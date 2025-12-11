श्री महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र...जिसे पढ़ते ही देवराज इंद्र के चरणों में आ गया था सारा धन-वैभव

Mahalakshmi Ashtak : धन, वैभव, यश और दुनिया के तमाम सुख पाने के लिए लोग मां महालक्ष्‍मी की पूजा अर्चना करते हैं. महालक्ष्‍मी के मंत्र जपते हैं, आरती गाते हैं. साथ ही श्री महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्रम् का पाठ करना भी महालक्ष्‍मी को प्रसन्‍न करने का आसान और प्रभावी तरीका है. इस स्त्रोत का पाठ करने से मां लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर धन धान्य प्रदान करती हैं. जो व्यक्ति सुख समृद्धि और धन पाना चाहता है उसे हर शुक्रवार को श्री महालक्ष्मी अष्टकम् स्तोत्र का पाठ करना चाहिए. जिस घर में इस स्‍तोत्र का पाठ होता है, वहां कभी धन की कमी नहीं होती है. यहां पढ़ें श्री महालक्ष्मी अष्टकम् स्‍तोत्र हिंदी अर्थ सहित.

श्री महालक्ष्मी अष्टक और उसका हिंदी अर्थ

नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते । शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥१॥

Add Zee News as a Preferred Source

अर्थात- श्रीपीठ पर स्थित और देवताओं द्वारा पूजित होने वाली हे महामाये ! तुम्हें प्रमाण है। हाथ में चक्र, शंख और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी ! तुम्हें प्रणाम है।

नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करि । सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥२॥

अर्थात- गरुड़ पर आरूढ़ हो कोलासुर को भय देने वाली और समस्त पापों को हरने वाली, हे भगवती महालक्ष्मी ! तुम्हें प्रणाम है।

सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करि । सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥३॥

अर्थात - सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली और सबके दुःखों को दूर करने वाली हे देवि महालक्ष्मी ! तुम्हें नमस्कार है।

सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि । मन्त्रपूते सदा देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥४॥

अर्थात - सिद्धि, बुद्धि, भोग और मोक्ष देने वाली हे भगवती महालक्ष्मी ! तुम्हें सदा प्रणाम है।

आद्यन्तरहिते देवि आद्यशक्तिमहेश्वरि । योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥५॥

अर्थात - हे देवि ! हे आदि-अंत रहित आदिशक्ते ! हे महेश्वरि ! हे हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी ! तुम्हें प्रणाम है।

स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्तिमहोदरे । महापापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥६॥

अर्थात - हे देवि ! तुम स्थूल, सूक्ष्म एवं महारौद्ररूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े-बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवि महालक्ष्मी ! तुम्हें नमस्कार है।

पद्मासनस्थिते देवि परब्रह्मस्वरूपिणि । परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥७॥

अर्थात- हे कमल के आसन पर विराजमान परब्रह्म स्वरूपिणी देवि ! हे परमेश्वरि ! हे जगदम्ब ! हे महालक्ष्मी ! तुम्हें मेरा प्रणाम है।

श्वेताम्बरधरे देवि नानालङ्कारभूषिते । जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥८॥

अर्थात- हे देवि ! तुम श्वेत वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषिता हो। सम्पूर्ण जगत में व्याप्त एवं अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे महालक्ष्मी ! तुम्हें मेरा प्रणाम है।

महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठेद्भक्तिमान्नरः । सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा ॥९॥

अर्थात- जो मनुष्य भक्तियुक्त होकर इस महालक्ष्म्यष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है, वह सारी सिद्धियों और राज्य वैभव को प्राप्त कर सकता है।

एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनम् । द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितः ॥१०॥

अर्थात - जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है, उसके बड़े-बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो प्रतिदिन दो समय पाठ करता है, वह धन-धान्य से संपन्न होता है।

त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनम् । महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा ॥११॥

अर्थात - जो प्रतिदिन तीनों कालों में पाठ करता है, उसके महान शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारिणी वरदायिनी महालक्ष्मी सदा ही प्रसन्न होती हैं।

॥ इति इन्द्रकृत महालक्ष्मी अष्टकम सम्पूर्ण ॥