Navarna mantra: नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत लाभदायी माना गया है लेकिन सभी के लिए रोजाना यह पाठ करना संभव नहीं है. ऐसे में ये लोग नवार्ण मंत्र का जाप करके दुर्गा सप्तशती पाठ करने जितना फल पा सकते हैं.
Trending Photos
मंत्रों में बहुत ताकत होती है और ये सिद्ध हो जाएं तो बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाती है. इसके लिए जरूरी है कि मंत्र का जाप शास्त्र सम्मत तरीके से किया जाए. यानी कि मंत्र जाप पवित्र स्थिति में पूरे मनोभाव से सही उच्चारण के साथ किया जाए. आज हम एक ऐसे ही ताकतवर मंत्र नवार्ण मंत्र के बारे में जानते हैं, जिसका जाप दुर्गा सप्तशती का पाठ करने बराबर फल देता है.
नवार्ण मंत्र केवल 9 अक्षर का है लेकिन मां दुर्गा को प्रसन्न करने उनकी कृपा पाने के लिए बेहद प्रभावी है. सनातन धर्म में इसे सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक माना गया है.
यह भी पढ़ें: मंगल-शनि की युति 4 राशियों के लिए बेहद घातक, 2 अप्रैल से शुरू होगा साल 2026 का सबसे बुरा समय, फूंक-फूंककर रखें कदम
नवार्ण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है. नव (9) और अर्ण (अक्षर). यानी कि 9 अक्षर वाला मंत्र. यह छोटा सा मंत्र बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी करने या काम सिद्ध करने की ताकत रखता है. साथ ही नवरात्र में इस मंत्र का जाप करने सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ग्रह दोष शांत होते हैं.
यह भी पढ़ें: मां काली की तरह ऊर्जावान और निडर होती हैं ये लड़कियां, अपने पार्टनर का साथ देने के लिए हर हद कर देती हैं पार
|अक्षर
|संबंधित शक्ति (देवी)
|संबंधित ग्रह
|ऐं
|मां सरस्वती (ज्ञान की देवी)
|सूर्य ग्रह
|ह्रीं
|मां लक्ष्मी (ऐश्वर्य की देवी)
|चन्द्रमा ग्रह
|क्लीं
|मां काली (शक्ति की देवी)
|मंगल ग्रह
|चा
|मां शैलपुत्री
|बुध ग्रह
|मुं
|मां ब्रह्मचारिणी
|बृहस्पति ग्रह (गुरु)
|डा
|मां चंद्रघंटा
|शुक्र ग्रह
|यै
|मां कुष्माण्डा
|शनि ग्रह
|वि
|मां कात्यायनी
|राहु ग्रह
|च्चे
|मां कालरात्रि / महागौरी / सिद्धिदात्री
|केतु ग्रह
नवार्ण मंत्र की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि यह मंत्र 4 बीज मंत्रों से मिलकर बना है.
'ऐं' - यह महासरस्वती का बीज मंत्र है, जो बुद्धि और ज्ञान प्रदान करता है.
'ह्रीं' - यह महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, जो धन, सम्मान और समृद्धि देता है.
'क्लीं' - यह महाकाली का बीज मंत्र है, जो शत्रुओं का नाश और आकर्षण शक्ति प्रदान करता है.
'चामुण्डायै विच्चे' - इसका अर्थ है कि हे मां चामुंडा (जो चण्ड और मुण्ड का विनाश करने वाली हैं), आप मुझे ज्ञान के बंधन से मुक्त करें या मुझे आत्मज्ञान प्रदान करें.
यह भी पढ़ें: इन तारीखों में जन्मे लोगों के होते हैं सबसे ज्यादा 'गुप्त शत्रु', सफलता के साथ बढ़ती है दुश्मनों की फौज!
नवार्ण मंत्र का जाप करने से डर, तनाव, बाधाएं दूर होती हैं. जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है. कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं. आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है. देवी मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है. नवार्ण मंत्र को जागृत मंत्र माना जाता है.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)