएं।।

जय गिरिराज किशोरी अंबे।

शिव मुख चंद्र चकोरी अंबे।।

मनोकामना पूर्ण कर दो।

भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो।।

मां शैलपुत्री के प्रभावशाली मंत्र

मां शैलपुत्री का मंत्र- ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ शैलपुत्री देव्यै नम:।

मां शैलपुत्री का मंत्र- ॐ शं शैलपुत्री देव्यै: नम:।

मां शैलपुत्री का ध्यान मंत्र

वन्दे वांच्छित लाभाय चंद्रार्धकृतशेखराम्‌ ।

वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीम्‌ ॥

मां शैलपुत्री की कथा

प्रजापति दक्ष की एक पुत्री थीं जिनका नाम देवी सती था. देवी सती ने महादेव से विवाह किया और हिमालय पर वास करने लगी. एक बार राजा दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया लेकिन अपनी ही पुत्री सती और जमाता यानी भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया. लेकिन देवी सती की इच्छा हुई कि वे एक बार इस भव्य यज्ञ को देख आए लेकिन शिव जी ने उन्हें बहुत समझाया कि बिना बुलाए हुए वहां न जाएं. लेकिन जिद पर अड़ी देवी सती यज्ञ में पहुंचीं. इस बड़े यज्ञ में पिता दक्ष ने सती और महादेव का घोर अपमान किया जिससे आहत होकर देवी सती ने अग्नि स्नान कर लिया. इस घटना के बाद शिव जी क्रोधित हुए और दक्ष के यज्ञ को भंग कर दिया. इस घटना को हजारों साल बीत गए और फिर देवी सती ने शैलपुत्री के रूप में पर्वतरात हिमालय की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया. इसके बाद घोर तप कर पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त कर हिमालय पर वास करने लगीं.