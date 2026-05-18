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Hindi Newsआरतीबढ़ेगा आत्मविश्वास और जीवन के हर मोड़ पर मिलेगी जीत, मंगल चालीसा के पाठ से मिलेगी अपार शक्ति!

बढ़ेगा आत्मविश्वास और जीवन के हर मोड़ पर मिलेगी जीत, मंगल चालीसा के पाठ से मिलेगी अपार शक्ति!

Mangal Chalisa Path Ke Benefits: मंगल चालीसा के पाठ से किसी भी जातक को अपार शक्ति प्राप्त हो सकती है. आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन के हर मोड़ पर जीत मिल सकती है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 18, 2026, 10:28 AM IST
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Mangal
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Mangal Chalisa Lyrics In Hindi: मंगल ग्रह जो शौर्य, ऊर्जा, आत्मविश्वास और साहस के कारक है उनसे ही मंगलवार का दिन शुरू होता है. मंगल देव नवग्रहों का महत्वपूर्ण भाग है. ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों के सेनापति कहा गया है. धार्मिक मान्यता है कि कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होते हैं और सही स्थान पर विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी नहीं होती है और ऐसे लोग जीवन के हर मोड़ पर जीत हासिल करते हैं. वहीं, मंगल को मजबूत करने के लिए अगर मंगलवार को स्नान आदि कर मंगल चालीसा का पाठ करें तो जीवन में व्यक्ति को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता है. शारीरिक शक्ति बढ़ती है और त्वचा में निखार आता है. नियमित रूप से मंगल चालीसा का पाठ करने से मंगल ग्रह की विशेष कृपा होती है. जिससे जीवन के कष्ट दूर होते हैं.

मंगल चालीसा (Mangal Chalisa)
॥दोहा॥
जय-जय मंगल मोर, कृपा करो गुरु देव।
संकट सब हर हरो, करि मंगल सदा सेव॥

॥चौपाई॥

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जय मंगल ग्रह मुनि पूजित, शुभ फल दायक नाथ।
धातु रुधिर अधिदेव तम, शरणागत करे त्राण॥
रक्तवर्ण तन सुंदर, मस्तक मुकुट विराजत।
गदाहस्त त्रिनयन मनोहर, मंगल शुभफलदायक॥
अमित तेज, बल, मोह नाशक, पिंगल तन अति शोभित।
धरणी पुत्र अति, वैभवशाली, पाप-ताप सब हर्ता॥
अस्त्र, शस्त्र, गदा धारण कर, रजत सिंह पर सवार।
सप्त धातु का हो प्रदाता, वैद्य, विद्या सुधाकर॥
न्यायप्रिय, धर्मरत, भूतिहारी, मंद गति से विख्यात।
कुंडली दोष, अशुभ प्रभाव, जीवन में सब हरता॥
राजस्थान पूजित शिरोमणि, गुरु ग्रह का आभासक।
भक्त जनों का संकट हरते, तुम शुभ मंगलकारी॥
बुद्धिवर्धक, ज्ञानदायक, धर्म-अर्थ-काम प्रदायक।
तृण-ताप, विपदा हरो, करि सुखदायक मंगल॥
महाबली वीर विक्रम, तापत्रय हरो अपार।
मंगल ग्रह की कृपा से, सकल मंगल हो साधन॥
रोग-क्लेश, पीड़ा हरो, विद्या-बुद्धि बढ़ाओ।
शत्रु, समस्त भय हरो, मंगल मूर्ति विराजो॥
रूद्र रूप धर, दानव दलन, आप विनाशक दुष्ट।
शत्रु नाश, भय निवारण, मंगल भव भय हर्ता॥
धीर, वीर, मंगल रूप, संकट में संगी।
मंगल ग्रह की कृपा से, सब मनोरथ पूर हो॥
शिव के चरणों में शीश नवायें, सुर मुनिजन वन्दित।
मंगल ग्रह कृपा करें, भक्त जीवन सफल हो॥
विघ्न, विपत्ति, संकट हरो, शुभ मंगल करि।
मंगल चालीसा जो पढ़े, सब संकट से मुक्त हो॥

॥दोहा॥
जय-जय मंगल मोर, कृपा करो गुरु देव।
संकट सब हर हरो, करि मंगल सदा सेव॥
|| इति संपूर्णंम् ||

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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