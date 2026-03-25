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Hindi Newsआरतीचैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर गाएं मां महागौरी की आरती और जपें प्रभावशाली मंत्र, माता प्रसन्न होकर करेंगी कृपा!

चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर गाएं मां महागौरी की आरती और जपें प्रभावशाली मंत्र, माता प्रसन्न होकर करेंगी कृपा!

Mata Mahagauri Ki Aarti Mantra: चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर मां महागौरी की पूजा की जाती है और उनकी आरती गायी जाती है. माता के प्रभावशाली मंत्रों का जाप कर उनकी कृपा प्राप्त की जाती है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 25, 2026, 01:01 PM IST
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Mata Mahagauri Ki Aarti and Mantra
Mata Mahagauri Ki Aarti and Mantra

Mata Mahaguri Ki Aarti Lyrics in Hindi: चैत्र नवरात्रि के आठवें दिन मां महागौरी की पूजा उपासना की जाती है. मां दुर्गा का आठवां शक्ति स्वरूप यानी माता महागौरी को प्रसन्न करना है तो चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि पर मां महागौरी की पूजा कर उनकी आरती गाएं.  माता का ध्यान कर उनके प्रभावशाली मंत्रों का भी जाप करें. 

मां महागौरी का स्वरूप
मां महागौरी अत्यंत सौम्य और शांत है जिनका वर्ण गौर यानी श्वेत है. माता महागौरी बैल की सवारी करती हैं और श्वेत वस्त्र व आभूषण पहनती हैं. माता की चार भुजाएं हैं जिनमें से दो हाथ में डमरू और त्रिशूल है. माता के दो हाथ अभय मुद्रा और वरमुद्रा में हैं. माता की आराधना करने से भक्तों को शांति और शक्ति की प्राप्ति होती है.

||महागौरी माता की आरती||

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जय महागौरी जगत की माया।

जया उमा भवानी जय महामाया।।

हरिद्वार कनखल के पासा।

महागौरी तेरा वहां निवासा।।

चंद्रकली और ममता अंबे।

जय शक्ति जय जय मां जगदंबे।।

भीमा देवी विमला माता।

कौशिकी देवी जग विख्याता।।

हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा।

महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा।।

सती 'सत' हवन कुंड में था जलाया।

उसी धुएं ने रूप काली बनाया।।

बना धर्म सिंह जो सवारी में आया।

तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया।।

तभी मां ने महागौरी नाम पाया।

शरण आनेवाले का संकट मिटाया।।

शनिवार को तेरी पूजा जो करता।

मां बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता।।

भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो।

महागौरी मां तेरी हरदम ही जय हो।।

मां महागौरी के मंत्र
मां महागौरी के इस मंत्र का करें जाप-
'श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेताम्बर धरा शुचि:।
महागौरी शुभं दद्यान्महादेव प्रमोददा॥'

हाथ जोड़कर मां महागौरी के इस मंत्र का जाप करें-
'सिद्धगन्धर्वयक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि। 
सेव्यामाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी॥'

मां महागौरी के मंत्र :
'श्वेते वृषे समरूढा श्वेताम्बराधरा शुचिः।
महागौरी शुभं दद्यान्महादेवप्रमोददा।।'
 
'या देवी सर्वभू‍तेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:।।'

मां महागौरी कवच :
'ओंकारः पातु शीर्षो मां, हीं बीजं मां, हृदयो।
क्लीं बीजं सदापातु नभो गृहो च पादयो॥'
'ललाटं कर्णो हुं बीजं पातु महागौरी मां नेत्रं घ्राणो।
कपोत चिबुको फट् पातु स्वाहा मा सर्ववदनो॥'

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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