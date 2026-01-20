Advertisement
नर्मदा जी की आरती: ॐ जय जय जगदानन्दी..., नर्मदा जयंती पर करें गाएं यह आरती

नर्मदा जी की आरती: ॐ जय जय जगदानन्दी..., नर्मदा जयंती पर करें गाएं यह आरती

Narmada ji aarti Lyrics : हिंदू धर्म में बेहद पवित्र मानी गई नर्मदा नदी एकमात्र ऐसी नदी है, जो उल्‍टी बहती है. यह नदी माघ शुक्‍ल सप्‍तमी तिथि को प्रकट हुई थी. इस दिन नर्मदा जयंती मनाते हैं. नर्मदा जयंती के दिन नर्मदा मैया की पूजा में उनकी आरती जरूर गाएं.

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 20, 2026, 02:58 PM IST
नर्मदा जी की आरती: ॐ जय जय जगदानन्दी..., नर्मदा जयंती पर करें गाएं यह आरती

Narmada ji aarti : मध्‍य प्रदेश से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नर्मदा नदी का हिंदू धर्म में बहुत अहम स्‍थान है. नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री माना जाता है. माना जाता है कि नर्मदा नदी की उपत्ति भगवान शिव के पसीने से हुआ है. हर साल माघ महीने के शुक्‍ल पक्ष की सप्‍तमी तिथि को नर्मदा जयंती मनाई जाती है. इस साल 25 जनवरी 2026 को नर्मदा जयंती मनाई जाएगी.

पंचांग के अनुसार, माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 25 जनवरी को देर रात 12 बजकर 39 मिनट पर शुरू होगी और 25 जनवरी को देर रात 11 बजकर 10 मिनट पर समाप्त होगी. सूर्योदय के अनुसार 25 जनवरी को नर्मदा जयंती मनाई जाएगी. इस दिन नर्मदा नदी में स्‍नान करें, पूजा करें और उनकी आरती जरूर करें. 

श्री नर्मदा जी की आरती के लिरिक्स 

ॐ जय जगदानन्दी, मैया जय आनन्द कन्दी। ब्रह्मा हरिहर शंकर रेवा, शिव हरि शंकर रुद्री पालन्ती॥ ॐ जय जय जगदानन्दी।

देवी नारद शारद तुम वरदायक, अभिनव पदचण्डी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि शारद पदवन्ती॥ ॐ जय जय जगदानन्दी।

देवी धूमक वाहन, राजत वीणा वादयन्ती। झूमकत झूमकत झूमकत, झननन झननन रमती राजन्ती॥ ॐ जय जय जगदानन्दी।

देवी बाजत ताल मृदंगा, सुर मण्डल रमती। तोड़ीतान तोड़ीतान तोड़ीतान, तुरड़ड़ तुरड़ड़ तुरड़ड़ रमती सुरवन्ती॥ ॐ जय जय जगदानन्दी।

देती सकल भुवन पर आप विराजत, निश दिन आनन्दी। गावत गंगा शंकर सेवत रेवा शंकर, तुम भव मेटन्ती॥ ॐ जय जय जगदानन्दी।

मैया जी को कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती। अमरकंठ में विराजत, घाटनघाट कोटी रतन ज्योति॥ ॐ जय जय जगदानन्दी।

मैया जी की आरती निशदिन पढ़ि गावें, हो रेवा जुग-जुग नर गावें। भजत शिवानन्द स्वामी जपत हरि, मनवांछित फल पावें॥

ॐ जय जगदानन्दी, मैया जय आनन्द कन्दी। ब्रह्मा हरिहर शंकर रेवा, शिव हरि शंकर रुद्री पालन्ती॥ ॐ जय जय जगदानन्दी।

 

