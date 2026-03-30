Mahavir Jayanti 2026: विधि-विधान से पूजा कर गाएं भगवान महावीर की आरती, सभी मनोरथ होगी पूर्ण!

Mahavir Jayanti 2026 Kab Hai: भगवान महावीर की जयंती के मौके पर भगवान महावीर की विधि-विधान से पूजा करें और आरती का पाठ करें. इससे आपका मन शुद्ध होगा और मानसिक शांति मिलेगी. जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और बाधाओं का अंत होगा. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और मन में प्रेम, करुणा और अहिंसा का भाव जागेगा.

भगवान महावीर की आरती गाने के लाभ

भगवान महावीर की आरती गाने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में स्थिरता आती है. मन एकाग्र होता है.

भगवान महावीर की आरती गाने से जीवन से नकारात्मकता का नाश होता है.

भगवान महावीर की आरती गाने से अच्छे संस्कारों को ग्रहण करने में सहायता मिलती है.

भगवान महावीर की आरती गाने से व्यक्ति के भय और तनाव का नाश होता है. चिंता दूर होती है.

भगवान महावीर की आरती गाने से जीवन जीने में हो रहा द्वंद्व दूर होगा.

भगवान महावीर की आरती गाने से आध्यात्मिक उन्नति होती है. भगवान महावीर की शिक्षाओं को आत्मसात करने का मौका मिलता है.

भगवान महावीर की आरती

जय महावीर प्रभो, स्वामी जय महावीर प्रभो।

कुंडलपुर अवतारी, त्रिशलानंद विभो॥ ॥ ॐ जय.....॥



सिद्धारथ घर जन्मे, वैभव था भारी, स्वामी वैभव था भारी।

बाल ब्रह्मचारी व्रत पाल्यौ तपधारी ॥ ॐ जय.....॥

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आतम ज्ञान विरागी, सम दृष्टि धारी।

माया मोह विनाशक, ज्ञान ज्योति जारी ॥ ॐ जय.....॥

जग में पाठ अहिंसा, आपहि विस्तार्यो।

हिंसा पाप मिटाकर, सुधर्म परिचार्यो ॥ ॐ जय.....॥

इह विधि चांदनपुर में अतिशय दरशायौ।

ग्वाल मनोरथ पूर्‌यो दूध गाय पायौ ॥ ॐ जय.....॥



प्राणदान मन्त्री को तुमने प्रभु दीना।

मन्दिर तीन शिखर का, निर्मित है कीना ॥ ॐ जय.....॥



जयपुर नृप भी तेरे, अतिशय के सेवी।

एक ग्राम तिन दीनों, सेवा हित यह भी ॥ ॐ जय.....॥



जो कोई तेरे दर पर, इच्छा कर आवै।

होय मनोरथ पूरण, संकट मिट जावै ॥ ॐ जय.....॥



निशि दिन प्रभु मन्दिर में, जगमग ज्योति जरै।

हरि प्रसाद चरणों में, आनन्द मोद भरै ॥ ॐ जय.....॥

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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