नवमी पर करें मां सिद्धिदात्री की आरती, जय सिद्धिदात्री तू सिद्धि की दाता....

Navratri Navami 2025: नवरात्रि के नौवे दिन नवमी तिथि को नवरात्रि का समापन होता है. इसलिए नवरात्रि की नवमी तिथि को महानवमी कहा जाता है, इस दिन मां दुर्गा की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. हवन और कन्‍या-पूजन करते हैं. नवरात्रि की नवमी तिथि मां सिद्धिदात्री को समर्पित है. सौम्‍य रूप वाली मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि और शांति आती है. नवरात्रि के नौवे दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा में गुलाबी रंग के कपड़े पहनना शुभ रहेगा. साथ ही माता को खीर, हलवा और पूरी का भोग लगाएं. यहां पढ़ें मां सिद्धिदात्री के मंत्र और आरती.

देवी सिद्धिदात्री के मंत्र

1. मंत्र - 'ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः॥'

2. मां सिद्धिदात्री प्रार्थना मंत्र - 'सिद्ध गन्धर्व यक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि।

सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी॥'

3. मां सिद्धिदात्री स्तुति - 'या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥'

मां सिद्धिदात्री की आरती

''जय सिद्धिदात्री तू सिद्धि की दाता

तू भक्तों की रक्षक तू दासों की माता,

तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि

तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि!!कठिन काम सिद्ध कराती हो तुम

जब भी हाथ सेवक के सर धरती हो तुम,

तेरी पूजा में तो न कोई विधि है

तू जगदम्बे दाती तू सर्वसिद्धि है!!

रविवार को तेरा सुमरिन करे जो

तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो,

तुम सब काज उसके कराती हो पूरे

कभी काम उसके रहे न अधूरे!!

तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया

रखे जिसके सर पर मैया अपनी छाया,

सर्व सिद्धि दाती वो है भाग्यशाली

जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली!!

हिमाचल है पर्वत जहां वास तेरा

महा नंदा मंदिर में है वास तेरा,

मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता

वंदना है सवाली तू जिसकी दाता!!''

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)