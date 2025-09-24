मां चंद्रघंटा की आरती, नवरात्रि के तीसरे दिन का रंग और माता का भोग

Mata Chandraghanta ki Aarti: नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के देवी चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है. माता चंद्रघंटा का वाहन सिंह है. उनके 10 हाथ हैं और उनका ये स्‍वरूप भक्‍तों के लिए बेहद कल्‍याणकारी है. वे अपने हाथ में त्रिशूल, गदा, कमंडल, धनुष और तलवार लिए हुए भक्‍तों की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहती हैं. वहीं माता कमल का फूल, जप माला आदि भी धारण किए हुए हैं. धर्म-शास्‍त्रों के अनुसार इनके घंटे की ध्वनि के आगे बड़े से बड़ा शत्रु भी नहीं टिक पाता है इसलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा. माता चंद्रघंटा को देवी दुर्गा का उग्र रूप माना जाता है. मां चंद्रघंटा का प्रिय भोग खीर है. नवरात्रि के तीसरे दिन हरा, आसमानी और नारंगी पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है. मां चंद्राघंटा की पूजा में उनकी आरती और मंत्र जरूर पढ़ें.

मां चंद्रघंटा की आरती

जय माँ चन्द्रघण्टा सुख धाम।पूर्ण कीजो मेरे काम॥

चन्द्र समाज तू शीतल दाती।चन्द्र तेज किरणों में समाती॥

मन की मालक मन भाती हो।चन्द्रघण्टा तुम वर दाती हो॥

सुन्दर भाव को लाने वाली।हर संकट में बचाने वाली॥

हर बुधवार को तुझे ध्याये।श्रद्धा सहित तो विनय सुनाए॥

मूर्ति चन्द्र आकार बनाए।सन्मुख घी की ज्योत जलाएं॥

शीश झुका कहे मन की बाता।पूर्ण आस करो जगत दाता॥

कांचीपुर स्थान तुम्हारा।कर्नाटिका में मान तुम्हारा॥

नाम तेरा रटू महारानी।भक्त की रक्षा करो भवानी॥

मां चंद्रघंटा के मंत्र

पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता।

प्रसादं तनुते मह्यम् चन्द्रघण्टेति विश्रुता॥

नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के इस मंत्र का जाप करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर होती हैं. इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप जरूर करें. वहीं 108 बार यह मंत्र जाप करना बहुत शुभ फल देगा.

