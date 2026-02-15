Advertisement
trendingNow13110037
Hindi NewsआरतीMahashivratri 2026: भोलेनाथ की आराधना में न रह जाए कमी, चालीसा पाठ और भव्य आरती करें!

Mahashivratri 2026: भोलेनाथ की आराधना में न रह जाए कमी, चालीसा पाठ और भव्य आरती करें!

महाशिवरात्रि व्रत पर शिव चालीसा का पाठ करने से भक्त को भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है. भक्त को मानसिक शांति मिलती है, साहस में वृद्धि होती है और भय दूर होता है. शिव चालीसा का पाठ करने से रोग दोष भी दूर होता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 15, 2026, 07:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aart
Aart

Mahashivratri 2026 Shiv Ji Ki Aarti and Shiv Chalisa: महाशिवरात्रि व्रत पर शिव चालीसा का पाठ करने से भक्त को भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है. भक्त को मानसिक शांति मिलती है, साहस में वृद्धि होती है और भय दूर होता है. शिव चालीसा का पाठ करने से रोग दोष भी दूर होता है. आर्थिक तंगी दूर करने के लिए शिव चालीसा का पाठ करना एक बहुत बड़ा उपाय हो सकता है.

शिव चालीसा
॥ दोहा ॥
जय गणेश गिरिजा सुवन,
मंगल मूल सुजान ।
कहत अयोध्यादास तुम,
देहु अभय वरदान ॥

॥ चौपाई ॥
जय गिरिजा पति दीन दयाला ।
सदा करत सन्तन प्रतिपाला ॥

Add Zee News as a Preferred Source

भाल चन्द्रमा सोहत नीके ।
कानन कुण्डल नागफनी के ॥

अंग गौर शिर गंग बहाये ।
मुण्डमाल तन क्षार लगाए ॥

वस्त्र खाल बाघम्बर सोहे ।
छवि को देखि नाग मन मोहे ॥

मैना मातु की हवे दुलारी ।
बाम अंग सोहत छवि न्यारी ॥

कर त्रिशूल सोहत छवि भारी ।
करत सदा शत्रुन क्षयकारी ॥

नन्दि गणेश सोहै तहँ कैसे ।
सागर मध्य कमल हैं जैसे ॥

कार्तिक श्याम और गणराऊ ।
या छवि को कहि जात न काऊ ॥

देवन जबहीं जाय पुकारा ।
तब ही दुख प्रभु आप निवारा ॥

किया उपद्रव तारक भारी ।
देवन सब मिलि तुमहिं जुहारी ॥

तुरत षडानन आप पठायउ ।
लवनिमेष महँ मारि गिरायउ ॥

आप जलंधर असुर संहारा ।
सुयश तुम्हार विदित संसारा ॥

त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई ।
सबहिं कृपा कर लीन बचाई ॥

किया तपहिं भागीरथ भारी ।
पुरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी ॥

दानिन महँ तुम सम कोउ नाहीं ।
सेवक स्तुति करत सदाहीं ॥

वेद नाम महिमा तव गाई।
अकथ अनादि भेद नहिं पाई ॥

प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला ।
जरत सुरासुर भए विहाला ॥

कीन्ही दया तहं करी सहाई ।
नीलकण्ठ तब नाम कहाई ॥

पूजन रामचन्द्र जब कीन्हा ।
जीत के लंक विभीषण दीन्हा ॥

सहस कमल में हो रहे धारी ।
कीन्ह परीक्षा तबहिं पुरारी ॥

एक कमल प्रभु राखेउ जोई ।
कमल नयन पूजन चहं सोई ॥

कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर ।
भए प्रसन्न दिए इच्छित वर ॥

जय जय जय अनन्त अविनाशी ।
करत कृपा सब के घटवासी ॥

दुष्ट सकल नित मोहि सतावै ।
भ्रमत रहौं मोहि चैन न आवै ॥

त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो ।
येहि अवसर मोहि आन उबारो ॥

लै त्रिशूल शत्रुन को मारो ।
संकट से मोहि आन उबारो ॥

मात-पिता भ्राता सब होई ।
संकट में पूछत नहिं कोई ॥

स्वामी एक है आस तुम्हारी ।
आय हरहु मम संकट भारी ॥

धन निर्धन को देत सदा हीं ।
जो कोई जांचे सो फल पाहीं ॥

अस्तुति केहि विधि करैं तुम्हारी ।
क्षमहु नाथ अब चूक हमारी ॥

शंकर हो संकट के नाशन ।
मंगल कारण विघ्न विनाशन ॥

योगी यति मुनि ध्यान लगावैं ।
शारद नारद शीश नवावैं ॥

नमो नमो जय नमः शिवाय ।
सुर ब्रह्मादिक पार न पाय ॥

जो यह पाठ करे मन लाई ।
ता पर होत है शम्भु सहाई ॥

ॠनियां जो कोई हो अधिकारी ।
पाठ करे सो पावन हारी ॥

पुत्र हीन कर इच्छा जोई ।
निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई ॥

पण्डित त्रयोदशी को लावे ।
ध्यान पूर्वक होम करावे ॥

त्रयोदशी व्रत करै हमेशा ।
ताके तन नहीं रहै कलेशा ॥

धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे ।
शंकर सम्मुख पाठ सुनावे ॥

जन्म जन्म के पाप नसावे ।
अन्त धाम शिवपुर में पावे ॥

कहैं अयोध्यादास आस तुम्हारी ।
जानि सकल दुःख हरहु हमारी ॥

॥ दोहा ॥
नित्त नेम कर प्रातः ही,
पाठ करौं चालीसा ।
तुम मेरी मनोकामना,
पूर्ण करो जगदीश ॥

मगसर छठि हेमन्त ॠतु,
संवत चौसठ जान ।
अस्तुति चालीसा शिवहि,
पूर्ण कीन कल्याण ॥

शिवजी की आरती
शिवजी की आरती 'ॐ जय शिव ओंकारा' को पूजा के समय गा सकते हैं. इस आरती के साथ पूजा को संपन्न करें. यह प्रसिद्ध आरती को गाकर हम महादेव की महिमा गाते हैं. त्रिगुण रूप यानी ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव और अर्धांगिनी देवी पार्वती के साथ भगवान शिव के स्वरूप का भी वर्णन हम आरती गाकर करते हैं. आइए महाशिवरात्रि पर शिव जी की आरती गाएं.

॥भगवान शिव की आरती ॐ जय शिव ओमकारा॥
ॐ जय शिव ओंकारा
ॐ जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा।
ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, अर्द्धांगी धारा॥ ॐ जय शिव...

एकानन चतुरानन पंचानन राजे,
हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे॥ ॐ जय शिव...

दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे,
त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे॥ ॐ जय शिव...

अक्षमाला वनमाला मुण्डमाला धारी,
त्रिपुरारी कंसारी कर माला धारी॥ ॐ जय शिव...

श्वेताम्बर पीताम्बर बाघम्बर अंगे
सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे॥ ॐ जय शिव...

कर के मध्य कमण्डलु चक्र त्रिशूल धर्ता,
जगकर्ता जगभर्ता जग संहारकर्ता॥ ॐ जय शिव...

ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका,
प्रणवाक्षर में शोभित यह त्रिवेद का टीका॥ ॐ जय शिव...

शिव ओंकारा शिव ओंकारा हर ऊंकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्द्धांगी धारा॥ ॐ जय शिव...

ॐ जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा।
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्द्धांगी धारा॥ ॐ जय शिव...

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Mahashivratri 2026

Trending news

17 फरवरी की ताजपोशी से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश, तारिक रहमान ने PM मोदी को बुलाया
PM Modi
17 फरवरी की ताजपोशी से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश, तारिक रहमान ने PM मोदी को बुलाया
Maha Shivratri 2026 Live: महाशिवरात्रि पर बन रहे हैं ये राजयोग, जानिए तिथि, चार पहर पूजा का शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती, उपाय और सबकुछ
maha shivratri 2026
Maha Shivratri 2026 Live: महाशिवरात्रि पर बन रहे हैं ये राजयोग, जानिए तिथि, चार पहर पूजा का शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती, उपाय और सबकुछ
नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम फिर मारेगा पलटी? जानिए पूरे हफ्ते के मौसम का हाल
Weather
नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम फिर मारेगा पलटी? जानिए पूरे हफ्ते के मौसम का हाल
शिवाजी के प्रदेश में सिर्फ टीपू, तस्वीर पर विवाद; मालेगांव की 'सरकार' ने क्या किया?
Tipu Sultan
शिवाजी के प्रदेश में सिर्फ टीपू, तस्वीर पर विवाद; मालेगांव की 'सरकार' ने क्या किया?
'सिंदूर' के बाद भारत ने छोड़ दिया 'साइलेंट किलर'; ऑपरेशन सावलकोट से PAK में हड़कंप
India Pakistan News in Hindi
'सिंदूर' के बाद भारत ने छोड़ दिया 'साइलेंट किलर'; ऑपरेशन सावलकोट से PAK में हड़कंप
बुर्का और बहुविवाह पर बैन... फ्रांस में बने नियम भारत में लागू हुआ तो क्या होगा?
DNA
बुर्का और बहुविवाह पर बैन... फ्रांस में बने नियम भारत में लागू हुआ तो क्या होगा?
खदान विस्फोट में मारा गया युवक दाह संस्कार के बाद जिंदा लौटा, मातम के बाद चमत्कार!
Meghalaya Mine Blast
खदान विस्फोट में मारा गया युवक दाह संस्कार के बाद जिंदा लौटा, मातम के बाद चमत्कार!
'युद्ध नशियां विरूद्ध' अभियान को मिली बड़ी सफलता, पंजाब की मुहिम की देशभर में चर्चा
Punjab
'युद्ध नशियां विरूद्ध' अभियान को मिली बड़ी सफलता, पंजाब की मुहिम की देशभर में चर्चा
तेज रफ्तार लॉरी से कार पर गिरा कंटेनर, बेंगलुरु में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा
Karnataka road accident
तेज रफ्तार लॉरी से कार पर गिरा कंटेनर, बेंगलुरु में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा
सरकार का तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?
PM Rahat Scheme
सरकार का तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?