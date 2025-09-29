Advertisement
Hindi Newsआरती

नवरात्रि के आठवे दिन करें मां महागौरी की ये आरती, मंत्र जाप भी करेगा चमत्‍कार

Maa Mahagauri Aarti: नवरात्रि के आठवे दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है. इस दिन मोरपंखी हरा रंग पहनना शुभ होता है. साथ ही अष्‍टमी की पूजा में मां महागौरी की आरती जरूर गाएं, साथ ही उनके मंत्र का जाप करें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 29, 2025, 06:02 PM IST
नवरात्रि के आठवे दिन करें मां महागौरी की ये आरती, मंत्र जाप भी करेगा चमत्‍कार

Maa Mahagauri ki Aarti: मां दुर्गा का माता महागौरी स्‍वरूप अत्यंत सौम्य और कोमल स्वभाव वाला है. गौरवर्णी मां महागौरी श्वेत वस्त्र धारण करती हैं. इसलिए उन्‍हें महागौरी कहा जाता है. माता महागौरी का उज्‍जवल स्‍वरूप शांति और सुख देने वाला है. मां महागौरी को  श्वेतांबरधरा और अन्नपूर्णा का स्वरूप भी माना जाता है. नवरात्रि के आठवे दिन मोरपंखी हरा रंग पहनकर माता की पूजा करें और भोग में नारियल बर्फी या लड्डू का भोग लगाएं. साथ ही मां महागौरी के मंत्र का जाप करें और आखिर में आरती गाएं. 

मां महागौरी का मंत्र 

श्वेते वृषेसमारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः।
महागौरी शुभं दद्यान्महादेव प्रमोददा॥
या देवी सर्वभू‍तेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

महागौरी माता की आरती

जय महागौरी जगत की माया।
 
जया उमा भवानी जय महामाया।।
 
हरिद्वार कनखल के पासा।
 
महागौरी तेरा वहां निवासा।।
 
चंद्रकली और ममता अंबे।
 
जय शक्ति जय जय मां जगदंबे।।
 
भीमा देवी विमला माता।
 
कौशिकी देवी जग विख्याता।।

हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा।
 
महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा।।
 
सती ‘सत’ हवन कुंड में था जलाया।

उसी धुएं ने रूप काली बनाया।।
 
बना धर्म सिंह जो सवारी में आया।
 
तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया।।
 
तभी मां ने महागौरी नाम पाया।
 
शरण आनेवाले का संकट मिटाया।।
 
शनिवार को तेरी पूजा जो करता।
 
मां बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता।।
 
भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो।
 
महागौरी मां तेरी हरदम ही जय हो।।

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

Maa Mahagauri ki aarti

