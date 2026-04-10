Masik Kalashtami 2026: मासिक कालाष्टमी व्रत पर आधी रात को करें काल भैरव अष्टक का पाठ, मन के भय का होगा नाश!

Kalashtami April 2026 Bhairav Ashtak: मासिक कालाष्टमी पर्व पर निशिता काल में काल भैरव की पूजा करें और भगवान को प्रसन्न करने के लिए काल भैरव अष्टक का पाठ करें.
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Kaal Bhairav Ashtakam Lyrics: कालाष्टमी पर्व पर भगवान काल भैरव की पूजा की जाती है. हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर यह पर्व मनाने का विधान है. आज यानी 10 अप्रैल शुक्रवार को कालाष्टमी व्रत रखा जा रहा है. कालाष्टमी पर काल भैरव की पूजा आधी रात में यानी निशिता काल में की जाती है. पूजा के समय अगर सच्चे मन से काल भैरव अष्टक का पाठ करें तो यह अति शुभ फलदायी होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सच्चे मन से भैरव बाबा की उपासना करने से जीवन को एक नया प्रकाश मिलता है. आइए काल भैरव अष्टक का पाठ करें और इससे होने वाले लाभ को जानें.
काल भैरव अष्टक पाठ का पाठ करने के लाभ-
काल भैरव अष्टक पाठ का पाठ करने से भय और बाधाओं का नाश होता है.
काल भैरव अष्टक पाठ का पाठ करनेसे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है.
काल भैरव अष्टक पाठ का पाठ करने से कोर्ट-कचहरी, शत्रु या दुर्घटना का डर दूर होता है.
काल भैरव अष्टक पाठ का पाठ करने से नकारात्मकता का नाश होता है और ऊर्जा बढ़ती है.
काल भैरव अष्टक पाठ का पाठ करने से भूत-प्रेत या किसी भी तरह के तंत्र-मंत्र का प्रभाव खत्म होता है.
काल भैरव अष्टक पाठ का पाठ करने से ग्रह दोष दूर होता है और राहु-केतु व शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव कम होता है.
काल भैरव अष्टक पाठ का पाठ करने से धन और समृद्धि बढ़ती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है. धन-संपत्ति बढ़ती है.
काल भैरव अष्टक पाठ का पाठ करने से ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है और मन शांत होता है. आध्यात्मिक उन्नति होती है.
।श्री गणेशाय नमः।
श्री स्वामी सामर्थाय नमः ।
देवराजसेव्यमानपावनांघ्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम् ।
नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ १॥
भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनम् ।
कालकालमंबुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ २॥
शूलटंकपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम् ।
भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ ३॥
भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहम् ।
विनिक्वणन्मनोज्ञहेमकिङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे॥ ४॥
धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशनं कर्मपाशमोचकं सुशर्मधायकं विभुम् ।
स्वर्णवर्णशेषपाशशोभितांगमण्डलं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ ५॥
रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरंजनम् ।
मृत्युदर्पनाशनं करालदंष्ट्रमोक्षणं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ ६॥
अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसंततिं दृष्टिपात्तनष्टपापजालमुग्रशासनम् ।
अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ ७॥
भूतसंघनायकं विशालकीर्तिदायकं काशिवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुम् ।
नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ ८॥
॥ फल श्रुति॥
कालभैरवाष्टकं पठंति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनम् ।
शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवांघ्रिसन्निधिं नरा ध्रुवम् ॥
॥इति कालभैरवाष्टकम् संपूर्णम् ॥
॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयार्पणमस्तु ॥
|| श्री स्वामी समर्थापर्ण मस्तु||