नवरात्रि के पहले दिन करें माता शैलपुत्री की आरती, चढ़ाएं खीर का भोग
नवरात्रि के पहले दिन करें माता शैलपुत्री की आरती, चढ़ाएं खीर का भोग

Mata Shailputri Aarti: नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित है. मान्यता है कि उनका जन्म हिमालय पर्वत पर हुआ था, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है. यहां पढ़ें माता शैलपुत्री की आरती. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 22, 2025, 06:50 AM IST
नवरात्रि के पहले दिन करें माता शैलपुत्री की आरती, चढ़ाएं खीर का भोग

Navratri 1st Day Shailputri Mata Puja: मां शैलपुत्री को साहस, स्थिरता और सौभाग्य की देवी माना जाता है. उनके वृषारूढ़ा, उमा और हेमवती नाम भी हैं. मान्‍यता है कि माता शैलपुत्री का जन्‍म हिमालय पर्वत पर हुआ था. हर नवरात्रि में पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित होता है. इस साल 22 सितंबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं, जो कि 1 अक्‍टूबर तक चलेंगी. 22 सितंबर को घटस्‍थापना की जाएगी और माता शैलपुत्री की पूजा की जाएगी. 

मां शैलपुत्री का भोग और आरती 

नवरात्रि के पहले दिन सफेद रंग पहनना शुभ होता है. माना जाता है कि मां को सफेद रंग बेहद पसंद है, इसलिए भक्त इस दिन सफेद कपड़े पहनते हैं, पूजा में मां शैलपुत्री को सफेद फूल चढ़ाते हैं. साथ ही मां शैलपुत्री को गाय के दूध से बनी खीर या बर्फी का भोग लगाया जाता है. मां शैलपुत्री की पूजा करने से मन की नकारात्मकता और अशुद्धियां दूर होती हैं. साथ ही सुख-शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है. 

माता शैलपुत्री की आरती (Shailputri Mata Aarti)

शैलपुत्री मां बैल असवार। करें देवता जय जयकार।
शिव शंकर की प्रिय भवानी। तेरी महिमा किसी ने न जानी।
पार्वती तू उमा कहलावे। जो तुझे सिमरे सो सुख पावे।
ऋद्धि-सिद्धि परवान करे तू। दया करे धनवान करे तू।
सोमवार को शिव संग प्यारी। आरती जिसने उतारी।
उसकी सगरी आस पुजा दो। सगरे दुख तकलीफ मिला दो।
घी का सुंदर दीप जला के। गोला गरी का भोग लगा के।
श्रद्धा भाव से मंत्र गाएं। प्रेम सहित शीश झुकाएं।
जय गिरिराज किशोरी अंबे। शिव मुख चंद चकोरी अंबे।
मनोकामना पूर्ण कर दो। भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो।

मंत्र
वन्दे वांछितलाभाय, चंद्रार्धकृतशेखराम।
वृषारूढ़ां शूलधरां, शैलपुत्रीं यशस्विनीम।

Navratri 2025

;