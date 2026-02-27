Advertisement
Narasimha Dwadashi 2026: नरसिंह द्वादशी पर करें इस शक्तिशाली और प्रभावशाली स्तोत्र का पाठ, नकारात्मक शक्तियां रहेंगी कोसों दूर!

Narasimha Dwadashi 2026: नरसिंह द्वादशी पर अगर नृसिंह अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् का पाठ करें तो घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है और शत्रु का नाश होता है. 

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 27, 2026, 12:03 PM IST
Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram
Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics: भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह को समर्पित नरसिंह द्वादशी व्रत का सनातन धर्म में बहुत महत्व है. इस दिव्य अवतार में भगवान नरसिंह ने भक्त प्रह्लाद को दर्शन दिया था. यह पर्व आस्था का प्रतीक है और भक्त का भगवान के प्रति विश्वास को दर्शाता है. इस साल नरसिंह द्वादशी का व्रत 28 फरवरी को रखा जाएगा. नरसिंह द्वादशी के इस मौके पर भगवान नरसिंह की पूजा करें या भगवान विष्णु की भी पूजा कर सकते हैं. पूजा के समय सच्चे मन से नृसिंह अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् का पाठ करें. शत्रु का नाश होगा और जीवन की सारे दुखों का नाश होगा. 

नृसिंह अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् के प्रमुख लाभ:

  • नृसिंह अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् के पाठ से जीवन को दिव्य सुरक्षा प्राप्त होती है. भगवान नृसिंह, असाध्य रोगों और बुरी ताकतों से सुरक्षा होता है.

  • नृसिंह अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् के पाठ से भय और बाधाएं दूर होती हैं और साहस, वीरता का आशीर्वाद प्राप्त होता है. 

  • नृसिंह अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् के पाठ से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और तंत्र-मंत्र का प्रभाव नहीं होता है.

  • नृसिंह अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् के पाठ से घर में समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है. सौभाग्य बढ़ता है.

  • नृसिंह अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् के पाठ से भगवान नृसिंह का आशीर्वाद प्राप्त होता है. मोक्ष के रास्ते खुलते हैं.

॥श्री नृसिंह अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्॥
श्रीनृसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबलः।

उग्रसिंहो महादेव उपेन्द्रश्चाऽग्निलोचनः॥1॥

रौद्रश्शौरिर्महावीरस्सुविक्रम-पराक्रमः।

हरिकोलाहलश्चक्री विजयश्चाजयोऽव्ययः॥2॥

दैत्यान्तकः परब्रह्माप्यघोरो घोरविक्रमः।

ज्वालामुखो ज्वालमाली महाज्वालो महाप्रभुः॥3॥

निटिलाक्षः सहस्राक्षो दुर्निरीक्ष्यः प्रतापनः।

महादंष्ट्रायुधः प्राज्ञो हिरण्यकनिषूधनः॥4॥

चण्डकोपी सुरारिघ्नस्सदार्तिघ्न-सदाशिवः।

गुणभद्रो महाभद्रो बलभद्रस्सुभद्रकः॥5॥

कराळो विकराळश्च गतायुस्सर्वकर्तृकः।

भैरवाडंबरो दिव्यश्चागम्यस्सर्वशत्रुजित्॥6॥

अमोघास्त्रश्शस्त्रधरः सव्यजूटस्सुरेश्वरः।

सहस्रबाहुर्वज्रनखस्सर्वसिद्धिर्जनार्दनः॥7॥

अनन्तो भगवान् स्थूलश्चागम्यश्च परावरः।

सर्वमन्त्रैकरूपश्च सर्वयन्त्रविधारणः॥8॥

अव्ययः परमानन्दः कालजित् खगवाहनः।

भक्तातिवत्सलोऽव्यक्तस्सुव्यक्तस्सुलभश्शुचिः॥9॥

लोकैकनायकस्सर्वश्शरणागतवत्सलः।

धीरो धरश्च सर्वज्ञो भीमो भीमपराक्रमः॥10॥

देवप्रियो नुतः पूज्यो भवहृत् परमेश्वरः।

श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासो विभुस्सङ्कर्षणः प्रभुः॥11॥

त्रिविक्रमस्त्रिलोकात्मा कामस्सर्वेश्वरेश्वरः।

विश्वंभरः स्थिराभश्चाऽच्युतः पुरुषोत्तमः॥12॥

अधोक्षजोऽक्षयस्सेव्यो वनमाली प्रकंपनः।

गुरुर्लोकगुरुस्स्रष्टा परंज्योतिः परायणः॥13॥

ज्वालाहोबिलमालोल-करोडाकारञ्जभार्गवाः।

योगनन्दश्चत्रवटः पावनो॥14॥

॥ इति नृसिंहाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

